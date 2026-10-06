A magyar válogatott számára rendkívül mozgalmasan alakult a Nemzetek Ligája-sorozat 11 nap alatt lejátszott négy mérkőzése. A válogatott szünet korántsem indult ideális hangulatban, ugyanis a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy sajtótájékoztatón keményen nekiment a magyar sportsajtónak, ezt követően pedig egy interjúban azt mondta, hogy az előttünk álló négy meccsen 12 ponttal, tehát négy győzelemmel lenne elégedett.
- Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)
- Észak-Írország–Magyarország 0–0
- Magyarország–Georgia 1–0 (1–0)
- Ukrajna–Magyarország 0–1 (0–0)
A Liverpool középpályásának nyilatkozata, divatos kifejezéssel élve, „rosszul öregedett”, ugyanis a magyar válogatott már az első fordulóban elvesztette az ukránok elleni hazai meccset a Puskás Arénában, ezt követően pedig jött a belfasti 0–0-s döntetlen az északírek ellen.
Két meccs után tehát egy ponttal, rúgott gól nélkül állt a magyar válogatott, ami korántsem volt ideális kezdés az elvárásokhoz képest.
A magyar válogatott a feljutásért játszhat a Nemzetek Ligájában
A belfasti meccs után egyre többen kezdtek cikkezni Marco Rossi esetleges leváltásáról, azonban a Georgia elleni hazai találkozó előtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke meglátogatta Telkiben az olasz szakembert, és megerősítette a posztján.
Talán ez is közrejátszott abban, hogy a magyar válogatott remek játékot bemutatva 1–0-ra legyőzte a georgiai csapatot a Puskás Arénában, ezt követően pedig Nagyszombatban tudott visszavágni az ukránoknak az első fordulóban elszenvedett vereségért.
12 pont ugyan nem lett belőle, azonban a magyar válogatott három mérkőzés után hét ponttal a csoportja második helyén áll, a novemberi válogatott szünetben pedig a saját kezében lesz a sorsa a csoportelsőséget tekintve.
A képlet nagyon egyszerű a feljutás tekintetében.
A georgiaiak két ponttal a csoport utolsó helyén állnak, elsők pedig már biztosan nem lehetnek, mert a fennmaradó két mérkőzésükön már csak hat pont szerezhető, viszont a csoport első helyén álló északíreknek már nyolc pontjuk van. Pontegyenlőség esetén pedig az egymás elleni eredmény dönt. Márpedig a georgiaiak az első fordulóban kikaptak az északírektől Tbilisziben, Belfastban pedig gól nélküli döntetlent értek el, így ők matematikailag is kiestek a feljutásért folytatott harcból.
A csoport harmadik helyén az ukránok állnak négy ponttal, akik november 14-én Belfastban lépnek pályára, három nappal később pedig az örményeket fogadják. A legtöbbet az ukránoknak kell matekozniuk a csoportelsőséget illetően, mert nekik nem elég csak nyerniük: a feljutásukhoz az is kell, hogy az ellenfeleik hibázzanak. Ha az ukránok megnyerik mindkét meccsüket, akkor 11 ponttal akár oda is érhetnek a csoport első helyére. Ehhez azonban az is kell, hogy a magyar válogatott a következő két meccsén négynél kevesebb pontot szerezzen, ugyanis pontegyenlőség esetén Marco Rossi együttese jönne ki kedvezőbben az összevetésből, mivel az 1–0-s hazai vereséget követően 2–1-re nyert az ukrán válogatott vendégeként.
Túl sok realitása sincs annak, hogy az ukrán válogatott hat pontot szerezzen novemberben, ugyanis ahhoz nyernie kellene Belfastban. Azonban az északírek még gólt sem kaptak a Nemzetek Ligája-sorozatban, ráadásul a legutóbbi 12 hazai mérkőzésükből hetet megnyertek, tíz alkalommal pedig még a hálójuk sem rezdült hazai pályán.
A csoport második helyén álló magyar válogatottra még két meccs vár ősszel a Nemzetek Ligájában: november 14-én Tbilisziben vendégszerepel a Georgia csapata ellen, három nappal később pedig Észak-Írország válogatottját fogadja a Puskás Arénában.
Forgatókönyvek a továbbjutásra
A legegyszerűbb forgatókönyv: ha a magyar válogatott mindkét hátralévő mérkőzését megnyeri.
Georgia–Magyarország → győzelem → 10 pont
Magyarország–Észak-Írország → győzelem → 13 pont
Ebben az esetben teljesen mindegy, mit játszik Észak-Írország Ukrajnával, legfeljebb 11 pontja lehet. Tehát két magyar győzelemmel biztos a csoportelsőség és a feljutás az A divízióba.
A magyar válogatott úgy is megnyerheti a Nemzetek Ligája-csoportját, ha nem húzza be mindkét mérkőzését. Akkor viszont az északírek elleni utolsó hazai találkozó a kulcsmeccs.
Magyar győzelem Georgia ellen + győzelem Észak-Írország ellen → 13 pont: biztos csoportelsőség
Magyar döntetlen Georgia ellen + győzelem Észak-Írország ellen → 11 pont: akkor is első lehet, ha Észak-Írország nem nyeri meg az Ukrajna elleni meccsét.
Magyar vereség Georgia ellen + győzelem Észak-Írország ellen → 10 pont: ez csak akkor elég, ha Észak-Írország kikap Ukrajnától (akkor 11 helyett 8 pontja marad).
Pontegyenlőség esetén először az egymás elleni pontok, majd az egymás elleni gólkülönbség számít.
Van még egy nagyon extrém út is
Ha a magyar válogatott legyőzi Georgiát, majd döntetlent játszik Észak-Írországgal, akkor:
Magyarország: 11 pont
Észak-Írország: 8 + az Ukrajna elleni meccs eredménye + 1
Vagyis ha Észak-Írország nem nyer Ukrajna ellen, Magyarország legalább holtversenyben lehet az első.
Ha például Észak-Írország döntetlent játszik Ukrajnával:
Magyarország: 11 pont
Észak-Írország: 10 pont → Magyarország csoportelső.
Ha viszont Észak-Írország megveri Ukrajnát:
Mindkettő: 11 pont.
Ebben az esetben viszont az egymás elleni eredmény dönt: a két egymás elleni meccsük egy 0–0 és az utolsó meccs döntetlenje lenne, tehát az egymás elleni gólkülönbség is egyenlő maradna, és tovább kell menni a következő kritériumokra:
- A csapatok egymás elleni csoportmérkőzésein szerzett több pont;
- A csapatok egymás elleni csoportmérkőzésein elért jobb gólkülönbség;
- A csapatok egymás elleni csoportmérkőzésein szerzett több gól;
- Jobb gólkülönbség a csoportmérkőzéseken;
- Több szerzett gól a csoportmérkőzéseken;
- Több idegenben szerzett gól a csoportmérkőzéseken;
- Több győzelem a csoportmérkőzéseken;
- Több idegenbeli győzelem a csoportmérkőzéseken;
- Kevesebb fegyelmi pont a csoportmérkőzéseken kapott sárga és piros lapok alapján (piros lap = 3 pont, sárga lap = 1 pont, egy mérkőzésen két sárga lap miatt történő kiállítás = 3 pont);
- Magasabb helyezés a 2026/27-es UEFA Nemzetek Ligája-listán.
A legbiztosabb recept tehát az, ha a magyar válogatott mindkét mérkőzését megnyeri, azonban ennél kevesebb is elég lehet a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába való visszajutáshoz. Ráadásul a 2028-as Eb-selejtezők miatt sem mindegy, hol végez Marco Rossi csapata az NL-sorozatban.
Az eredmények a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorsolását, és akár egy későbbi pótselejtezős lehetőséget is befolyásolhatnak.
A 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki. A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportköre után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.
Ez magyar szempontból egyszerűen lefordítható: ha a magyar labdarúgó-válogatott első vagy második lesz a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Ha harmadikként vagy negyedikként zár, visszacsúszik a harmadik kalapba.