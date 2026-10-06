A magyar válogatott számára rendkívül mozgalmasan alakult a Nemzetek Ligája-sorozat 11 nap alatt lejátszott négy mérkőzése. A válogatott szünet korántsem indult ideális hangulatban, ugyanis a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy sajtótájékoztatón keményen nekiment a magyar sportsajtónak, ezt követően pedig egy interjúban azt mondta, hogy az előttünk álló négy meccsen 12 ponttal, tehát négy győzelemmel lenne elégedett.

Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott a magyar válogatott NL-meccsein

Fotó: Paul Faith / AFP

A Liverpool középpályásának nyilatkozata, divatos kifejezéssel élve, „rosszul öregedett”, ugyanis a magyar válogatott már az első fordulóban elvesztette az ukránok elleni hazai meccset a Puskás Arénában, ezt követően pedig jött a belfasti 0–0-s döntetlen az északírek ellen.

Két meccs után tehát egy ponttal, rúgott gól nélkül állt a magyar válogatott, ami korántsem volt ideális kezdés az elvárásokhoz képest.

A magyar válogatott a feljutásért játszhat a Nemzetek Ligájában

A belfasti meccs után egyre többen kezdtek cikkezni Marco Rossi esetleges leváltásáról, azonban a Georgia elleni hazai találkozó előtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke meglátogatta Telkiben az olasz szakembert, és megerősítette a posztján.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy a magyar válogatott remek játékot bemutatva 1–0-ra legyőzte a georgiai csapatot a Puskás Arénában, ezt követően pedig Nagyszombatban tudott visszavágni az ukránoknak az első fordulóban elszenvedett vereségért.

Rossi szerint Csányi Sándor látogatása megnyugtatta a csapatot

Fotó: Hilmi Sever / Anadolu via AFP

12 pont ugyan nem lett belőle, azonban a magyar válogatott három mérkőzés után hét ponttal a csoportja második helyén áll, a novemberi válogatott szünetben pedig a saját kezében lesz a sorsa a csoportelsőséget tekintve.

A képlet nagyon egyszerű a feljutás tekintetében.

A georgiaiak két ponttal a csoport utolsó helyén állnak, elsők pedig már biztosan nem lehetnek, mert a fennmaradó két mérkőzésükön már csak hat pont szerezhető, viszont a csoport első helyén álló északíreknek már nyolc pontjuk van. Pontegyenlőség esetén pedig az egymás elleni eredmény dönt. Márpedig a georgiaiak az első fordulóban kikaptak az északírektől Tbilisziben, Belfastban pedig gól nélküli döntetlent értek el, így ők matematikailag is kiestek a feljutásért folytatott harcból.