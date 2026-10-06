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A 12 pontos álomból ugyan nem lett valóság, a magyar válogatott mégis kedvező helyzetből várhatja a Nemzetek Ligája hajráját. Marco Rossi csapata a gyenge kezdés után magára talált, és az utolsó két mérkőzés előtt továbbra is reális esélye van arra, hogy megnyerje a csoportját, és visszajusson az A divízióba. Mutatjuk, milyen eredmények kellenek a magyar válogatott feljutáshoz, és miért lehet különösen fontos a végső helyezés a 2028-as Európa-bajnokság szempontjából.

A magyar válogatott számára rendkívül mozgalmasan alakult a Nemzetek Ligája-sorozat 11 nap alatt lejátszott négy mérkőzése. A válogatott szünet korántsem indult ideális hangulatban, ugyanis a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy sajtótájékoztatón keményen nekiment a magyar sportsajtónak, ezt követően pedig egy interjúban azt mondta, hogy az előttünk álló négy meccsen 12 ponttal, tehát négy győzelemmel lenne elégedett.

Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott a magyar válogatott NL-meccsein
Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott a magyar válogatott NL-meccsein
Fotó: Paul Faith / AFP

A Liverpool középpályásának nyilatkozata, divatos kifejezéssel élve, „rosszul öregedett”, ugyanis a magyar válogatott már az első fordulóban elvesztette az ukránok elleni hazai meccset a Puskás Arénában, ezt követően pedig jött a belfasti 0–0-s döntetlen az északírek ellen.

Két meccs után tehát egy ponttal, rúgott gól nélkül állt a magyar válogatott, ami korántsem volt ideális kezdés az elvárásokhoz képest.

A magyar válogatott a feljutásért játszhat a Nemzetek Ligájában

A belfasti meccs után egyre többen kezdtek cikkezni Marco Rossi esetleges leváltásáról, azonban a Georgia elleni hazai találkozó előtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke meglátogatta Telkiben az olasz szakembert, és megerősítette a posztján.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy a magyar válogatott remek játékot bemutatva 1–0-ra legyőzte a georgiai csapatot a Puskás Arénában, ezt követően pedig Nagyszombatban tudott visszavágni az ukránoknak az első fordulóban elszenvedett vereségért.

BUDAPEST, HUNGARY - MARCH 22: Head coach Marco Rossi of Hungary speaks during a press conference ahead of the UEFA Nations League A/B play-off second leg match between Hungary and Turkiye in Budapest, Hungary on March 22, 2025. Hilmi Sever / Anadolu (Photo by Hilmi Sever / Anadolu via AFP)
Rossi szerint Csányi Sándor látogatása megnyugtatta a csapatot
Fotó: Hilmi Sever / Anadolu via AFP

12 pont ugyan nem lett belőle, azonban a magyar válogatott három mérkőzés után hét ponttal a csoportja második helyén áll, a novemberi válogatott szünetben pedig a saját kezében lesz a sorsa a csoportelsőséget tekintve.

A képlet nagyon egyszerű a feljutás tekintetében. 

A georgiaiak két ponttal a csoport utolsó helyén állnak, elsők pedig már biztosan nem lehetnek, mert a fennmaradó két mérkőzésükön már csak hat pont szerezhető, viszont a csoport első helyén álló északíreknek már nyolc pontjuk van. Pontegyenlőség esetén pedig az egymás elleni eredmény dönt. Márpedig a georgiaiak az első fordulóban kikaptak az északírektől Tbilisziben, Belfastban pedig gól nélküli döntetlent értek el, így ők matematikailag is kiestek a feljutásért folytatott harcból.

A csoport harmadik helyén az ukránok állnak négy ponttal, akik november 14-én Belfastban lépnek pályára, három nappal később pedig az örményeket fogadják. A legtöbbet az ukránoknak kell matekozniuk a csoportelsőséget illetően, mert nekik nem elég csak nyerniük: a feljutásukhoz az is kell, hogy az ellenfeleik hibázzanak. Ha az ukránok megnyerik mindkét meccsüket, akkor 11 ponttal akár oda is érhetnek a csoport első helyére. Ehhez azonban az is kell, hogy a magyar válogatott a következő két meccsén négynél kevesebb pontot szerezzen, ugyanis pontegyenlőség esetén Marco Rossi együttese jönne ki kedvezőbben az összevetésből, mivel az 1–0-s hazai vereséget követően 2–1-re nyert az ukrán válogatott vendégeként.

Túl sok realitása sincs annak, hogy az ukrán válogatott hat pontot szerezzen novemberben, ugyanis ahhoz nyernie kellene Belfastban. Azonban az északírek még gólt sem kaptak a Nemzetek Ligája-sorozatban, ráadásul a legutóbbi 12 hazai mérkőzésükből hetet megnyertek, tíz alkalommal pedig még a hálójuk sem rezdült hazai pályán.

A csoport második helyén álló magyar válogatottra még két meccs vár ősszel a Nemzetek Ligájában: november 14-én Tbilisziben vendégszerepel a Georgia csapata ellen, három nappal később pedig Észak-Írország válogatottját fogadja a Puskás Arénában.

Forgatókönyvek a továbbjutásra

A legegyszerűbb forgatókönyv: ha a magyar válogatott mindkét hátralévő mérkőzését megnyeri.

Georgia–Magyarország → győzelem → 10 pont

Magyarország–Észak-Írország → győzelem → 13 pont

Ebben az esetben teljesen mindegy, mit játszik Észak-Írország Ukrajnával, legfeljebb 11 pontja lehet. Tehát két magyar győzelemmel biztos a csoportelsőség és a feljutás az A divízióba.

A magyar válogatott úgy is megnyerheti a Nemzetek Ligája-csoportját, ha nem húzza be mindkét mérkőzését. Akkor viszont az északírek elleni utolsó hazai találkozó a kulcsmeccs.

Magyar győzelem Georgia ellen + győzelem Észak-Írország ellen → 13 pont: biztos csoportelsőség

Magyar döntetlen Georgia ellen + győzelem Észak-Írország ellen → 11 pont: akkor is első lehet, ha Észak-Írország nem nyeri meg az Ukrajna elleni meccsét.

Magyar vereség Georgia ellen + győzelem Észak-Írország ellen → 10 pont: ez csak akkor elég, ha Észak-Írország kikap Ukrajnától (akkor 11 helyett 8 pontja marad).

Pontegyenlőség esetén először az egymás elleni pontok, majd az egymás elleni gólkülönbség számít.

Van még egy nagyon extrém út is

Ha a magyar válogatott legyőzi Georgiát, majd döntetlent játszik Észak-Írországgal, akkor:

Magyarország: 11 pont

Észak-Írország: 8 + az Ukrajna elleni meccs eredménye + 1

Vagyis ha Észak-Írország nem nyer Ukrajna ellen, Magyarország legalább holtversenyben lehet az első.

Ha például Észak-Írország döntetlent játszik Ukrajnával:

Magyarország: 11 pont

Észak-Írország: 10 pont → Magyarország csoportelső.

Ha viszont Észak-Írország megveri Ukrajnát:

Mindkettő: 11 pont.

Ebben az esetben viszont az egymás elleni eredmény dönt: a két egymás elleni meccsük egy 0–0 és az utolsó meccs döntetlenje lenne, tehát az egymás elleni gólkülönbség is egyenlő maradna, és tovább kell menni a következő kritériumokra:

  • A csapatok egymás elleni csoportmérkőzésein szerzett több pont;
  • A csapatok egymás elleni csoportmérkőzésein elért jobb gólkülönbség;
  • A csapatok egymás elleni csoportmérkőzésein szerzett több gól;
  • Jobb gólkülönbség a csoportmérkőzéseken;
  • Több szerzett gól a csoportmérkőzéseken;
  • Több idegenben szerzett gól a csoportmérkőzéseken;
  • Több győzelem a csoportmérkőzéseken;
  • Több idegenbeli győzelem a csoportmérkőzéseken;
  • Kevesebb fegyelmi pont a csoportmérkőzéseken kapott sárga és piros lapok alapján (piros lap = 3 pont, sárga lap = 1 pont, egy mérkőzésen két sárga lap miatt történő kiállítás = 3 pont);
  • Magasabb helyezés a 2026/27-es UEFA Nemzetek Ligája-listán.

A legbiztosabb recept tehát az, ha a magyar válogatott mindkét mérkőzését megnyeri, azonban ennél kevesebb is elég lehet a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába való visszajutáshoz. Ráadásul a 2028-as Eb-selejtezők miatt sem mindegy, hol végez Marco Rossi csapata az NL-sorozatban.

Az eredmények a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorsolását, és akár egy későbbi pótselejtezős lehetőséget is befolyásolhatnak.

Hungary's players gather during half-time of the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
A magyar válogatottnak a saját kezében a sorsa a novemberi meccseken
Fotó: Joe Klamar / AFP

A 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki. A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportköre után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.

Ez magyar szempontból egyszerűen lefordítható: ha a magyar labdarúgó-válogatott első vagy második lesz a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Ha harmadikként vagy negyedikként zár, visszacsúszik a harmadik kalapba.

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