Nehéz lett volna nagyobb különbséget elképzelni a magyar válogatott első két és második két Nemzetek Ligája-mérkőzése között. Marco Rossi csapata Ukrajnától 1–0-ra kikapott a Puskás Arénában, Belfastban pedig 0–0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal, így két találkozó után egy ponttal és szerzett gól nélkül állt. Ekkor már a szövetségi kapitány jövője is téma lett, Csányi Sándor MLSZ-elnök személyesen látogatta meg Telkiben és biztosította támogatásáról. Néhány nappal később Georgia 1–0-s legyőzése után már egészen más volt a hangulat, majd Nagyszombatban Ukrajna ellen 2–1-es sikerrel zárult a négymérkőzéses sorozat. A magyar csapat hét ponttal, a második helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas Észak-Írországtól.
A magyar válogatott végre agresszívabb lett
Az első látványos változás nem egy új taktikai rendszer volt, hanem az intenzitás. A budapesti Ukrajna elleni meccsen ugyan akadtak nagy magyar lehetőségek, a vendégek összességében élesebbnek tűntek, Belfastban pedig a jelentős labdabirtoklási fölény ellenére csak a hajrában született az első kaput eltaláló magyar lövés. Varga Barnabás hiányában különösen feltűnő volt, mennyire nehezen sikerült veszélyt teremteni az ellenfél tizenhatosán belül.
Georgia ellen már az első percektől egészen más magyar válogatott futott ki a pályára.
Marco Rossi együttese agresszíven támadta a labdát, gyorsan próbált átmenni támadásba, és az első félidőben folyamatos nyomás alatt tartotta a vendégeket.
Kerkez Milos győztes gólja mellett a helyzetek minősége is megmutatta, mennyire egyoldalú volt a mérkőzés. Szoboszlai Dominik utólag éppen ezt emelte ki: szerinte mindenki odatette magát védekezésben, támadásban és agresszivitásban is.
Az ukránok elleni második meccs már más történet: Nagyszombatban különösen az első félidőben az ellenfél játszott jobban, Rossi csapata azonban túlélte a nehezebb időszakokat, majd az első nagyobb lehetőségből Tóth Milán megszerezte a vezetést, az ukrán egyenlítésre pedig két percen belül válaszolt Csinger Márk. A magyar válogatott tehát két, egészen különböző módon tudott nyerni: Georgia ellen jó játékkal és fölényben futballozva, Ukrajna ellen pedig hatékonyan, a nehéz pillanatokat átvészelve.
A kényszerből végül új lehetőségek születtek
Talán ez a négy mérkőzés legfontosabb pozitívuma Marco Rossi számára. A kapitány eleve Varga Barnabás, Sallai Roland, Callum Styles és Dárdai Márton nélkül kezdte meg az összetartást, majd Redzic Damir és Bolla Bendegúz is megsérült, az utolsó találkozón pedig Kerkez Milos eltiltása jelentett újabb problémát.
Papíron ennél kedvezőtlenebb körülmények között nehéz lett volna négy meccset lejátszani.
Közben viszont több olyan futballista is előrelépett, akinek korábban nem volt biztos helye a csapatban. Tóth Milán egy sérülés miatt került be a keretbe, Georgia ellen már kezdő volt, Nagyszombatban pedig megszerezte első válogatott gólját. Osváth Attila Bolla helyére beállva bizonyította, hogy számítani lehet rá, Nagy Zsolt támadóbb szerepkörben is használható volt, Vitális Milán pedig Ukrajna ellen gólpasszal hálálta meg, hogy visszakerült a kezdőbe.
Külön említést érdemel Csinger Márk is: Rossi a nagyszombati győzelem után úgy fogalmazott, a 23 éves védő zsinórban négy olyan mérkőzést játszott, amelyek közül „egyik jobb volt, mint a másik”. Dárdai visszatérésével ismét nő majd a verseny a védelemben, Csinger azonban ebben az időszakban megmutatta, hogy több lehet egyszerű tartaléknál.
Marco Rossi továbbra is a régi vezérekre építhet
Az új arcok mellett az is kiderült, hogy a csapat gerincét továbbra is a megszokott vezérek adják. Rossi Ukrajna legyőzése után külön megköszönte Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Schäfer András teljesítményét, kiemelve, hogy mindhárman szinte végigjátszották a rendkívül sűrű időszakot.
Szoboszlai szerepénél talán fontosabbá vált, hogy mennyit van játékban. Rossi Georgia után maga mondta el: számára az a lényeg, hogy a Liverpool középpályása minél többször érjen labdába, mert a passzainak minősége mellett a védekezésből és a piszkos munkából is kiveszi a részét. A négy találkozó alapján továbbra is ő az a játékos, akin keresztül a magyar támadások jelentős része felépül, de a körülötte megjelenő új megoldások valamelyest csökkenthetik a rá nehezedő terhet.
A hét pont mellett azért maradtak figyelmeztető jelek
Két győzelem után könnyű lenne azt mondani, hogy Rossi megtalálta a megoldást, a kép azonban árnyaltabb. A magyar válogatott négy mérkőzésen mindössze három gólt szerzett, ezek közül kettőt védő – Kerkez és Csinger – nevéhez fűződik. Tóth Milán berobbanása fontos fejlemény, de Varga Barnabás pótlását egyelőre továbbra sem tekinthetjük megoldottnak. Az is látszik, hogy a támadójáték továbbra sem stabil: Georgia ellen működött a letámadás és a gyors átmenet, Belfastban és Nagyszombatban viszont hosszú időszakokra eltűnt a magyar veszély, és kevés helyzetből kellett gazdálkodni.
Az eredmények és a játék képe érdekes módon szinte kiegyenlítették egymást. Korábbi elemzésünkben részletesen megvizsgáltuk, valóban balszerencsés volt-e Marco Rossi együttese: a budapesti Ukrajna-meccsen a magyarok 2,03-as xG-t dolgoztak ki az ellenfél 1,29-ével szemben, mégis kikaptak. A nagyszombati visszavágón viszont Ukrajna 17-szer próbálkozott kapura a magyarok tíz kísérletével szemben, 33-szor ért labdába a magyar tizenhatoson belül, Rossi csapata mindössze hétszer az ukrán büntetőterületen – mégis Magyarország nyert. Maga a kapitány is elismerte: ezen az estén szerencséjük volt.
Talán éppen ez a négymérkőzéses sorozat egyik legfontosabb tanulsága. A válogatott az első két találkozón sokszor nem kapta meg az eredményt azért, amit jól csinált, az utolsó meccsen viszont akkor is képes volt győzni, amikor az ellenfél játszott jobban. Ez önmagában is fejlődés lehet: egy csapatnak nemcsak jól futballozva, hanem rosszabb napokon is pontokat kell tudnia szerezni.
A novemberi folytatás mutathatja meg, mennyire tartós a változás. A magyar válogatott november 14-én a két ponttal sereghajtó Georgia vendége lesz, három nappal később pedig az éllovas Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. Varga Barnabás és több sérült visszatérésével Rossi lehetőségei várhatóan bővülnek, miközben az elmúlt két hét azt is bebizonyította, már nem kizárólag ugyanarra a szűk játékosmagra számíthat. A hét pont így értékes eredmény, a fontosabb hozadék azonban az lehet, hogy Marco Rossi több olyan játékost és megoldást talált, amelyekre novemberben is építhet.