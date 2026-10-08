Nehéz lett volna nagyobb különbséget elképzelni a magyar válogatott első két és második két Nemzetek Ligája-mérkőzése között. Marco Rossi csapata Ukrajnától 1–0-ra kikapott a Puskás Arénában, Belfastban pedig 0–0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal, így két találkozó után egy ponttal és szerzett gól nélkül állt. Ekkor már a szövetségi kapitány jövője is téma lett, Csányi Sándor MLSZ-elnök személyesen látogatta meg Telkiben és biztosította támogatásáról. Néhány nappal később Georgia 1–0-s legyőzése után már egészen más volt a hangulat, majd Nagyszombatban Ukrajna ellen 2–1-es sikerrel zárult a négymérkőzéses sorozat. A magyar csapat hét ponttal, a második helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas Észak-Írországtól.

Marco Rossinak rengeteg gonddal meg kellett küzdenie a magyar válogatott mérkőzései során

Fotó: AFP

A magyar válogatott végre agresszívabb lett

Az első látványos változás nem egy új taktikai rendszer volt, hanem az intenzitás. A budapesti Ukrajna elleni meccsen ugyan akadtak nagy magyar lehetőségek, a vendégek összességében élesebbnek tűntek, Belfastban pedig a jelentős labdabirtoklási fölény ellenére csak a hajrában született az első kaput eltaláló magyar lövés. Varga Barnabás hiányában különösen feltűnő volt, mennyire nehezen sikerült veszélyt teremteni az ellenfél tizenhatosán belül.

Georgia ellen már az első percektől egészen más magyar válogatott futott ki a pályára.

Marco Rossi együttese agresszíven támadta a labdát, gyorsan próbált átmenni támadásba, és az első félidőben folyamatos nyomás alatt tartotta a vendégeket.

Kerkez Milos győztes gólja mellett a helyzetek minősége is megmutatta, mennyire egyoldalú volt a mérkőzés. Szoboszlai Dominik utólag éppen ezt emelte ki: szerinte mindenki odatette magát védekezésben, támadásban és agresszivitásban is.

Az ukránok elleni második meccs már más történet: Nagyszombatban különösen az első félidőben az ellenfél játszott jobban, Rossi csapata azonban túlélte a nehezebb időszakokat, majd az első nagyobb lehetőségből Tóth Milán megszerezte a vezetést, az ukrán egyenlítésre pedig két percen belül válaszolt Csinger Márk. A magyar válogatott tehát két, egészen különböző módon tudott nyerni: Georgia ellen jó játékkal és fölényben futballozva, Ukrajna ellen pedig hatékonyan, a nehéz pillanatokat átvészelve.