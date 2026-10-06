A magyar válogatott több alapemberét is kénytelen volt nélkülözni a szeptemberi és az októberi Nemzetek Ligája-meccseken. Marco Rossi együttese az első két mérkőzésén csak egy pontot szerzett, ám Georgiát sikerült legyőzni, majd az ukránoknak is vissza tudott vágni a csapat a budapesti vereségért. A korábbi 28-szoros válogatott csatár, Rudolf Gergely az Origo Sportnak elmondta, milyen tanulságokat érdemes levonni az elmúlt négy találkozó után. Az olasz szakember nincs olyan irigylésre való helyzetben, mint a legerősebb válogatottak kapitányai, hiszen szűkebbek a merítési lehetőségei.

A magyar válogatott szövetségi kapitányának több alapemberét is nélkülöznie kellett

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Rudolf Gergely szerint a magyar válogatott átalakulóban van

„Jelenleg átalakulóban van a válogatott, több újonc is szerepelt a keretben.

Rossi helyzete nem egyszerű, nincs olyan hatalmas merítési lehetősége, mint mondjuk Zidane-nak a francia válogatottnál,

ahol beáll Olise, Doué és Cherki, aztán megfordítják a meccset. Nálunk ez nincs meg, de olyan fázisban vagyunk, amelyben a kapitány keresi a csapatot, a megfelelő taktikát, amiben komfortosnak érzi magát az együttes, és eredményesek tudunk lenni. Például Szoboszlai szervezőkészségét is jobban ki tudjuk használni, ha a középpályán, kicsit mélyebbről szervezi a játékot, nem pedig a támadósor szélén kap helyet” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.

A válogatott az első két mérkőzésen, az ukránok elleni hazai, valamint az északírek elleni idegenbeli találkozón hadilábon állt a góllövéssel. Az októberi meccseken aztán megtört a jég, igaz, a három magyar gólból kettőt is hátvéd szerzett. Kerkez Milos mellett Csinger Márk is először talált be a nemzeti csapatban, a 23 éves játékos hosszabb távon is megállhatja a helyét Willi Orbán oldalán a védelem tengelyében.

Csinger Márk lett a magyar válogatott nyerőembere az ukránok ellen

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

„Számomra nagyon pozitív csalódás volt Csinger játéka. Meglepő módon gyorsan felvette a ritmust, és megbízható teljesítményt nyújtott mind a négy meccsen. Az ukránok elleni, utolsó percekben szerzett gólja pedig hab a tortán, ha valaki, ő abszolút megérdemelte. Mint egy vérbeli csatár, jobban nem is érkezhetett volna. Kedvelem az olyan védőket, akik így fel mernek lépni a játékba, és azt gondolom, hogy a modern futballban ez szükséges” – szögezte le a korábbi válogatott támadó.