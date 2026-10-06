A magyar válogatott több alapemberét is kénytelen volt nélkülözni a szeptemberi és az októberi Nemzetek Ligája-meccseken. Marco Rossi együttese az első két mérkőzésén csak egy pontot szerzett, ám Georgiát sikerült legyőzni, majd az ukránoknak is vissza tudott vágni a csapat a budapesti vereségért. A korábbi 28-szoros válogatott csatár, Rudolf Gergely az Origo Sportnak elmondta, milyen tanulságokat érdemes levonni az elmúlt négy találkozó után. Az olasz szakember nincs olyan irigylésre való helyzetben, mint a legerősebb válogatottak kapitányai, hiszen szűkebbek a merítési lehetőségei.
Rudolf Gergely szerint a magyar válogatott átalakulóban van
„Jelenleg átalakulóban van a válogatott, több újonc is szerepelt a keretben.
Rossi helyzete nem egyszerű, nincs olyan hatalmas merítési lehetősége, mint mondjuk Zidane-nak a francia válogatottnál,
ahol beáll Olise, Doué és Cherki, aztán megfordítják a meccset. Nálunk ez nincs meg, de olyan fázisban vagyunk, amelyben a kapitány keresi a csapatot, a megfelelő taktikát, amiben komfortosnak érzi magát az együttes, és eredményesek tudunk lenni. Például Szoboszlai szervezőkészségét is jobban ki tudjuk használni, ha a középpályán, kicsit mélyebbről szervezi a játékot, nem pedig a támadósor szélén kap helyet” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.
A válogatott az első két mérkőzésen, az ukránok elleni hazai, valamint az északírek elleni idegenbeli találkozón hadilábon állt a góllövéssel. Az októberi meccseken aztán megtört a jég, igaz, a három magyar gólból kettőt is hátvéd szerzett. Kerkez Milos mellett Csinger Márk is először talált be a nemzeti csapatban, a 23 éves játékos hosszabb távon is megállhatja a helyét Willi Orbán oldalán a védelem tengelyében.
„Számomra nagyon pozitív csalódás volt Csinger játéka. Meglepő módon gyorsan felvette a ritmust, és megbízható teljesítményt nyújtott mind a négy meccsen. Az ukránok elleni, utolsó percekben szerzett gólja pedig hab a tortán, ha valaki, ő abszolút megérdemelte. Mint egy vérbeli csatár, jobban nem is érkezhetett volna. Kedvelem az olyan védőket, akik így fel mernek lépni a játékba, és azt gondolom, hogy a modern futballban ez szükséges” – szögezte le a korábbi válogatott támadó.
Rudolf Gergely a svédek ellen vált hőssé
Rudolf Gergely is átélhetett már hasonlót, a Debrecen egykori játékosa 2011 szeptemberében, a svédek ellen 2-1-re megnyert Eb-selejtezőn szerzett győztes gólt a 90. percben, vagyis ő volt akkor a magyar csapat hőse.
„Nyilván fantasztikus érzés, az én gólomnál annyi volt a különbség, hogy hazai pályán, 50 ezer szurkoló előtt született a Népstadionban.
Ezt átélni felemelő érzés, ilyenkor már csak arra gondol az ember, hogy: jaj, a végén nehogy gólt kapjunk, de jó lenne ezzel nyerni.
Egyébként az is hasonló találat volt, Priskin Tomi a jobb szélről beadta, én pedig ballal találtam a kapuba. Az ilyen pillanatokért futballozik az ember” – emlékezett vissza Rudolf, aki Vitális Milán és Tóth Milán remek teljesítményéről is szót ejtett.
„Vitális egy nagyon jó mentalitású játékos, a képességei is megvannak ahhoz, hogy a segítségével a középpályán próbáljuk uralni a játékot. Az ukránok ellen is nagyon jó teljesítményt nyújtott. Kemény volt, határozott, jó labdákat adott, a gólpassza élményszámba ment. Tóth Milánnak is örülök, góllal tudott hozzájárulni az ukránok elleni sikerhez. Hamar a mély vízbe került, de élt vele. Azt gondolom, hogy az eredményen túl az egész csapaton látszott, hogy csúsztak-másztak egymásért” – tette hozzá az olasz és a francia bajnokságban is megfordult Rudolf, aki úgy véli, ezúttal a magyar csapat keményen odatette magát.
„Ami az ukránokat illeti, jó csapatuk van, ezt nem szabad elvenni tőlük. Nekem egy kicsit inkább az itthoni, budapesti meccs volt csalódás, ott nagyon alattomosan játszottak ellenünk.
Most ezen a mérkőzésen viszont azt gondolom, hogy felvettük velük a kesztyűt, és megálltuk a helyünket”
– jelentette ki a korábbi csatár az Ukrajna-Magyarország meccs kapcsán.
Varga és Sallai visszatérésével erősebb lesz a magyar válogatott
Rudolf Gergely szerint a sérült Varga Barnabás és Sallai Roland visszatérése nagyon jót tesz majd a válogatottnak, velük a csoport megnyerésére is több esély kínálkozik majd.
Varga fejjátéka ezen a négy mérkőzésen rendkívül hiányzott, hiszen volt sok beadás, és ő annyira tudja, hová kell érkezni.
Elképesztő érzéke van Barninak ehhez, szerintem több gólt is fejelt volna ezekből a helyzetekből. Sallai a klubjában jobbhátvédet játszik, remélem ez nem veti vissza majd a válogatottbeli támadójátékát. Ő mindig nagyszerűen teljesít a nemzeti csapatban. Benne van a csel, a dinamika, a gól a játékában. Bízom benne, hogy mindkettejük sérülése a múlté lesz, és novemberben már lehet számítani rájuk” – zárta gondolatait a magyar csapat NL-szereplése kapcsán Rudolf Gergely.
Az ukránok elleni 2-1-es sikernek köszönhetően a magyar válogatott egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. Rossi együttese a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja majd a Nemzetek Ligája B divíziójában.
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