Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem támogatja

Fontos

Orbán Viktor megszólalt a Tisza-kormány adóemeléseiről – „Elkezdődött”

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Marco Rossi együttese egymás után két meccset nyert a Nemzetek Ligájában. A magyar válogatott legutóbb Szlovákiában aratott 2-1-es győzelmet Ukrajna felett, így még bőven van rá esélye, hogy megnyerje csoportját a B divízióban. Szoboszlai Dominikék döcögősen kezdtek, de aztán belelendültek, az Origo Sportnak pedig a válogatott korábbi csatára, Rudolf Gergely nyilatkozott az elmúlt időszak tanulságairól.

A magyar válogatott több alapemberét is kénytelen volt nélkülözni a szeptemberi és az októberi Nemzetek Ligája-meccseken. Marco Rossi együttese az első két mérkőzésén csak egy pontot szerzett, ám Georgiát sikerült legyőzni, majd az ukránoknak is vissza tudott vágni a csapat a budapesti vereségért. A korábbi 28-szoros válogatott csatár, Rudolf Gergely az Origo Sportnak elmondta, milyen tanulságokat érdemes levonni az elmúlt négy találkozó után. Az olasz szakember nincs olyan irigylésre való helyzetben, mint a legerősebb válogatottak kapitányai, hiszen szűkebbek a merítési lehetőségei.

A magyar válogatott szövetségi kapitányának több alapemberét is nélkülöznie kellett
A magyar válogatott szövetségi kapitányának több alapemberét is nélkülöznie kellett
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Rudolf Gergely szerint a magyar válogatott átalakulóban van

Jelenleg átalakulóban van a válogatott, több újonc is szerepelt a keretben. 

Rossi helyzete nem egyszerű, nincs olyan hatalmas merítési lehetősége, mint mondjuk Zidane-nak a francia válogatottnál, 

ahol beáll Olise, Doué és Cherki, aztán megfordítják a meccset. Nálunk ez nincs meg, de olyan fázisban vagyunk, amelyben a kapitány keresi a csapatot, a megfelelő taktikát, amiben komfortosnak érzi magát az együttes, és eredményesek tudunk lenni. Például Szoboszlai szervezőkészségét is jobban ki tudjuk használni, ha a középpályán, kicsit mélyebbről szervezi a játékot, nem pedig a támadósor szélén kap helyet” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.

A válogatott az első két mérkőzésen, az ukránok elleni hazai, valamint az északírek elleni idegenbeli találkozón hadilábon állt a góllövéssel. Az októberi meccseken aztán megtört a jég, igaz, a három magyar gólból kettőt is hátvéd szerzett. Kerkez Milos mellett Csinger Márk is először talált be a nemzeti csapatban, a 23 éves játékos hosszabb távon is megállhatja a helyét Willi Orbán oldalán a védelem tengelyében.

Hungary's defender #03 Mark Csinger controls the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Csinger Márk lett a magyar válogatott nyerőembere az ukránok ellen
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Számomra nagyon pozitív csalódás volt Csinger játéka. Meglepő módon gyorsan felvette a ritmust, és megbízható teljesítményt nyújtott mind a négy meccsen. Az ukránok elleni, utolsó percekben szerzett gólja pedig hab a tortán, ha valaki, ő abszolút megérdemelte. Mint egy vérbeli csatár, jobban nem is érkezhetett volna. Kedvelem az olyan védőket, akik így fel mernek lépni a játékba, és azt gondolom, hogy a modern futballban ez szükséges” – szögezte le a korábbi válogatott támadó.

Rudolf Gergely a svédek ellen vált hőssé

Rudolf Gergely is átélhetett már hasonlót, a Debrecen egykori játékosa 2011 szeptemberében, a svédek ellen 2-1-re megnyert Eb-selejtezőn szerzett győztes gólt a 90. percben, vagyis ő volt akkor a magyar csapat hőse.

Nyilván fantasztikus érzés, az én gólomnál annyi volt a különbség, hogy hazai pályán, 50 ezer szurkoló előtt született a Népstadionban. 

Ezt átélni felemelő érzés, ilyenkor már csak arra gondol az ember, hogy: jaj, a végén nehogy gólt kapjunk, de jó lenne ezzel nyerni. 

Egyébként az is hasonló találat volt, Priskin Tomi a jobb szélről beadta, én pedig ballal találtam a kapuba. Az ilyen pillanatokért futballozik az ember” – emlékezett vissza Rudolf, aki Vitális Milán és Tóth Milán remek teljesítményéről is szót ejtett.

Hungary's Imre Szabics (C) celebrates with his teammates Vladimi Koman (L) and Gergely Rudolf (R) after scoring against Sweden during their Euro 2012 group E qualifying match at Puskas stadium in Budapest on September 2, 2011. Hungary won 2-1. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Rudolf Gergely a svédek elleni Eb-selejtezőn lőtt győztes gólt a meccs végén
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vitális egy nagyon jó mentalitású játékos, a képességei is megvannak ahhoz, hogy a segítségével a középpályán próbáljuk uralni a játékot. Az ukránok ellen is nagyon jó teljesítményt nyújtott. Kemény volt, határozott, jó labdákat adott, a gólpassza élményszámba ment. Tóth Milánnak is örülök, góllal tudott hozzájárulni az ukránok elleni sikerhez. Hamar a mély vízbe került, de élt vele. Azt gondolom, hogy az eredményen túl az egész csapaton látszott, hogy csúsztak-másztak egymásért” – tette hozzá az olasz és a francia bajnokságban is megfordult Rudolf, aki úgy véli, ezúttal a magyar csapat keményen odatette magát.

Ami az ukránokat illeti, jó csapatuk van, ezt nem szabad elvenni tőlük. Nekem egy kicsit inkább az itthoni, budapesti meccs volt csalódás, ott nagyon alattomosan játszottak ellenünk. 

Most ezen a mérkőzésen viszont azt gondolom, hogy felvettük velük a kesztyűt, és megálltuk a helyünket” 

jelentette ki a korábbi csatár az Ukrajna-Magyarország meccs kapcsán.

Hungary's players gather during half-time of the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
A magyar válogatott visszavágott az ukránoknak a budapesti vereségért
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Varga és Sallai visszatérésével erősebb lesz a magyar válogatott

Rudolf Gergely szerint a sérült Varga Barnabás és Sallai Roland visszatérése nagyon jót tesz majd a válogatottnak, velük a csoport megnyerésére is több esély kínálkozik majd. 

Varga fejjátéka ezen a négy mérkőzésen rendkívül hiányzott, hiszen volt sok beadás, és ő annyira tudja, hová kell érkezni. 

Elképesztő érzéke van Barninak ehhez, szerintem több gólt is fejelt volna ezekből a helyzetekből. Sallai a klubjában jobbhátvédet játszik, remélem ez nem veti vissza majd a válogatottbeli támadójátékát. Ő mindig nagyszerűen teljesít a nemzeti csapatban. Benne van a csel, a dinamika, a gól a játékában. Bízom benne, hogy mindkettejük sérülése a múlté lesz, és novemberben már lehet számítani rájuk” – zárta gondolatait a magyar csapat NL-szereplése kapcsán Rudolf Gergely.

Varga Barnabásra ezúttal nem számíthat Marco Rossi
Varga Barnabás góljai hiányoznak a magyar válogatottnak
Fotó: AFP

Az ukránok elleni 2-1-es sikernek köszönhetően a magyar válogatott egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. Rossi együttese a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja majd a Nemzetek Ligája B divíziójában.

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlai Dominik elárulta, mit gondol a magyar válogatott jelenlegi helyzetéről
Kerkez Milos nem maradt a válogatottal – különös helyen bukkant fel az ukrán meccs előtt
Marco Rossi nem kertelt, nagy beismerést tett az ukránok elleni győzelem után
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!