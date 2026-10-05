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A magyar labdarúgó-válogatott hétfő este Szlovákiában lépett pályára az ukránok ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A Nagyszombatban rendezett Ukrajna-Magyarország mérkőzés első félidejében az ellenfél volt jobb, de a magyar válogatott a szünet után feljavult, és Tóth Milán révén vezetést szerzett. A hajrában az ukránok egyenlítettek, de Csinger Márk azonnal góllal válaszolt, a meccset a magyar csapat nyerte 2-1-re.

A magyar válogatott két meccs után csupán egy ponttal és rúgott gól nélkül állt az NL-csoportjában, ám Georgia ellen megtört a jég, Kerkez Milos góljával megszerezte első győzelmét Marco Rossi együttese. Hétfő este következett az ukránok elleni második találkozó – az elsőt a rivális nyerte 1-0-ra a Puskás Arénában –, amelyre semleges helyszínen, Nagyszombatban került sor. Rossi mester sárga lapos eltiltás miatt ezúttal nem számíthatott Kerkezre, ám így is ütőképesnek tűnő csapatot rakott össze, a kezdőbe újra bekerült az AEK Athén középpályása, Vitális Milán.

A magyar válogatott kezdőjébe visszakerült Vitális Milán, aki budapesti meccsen is fontos szerepet kapott
A magyar válogatott kezdőjébe visszakerült Vitális Milán, aki a budapesti meccsen is fontos szerepet kapott
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto
  • Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája) 1-2
  • gólszerzők: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Ukrajna-Magyarország: a magyar válogatott nem kezdett jól

Az ukrán válogatott játszott fölényben a meccs elején, Andrea Maldera együttese tűnt élesebbnek, és kis híján vezetést is szerzett a 10. percben: Ocseretyko Osváthon megpattanó lövése a felső lécen csattant, majd Tóth Balázs menteni tudott. A 18. percben Cihankov középre adása után kellett menteniük a mieinknek, de nem szabadult fel a kapu, és egy újabb veszélyes centerezés után a jobb alsó sarok mellett gurult el Ponomarenko sarkalása.

Ukraine's midfielder #21 Vladyslav Veleten controls the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Veszélyesebben kezdte a meccset az ukrán válogatott
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A 24. percben Tóth Balázsnak kellett védenie, miután Krasznopir fejelhetett közelről, senkitől sem zavartatva. 

A magyar csapat is életjelet adott magáról, két perccel később Vitális esett el a védők szorításában a 16-oson belül, a videobíró azonban nem avatkozott közbe. A 28. percben egy felelőtlenül hátrapasszolt labda után kerülhetett helyzetbe Ponomarenko, de végül sikerült még időben közbelépni, így nem lett belőle nagy baj. A szünet előtt sem történt érdemi változás, a magyar csapat az első félidő végén ugyan többet birtokolta a labdát, de maradt a 0-0.

Hungary's goalkeeper #01 Balazs Toth (L) saves the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Tóth Balázs védéseire nagy szükség volt az első félidőben
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Tóth Milán szerzett vezetést

A szünetben nem történt csere, viszont a magyar csapat harciasabb mentalitásban folytatta, Osváth blokkolt lövése veszélyesen csapódott szögletre a 47. percben. Az 52. percben az első kaput eltalált lövésünkből gól is lett: gyönyörű összjáték után Vitális játszott Tóth Milánhoz, a Vasas csatára pedig ballal nem hibázott. A 24 éves támadó az előző idényben még az NB II-ben játszott, de a negyedik válogatott meccsén megszerezte első gólját. Felélénkült Rossi csapata, Tóth Alex is jó lövéssel jelentkezett, majd több cserére is sor került mindkét oldalon. A szövetségi kapitány újoncot avatott, a Paks hórihorgas csatára, Szalai József a 72. percben állt be.

Ukraine's midfielder #19 Yehor Nazaryna (L) and Hungary's forward #20 Milan Toth vie for the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Tóth Milán szép támadás végén talált be
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Csinger Márk szerezte a győztes gólt

A hajrában az ukránok beszorították a magyar csapatot, Tóthnak többször is résen kellett lennie, de állta a sarat, akárcsak a védők. A 83. percben góllá érett az ukrán nyomás, egy szöglet után Jaremcsuk fejelte a kapuba 22. válogatott gólját. 

Rossi együttese azonban kiválóan reagált és azonnal gólt szerzett: Tóth Rajmund beadása után az előrehúzódó Csinger – aki szintén először volt eredményes a nemzeti csapatban – kapásból a léc alá belsőzte a labdát. 

Az utolsó percekben még Jurek előtt is adódott egy lehetőség, de a 88. percben egy kontra végén mellé tüzelt. A hosszabbításban nagyon nyomott Ukrajna, ám újabb fordulat már nem következett, Magyarország 2-1-re nyert.

Galéria: Képeken a magyar válogatott ukránok elleni győzelme
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A magyar válogatott Nagyszombatban 2-1-re legyőzte az ukránokat

A B divízió 2. csoportjának másik meccsén Észak-Írország gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán Georgiával, így egypontos előnnyel vezeti a csoportot a második Magyarország előtt.

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