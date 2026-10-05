A magyar válogatott két meccs után csupán egy ponttal és rúgott gól nélkül állt az NL-csoportjában, ám Georgia ellen megtört a jég, Kerkez Milos góljával megszerezte első győzelmét Marco Rossi együttese. Hétfő este következett az ukránok elleni második találkozó – az elsőt a rivális nyerte 1-0-ra a Puskás Arénában –, amelyre semleges helyszínen, Nagyszombatban került sor. Rossi mester sárga lapos eltiltás miatt ezúttal nem számíthatott Kerkezre, ám így is ütőképesnek tűnő csapatot rakott össze, a kezdőbe újra bekerült az AEK Athén középpályása, Vitális Milán.

A magyar válogatott kezdőjébe visszakerült Vitális Milán, aki a budapesti meccsen is fontos szerepet kapott

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája) 1-2

gólszerzők: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Ukrajna-Magyarország: a magyar válogatott nem kezdett jól

Az ukrán válogatott játszott fölényben a meccs elején, Andrea Maldera együttese tűnt élesebbnek, és kis híján vezetést is szerzett a 10. percben: Ocseretyko Osváthon megpattanó lövése a felső lécen csattant, majd Tóth Balázs menteni tudott. A 18. percben Cihankov középre adása után kellett menteniük a mieinknek, de nem szabadult fel a kapu, és egy újabb veszélyes centerezés után a jobb alsó sarok mellett gurult el Ponomarenko sarkalása.

Veszélyesebben kezdte a meccset az ukrán válogatott

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A 24. percben Tóth Balázsnak kellett védenie, miután Krasznopir fejelhetett közelről, senkitől sem zavartatva.

A magyar csapat is életjelet adott magáról, két perccel később Vitális esett el a védők szorításában a 16-oson belül, a videobíró azonban nem avatkozott közbe. A 28. percben egy felelőtlenül hátrapasszolt labda után kerülhetett helyzetbe Ponomarenko, de végül sikerült még időben közbelépni, így nem lett belőle nagy baj. A szünet előtt sem történt érdemi változás, a magyar csapat az első félidő végén ugyan többet birtokolta a labdát, de maradt a 0-0.

Tóth Balázs védéseire nagy szükség volt az első félidőben

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Tóth Milán szerzett vezetést

A szünetben nem történt csere, viszont a magyar csapat harciasabb mentalitásban folytatta, Osváth blokkolt lövése veszélyesen csapódott szögletre a 47. percben. Az 52. percben az első kaput eltalált lövésünkből gól is lett: gyönyörű összjáték után Vitális játszott Tóth Milánhoz, a Vasas csatára pedig ballal nem hibázott. A 24 éves támadó az előző idényben még az NB II-ben játszott, de a negyedik válogatott meccsén megszerezte első gólját. Felélénkült Rossi csapata, Tóth Alex is jó lövéssel jelentkezett, majd több cserére is sor került mindkét oldalon. A szövetségi kapitány újoncot avatott, a Paks hórihorgas csatára, Szalai József a 72. percben állt be.