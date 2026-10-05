A magyar válogatott két meccs után csupán egy ponttal és rúgott gól nélkül állt az NL-csoportjában, ám Georgia ellen megtört a jég, Kerkez Milos góljával megszerezte első győzelmét Marco Rossi együttese. Hétfő este következett az ukránok elleni második találkozó – az elsőt a rivális nyerte 1-0-ra a Puskás Arénában –, amelyre semleges helyszínen, Nagyszombatban került sor. Rossi mester sárga lapos eltiltás miatt ezúttal nem számíthatott Kerkezre, ám így is ütőképesnek tűnő csapatot rakott össze, a kezdőbe újra bekerült az AEK Athén középpályása, Vitális Milán.
- Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája) 1-2
- gólszerzők: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Ukrajna-Magyarország: a magyar válogatott nem kezdett jól
Az ukrán válogatott játszott fölényben a meccs elején, Andrea Maldera együttese tűnt élesebbnek, és kis híján vezetést is szerzett a 10. percben: Ocseretyko Osváthon megpattanó lövése a felső lécen csattant, majd Tóth Balázs menteni tudott. A 18. percben Cihankov középre adása után kellett menteniük a mieinknek, de nem szabadult fel a kapu, és egy újabb veszélyes centerezés után a jobb alsó sarok mellett gurult el Ponomarenko sarkalása.
A 24. percben Tóth Balázsnak kellett védenie, miután Krasznopir fejelhetett közelről, senkitől sem zavartatva.
A magyar csapat is életjelet adott magáról, két perccel később Vitális esett el a védők szorításában a 16-oson belül, a videobíró azonban nem avatkozott közbe. A 28. percben egy felelőtlenül hátrapasszolt labda után kerülhetett helyzetbe Ponomarenko, de végül sikerült még időben közbelépni, így nem lett belőle nagy baj. A szünet előtt sem történt érdemi változás, a magyar csapat az első félidő végén ugyan többet birtokolta a labdát, de maradt a 0-0.
Tóth Milán szerzett vezetést
A szünetben nem történt csere, viszont a magyar csapat harciasabb mentalitásban folytatta, Osváth blokkolt lövése veszélyesen csapódott szögletre a 47. percben. Az 52. percben az első kaput eltalált lövésünkből gól is lett: gyönyörű összjáték után Vitális játszott Tóth Milánhoz, a Vasas csatára pedig ballal nem hibázott. A 24 éves támadó az előző idényben még az NB II-ben játszott, de a negyedik válogatott meccsén megszerezte első gólját. Felélénkült Rossi csapata, Tóth Alex is jó lövéssel jelentkezett, majd több cserére is sor került mindkét oldalon. A szövetségi kapitány újoncot avatott, a Paks hórihorgas csatára, Szalai József a 72. percben állt be.
Csinger Márk szerezte a győztes gólt
A hajrában az ukránok beszorították a magyar csapatot, Tóthnak többször is résen kellett lennie, de állta a sarat, akárcsak a védők. A 83. percben góllá érett az ukrán nyomás, egy szöglet után Jaremcsuk fejelte a kapuba 22. válogatott gólját.
Rossi együttese azonban kiválóan reagált és azonnal gólt szerzett: Tóth Rajmund beadása után az előrehúzódó Csinger – aki szintén először volt eredményes a nemzeti csapatban – kapásból a léc alá belsőzte a labdát.
Az utolsó percekben még Jurek előtt is adódott egy lehetőség, de a 88. percben egy kontra végén mellé tüzelt. A hosszabbításban nagyon nyomott Ukrajna, ám újabb fordulat már nem következett, Magyarország 2-1-re nyert.
A B divízió 2. csoportjának másik meccsén Észak-Írország gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán Georgiával, így egypontos előnnyel vezeti a csoportot a második Magyarország előtt.