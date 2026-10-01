A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Nemzetek Ligája küzdelmeinek, az eredmények azonban eddig elmaradnak a reméltektől. Marco Rossi együttese múlt pénteken 1–0-ra kikapott az ukrán csapattól a Puskás Arénában, hétfőn pedig Belfastban játszott 0–0-s döntetlent az északír csapattal.

A magyar válogatott rosszul kezdett a Nemzetek Ligája B divíziójában

Fotó: Paul Faith / AFP

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a négymeccses válogatott szünet előtt azt mondta, hogy 12 pont megszerzésében, vagyis négy győzelemben bízik. Ehhez képest most ott tartunk, hogy a magyar válogatott nyeretlenül, szerzett gól nélkül áll a Nemzetek Ligája csoportjában.

​Mi a baj a magyar válogatottal?

A mögöttünk hagyott két mérkőzésről Priskin Tamással, korábbi 63-szoros magyar válogatott futballistával beszélgettünk. A 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is pályára lépő támadó az északírek elleni döntetlen után nem szedte le a keresztvizet a magyar válogatott játékosairól, hiszen rendkívül fizikális meccsen kellett helytállniuk Belfastban, ráadásul gólt sem kaptak, így teljesen elégedetlenek nem lehetünk az eredménnyel.

A találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogy a gólínség legfőbb oka, hogy a sérült Varga Barnabás helyett nem tud szupererővel még egy olyan támadót teremteni, mint az AEK Athén játékosa.

Az északír válogatott rendkívül fizikális csapat, Varga Barni szerepe pedig nagyon fontos lett volna. Vele nagyon jól tudott volna működni a magyar válogatott a felívelt labdáknál, azok megtartásánál vagy éppen a szélről érkező beadásoknál”

– mondta az Origónak Priskin Tamás, aki 2005 és 2017 között 17-szer volt eredményes a nemzeti csapatban.

Marco Rossi hiányolta Varga Barnabás fizikalitását, ennek ellenére egyik mérkőzésen sem nevezte a keretbe a Paks csatárát, a 194 centis Szalai Józsefet.

„A kapitány tisztában van Varga Barna tudásával és Szalai József képességeivel is. Valószínűleg úgy értékelte a héten látott edzésmunkát, hogy nem tudta elképzelni a csapatban. Biztosan azért kapott meghívót, mert Rossi lát benne potenciált a jövőre nézve. De nyilván úgy érezte, hogy még nincs itt az ideje, hogy pályára küldje” – folytatta a 40 éves támadó, aki gyakran feltűnik a Spíler TV-ben is szakértőként.