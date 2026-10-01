A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Nemzetek Ligája küzdelmeinek, az eredmények azonban eddig elmaradnak a reméltektől. Marco Rossi együttese múlt pénteken 1–0-ra kikapott az ukrán csapattól a Puskás Arénában, hétfőn pedig Belfastban játszott 0–0-s döntetlent az északír csapattal.
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a négymeccses válogatott szünet előtt azt mondta, hogy 12 pont megszerzésében, vagyis négy győzelemben bízik. Ehhez képest most ott tartunk, hogy a magyar válogatott nyeretlenül, szerzett gól nélkül áll a Nemzetek Ligája csoportjában.
Mi a baj a magyar válogatottal?
A mögöttünk hagyott két mérkőzésről Priskin Tamással, korábbi 63-szoros magyar válogatott futballistával beszélgettünk. A 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is pályára lépő támadó az északírek elleni döntetlen után nem szedte le a keresztvizet a magyar válogatott játékosairól, hiszen rendkívül fizikális meccsen kellett helytállniuk Belfastban, ráadásul gólt sem kaptak, így teljesen elégedetlenek nem lehetünk az eredménnyel.
A találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogy a gólínség legfőbb oka, hogy a sérült Varga Barnabás helyett nem tud szupererővel még egy olyan támadót teremteni, mint az AEK Athén játékosa.
Az északír válogatott rendkívül fizikális csapat, Varga Barni szerepe pedig nagyon fontos lett volna. Vele nagyon jól tudott volna működni a magyar válogatott a felívelt labdáknál, azok megtartásánál vagy éppen a szélről érkező beadásoknál”
– mondta az Origónak Priskin Tamás, aki 2005 és 2017 között 17-szer volt eredményes a nemzeti csapatban.
Marco Rossi hiányolta Varga Barnabás fizikalitását, ennek ellenére egyik mérkőzésen sem nevezte a keretbe a Paks csatárát, a 194 centis Szalai Józsefet.
„A kapitány tisztában van Varga Barna tudásával és Szalai József képességeivel is. Valószínűleg úgy értékelte a héten látott edzésmunkát, hogy nem tudta elképzelni a csapatban. Biztosan azért kapott meghívót, mert Rossi lát benne potenciált a jövőre nézve. De nyilván úgy érezte, hogy még nincs itt az ideje, hogy pályára küldje” – folytatta a 40 éves támadó, aki gyakran feltűnik a Spíler TV-ben is szakértőként.
A szövetségi kapitány az északírek elleni meccs előtt is hangsúlyozta, hogy nincs túl sok minőségi futballistája, nem tud 44 játékosnak meghívót postázni, mint Jürgen Klopp Németországban. De vajon milyen üzenetet küld ezzel a játékosoknak az olasz szakember?
„Szerintem ez nem azoknak a játékosoknak szól, akiket Rossi meghívott a válogatottba.
Ez nyilván egy ténykérdés, hogy Németországban sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mint Magyarországon. Szerintem jelen pillanatban nagyszerű játékosok vannak a magyar futballban, de reálisan kell látni a szerepünket”
– vélekedett Priskin Tamás, aki inkább a pozitívumokat keresi, mert ez a csapat a múltban nagyszerű eredményeket ért el.
Marco Rossi távozhat a válogatottól?
Az utóbbi napokban ismét felröppentek olyan hírek, hogy Marco Rossi esetleg távozhat a magyar válogatott kispadjáról. Az olasz-magyar szakember az ukránok elleni vereség után egy Napóleonhoz köthető legenda felidézésével megpendítette esetleges távozását.
„Az elmúlt időszakban remekül működött a csapat és Marco Rossi kapcsolata. Nem gondolnám, hogy a távozáson gondolkodna, mert rengeteget beletett ebbe a munkába, ami szép eredményekkel társult” – mondta a 63-szoros válogatott támadó, aki úgy érzi, hogy Marco Rossival meglehet a következő Eb-szereplés is.
A Nemzetek Ligája-meccsek előtt Szoboszlai Dominik szolgáltatta a legfőbb beszédtémát. A magyar válogatott csapatkapitánya előbb egy sajtótájékoztatón keményen bírálta a magyar sajtót, ezt követően pedig adott egy interjút, amelyben elmondta, hogy 12 ponttal lenne elégedett a mostani négy Nemzetek Ligája-meccs után.
„Ezt a két dolgot különválasztanám. Szerintem Dominik nem ment neki a sajtónak, csak tisztázta azt a helyzetet, amiből félreértés volt. Ami pedig a 12 pontos nyilatkozatot illeti: egy játékos mindig a maximumot akarja nyújtani, ráadásul ő a világ egyik legjobb csapatában játszik. Igazi maximalista, úgyhogy azzal lett volna a legnagyobb probléma, ha nem ezt mondta volna. Mindig a legmagasabb célt kell kitűzni, aztán meg kell nézni, hogy ez mire volt elég. Utána kell levonni a következtetéseket.”
Szoboszlai Dominik túl sokat vállal magára?
Szoboszlai Dominik sokszor azt kapja meg kritikaként, hogy a klasszisa miatt túl sokat vállal a magyar válogatottban. Olyan helyeken veszi fel a labdát, ahol semmi keresnivalója sem lenne, de mégis megcsinálja, mivel rajta kívül erre senki nem alkalmas. Így viszont sokak szerint pont a játéka legveszélyesebb elemei vesznek el.
„Dominik a magyar futball meghatározó alakja. A korábbi meccseken is hasonlóan játszott, és volt, hogy eredményes is tudott lenni. Volt, amikor az ő kvalitásai jelentették a különbséget egyes mérkőzéseken. Hétről hétre bizonyítja, hogy ő a világ egyik legjobb középpályása. Teljesen rendben van, hogy a magyar válogatottban is próbál vezér lenni” – mondta Priskin Szoboszlairól, aki tétmeccsen legutóbb tavaly októberben talált be a nemzeti csapatban.
Marco Rossi sokáig három belső védővel és két szárnyvédővel játszatta a magyar válogatottat, ezzel a rendszerrel érte el a legnagyobb sikereit. Az olasz-magyar szakember azonban a 2026-os vb-selejtezősorozatra átváltott négyvédős rendszerre, ami nem mindenkinek áll jól a válogatottnál, és a védekezés sem tűnik a legstabilabbnak.
„Minden csak nézőpont kérdése. Az elmúlt két mérkőzésen egy gólt kaptunk. Kikaptunk az ukránoktól, de azon a meccsen is nekünk volt több helyzetünk, az ukránok pedig alig tudtak párat kialakítani. A védekezés szerintem működött, támadásban viszont vannak problémák, ahogy azt a számok is mutatják, hiszen gólt még nem tudtunk lőni” – mondta Priskin Tamás, aki ennek ellenére győzelmet vár a Georgia elleni pénteki mérkőzésen.
Nyilván nagy lesz a nyomás a csapaton, hogy az elmúlt két mérkőzés után most begyűjtse a három pontot hazai pályán. Szerintem hazai pályán képesek lesznek rá, pláne a világ legjobb közönsége előtt. Egy játékossal többen leszünk, úgyhogy győzelmet várok”
– tette hozzá a 63-szoros magyar válogatott támadó.
A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést péntek este 20:45-től rendezik a Puskás Arénában. A találkozó játékvezetője a szerb Szrdjan Jovanovics lesz.
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