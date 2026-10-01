A magyar válogatott rosszul kezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik előzetesen 12 pontot, vagyis négy győzelmet várt a csapattól, helyette azonban jött az ukránok elleni hazai vereség, majd az északírek elleni gól nélküli döntetlen Belfastban.

A magyar válogatott még nem lőtt gólt a Nemzetek Ligájában

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A magyar válogatott helyzetét ráadásul sérülések is nehezítik. Varga Barnabás és Sallai Roland már alapból sem csatlakozhattak a nemzeti csapathoz, majd az első meccs után Redzic Damir esett ki, Belfastban pedig a jobbhátvéd Bolla Bendegúz dőlt ki a sorból egy kemény belépőt követően.

Sportpszichológus segíti a magyar válogatott felkészülését

Osváth Attila, a Ferencváros jobbhátvédje Bolla sérülése miatt minden bizonnyal kezdeni fog a péntek esti összecsapáson. A 30 éves játékos a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt a nemzeti csapatnál uralkodó hangulatról, a nemzeti csapat mellett dolgozó sportpszichológusról és a georgiaiak elleni összecsapásról.

A csapat hangulatáról és a támadójátékot ért kritikákról:

„Érthető módon kaptunk kritikát, hiszen két mérkőzésen sem sikerült gólt szereznünk. Ezen dolgoztunk az elmúlt néhány napban. A hangulat ettől függetlenül pozitív. Tudjuk, mi a dolgunk, miben kell fejlődnünk, és azt is látjuk, mik voltak a jó dolgok az előző két mérkőzésen.

A hibákat ugyanúgy kielemeztük. Tudjuk, hogy támadásban hol és hogyan tudunk eredményesebbek lenni. Erre készülünk, és reméljük, hogy ezt holnap a pályán is meg tudjuk mutatni.”

A győzelmi kényszerről és a sportpszichológus szerepéről:

„Igen, velünk van Eszter. Természetesen próbál mindenben segíteni a csapatnak. Vannak csoportos és egyéni foglalkozások is, de szerintem mindenki pontosan tudja, milyen helyzetben vagyunk. Ezt nem is nagyon kell magyarázni: két mérkőzés után egy pontunk van.

Igen, győzelmi kényszerben vagyunk, de mindenki olyan szinten játszik, és van már annyi tapasztalata, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja. Tudjuk, hogy győzelemmel kell zárnunk a holnapi mérkőzést, és nincs is más célunk.

Az elmúlt napokban ennek megfelelően készültünk. A regeneráció mellett taktikailag is felkészültünk. Remélem, az Eszterrel végzett foglalkozások is elérik a céljukat. Szerintem rendben leszünk, nagyon bízunk benne.”