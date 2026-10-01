A magyar válogatott rosszul kezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik előzetesen 12 pontot, vagyis négy győzelmet várt a csapattól, helyette azonban jött az ukránok elleni hazai vereség, majd az északírek elleni gól nélküli döntetlen Belfastban.
A magyar válogatott helyzetét ráadásul sérülések is nehezítik. Varga Barnabás és Sallai Roland már alapból sem csatlakozhattak a nemzeti csapathoz, majd az első meccs után Redzic Damir esett ki, Belfastban pedig a jobbhátvéd Bolla Bendegúz dőlt ki a sorból egy kemény belépőt követően.
Sportpszichológus segíti a magyar válogatott felkészülését
Osváth Attila, a Ferencváros jobbhátvédje Bolla sérülése miatt minden bizonnyal kezdeni fog a péntek esti összecsapáson. A 30 éves játékos a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt a nemzeti csapatnál uralkodó hangulatról, a nemzeti csapat mellett dolgozó sportpszichológusról és a georgiaiak elleni összecsapásról.
A csapat hangulatáról és a támadójátékot ért kritikákról:
„Érthető módon kaptunk kritikát, hiszen két mérkőzésen sem sikerült gólt szereznünk. Ezen dolgoztunk az elmúlt néhány napban. A hangulat ettől függetlenül pozitív. Tudjuk, mi a dolgunk, miben kell fejlődnünk, és azt is látjuk, mik voltak a jó dolgok az előző két mérkőzésen.
A hibákat ugyanúgy kielemeztük. Tudjuk, hogy támadásban hol és hogyan tudunk eredményesebbek lenni. Erre készülünk, és reméljük, hogy ezt holnap a pályán is meg tudjuk mutatni.”
A győzelmi kényszerről és a sportpszichológus szerepéről:
„Igen, velünk van Eszter. Természetesen próbál mindenben segíteni a csapatnak. Vannak csoportos és egyéni foglalkozások is, de szerintem mindenki pontosan tudja, milyen helyzetben vagyunk. Ezt nem is nagyon kell magyarázni: két mérkőzés után egy pontunk van.
Igen, győzelmi kényszerben vagyunk, de mindenki olyan szinten játszik, és van már annyi tapasztalata, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja. Tudjuk, hogy győzelemmel kell zárnunk a holnapi mérkőzést, és nincs is más célunk.
Az elmúlt napokban ennek megfelelően készültünk. A regeneráció mellett taktikailag is felkészültünk. Remélem, az Eszterrel végzett foglalkozások is elérik a céljukat. Szerintem rendben leszünk, nagyon bízunk benne.”
A válogatott védekezéséről:
„Igen, két mérkőzésen egy gólt kaptunk, ezzel nem igazán lehet problémánk. A védekezés Észak-Írország ellen is jól működött. Tudtuk, hogy a rögzített helyzetekből veszélyesek lehetnek, de ezeket sikerült stabilan levédekeznünk. Szerintem azon a mérkőzésen végig nagyon jól nézett ki a védekezésünk.
Itthon, az ukránok ellen volt egy-két hiba, de összességében szerintem a védekezésünk rendben van. Jól tudjuk, hogy elsősorban a támadójátékban kell előrelépnünk.”
A hosszabb válogatott-összetartásról és a csapatkohézióról:
„Szerintem pozitív hatása van. Az elmúlt összetartások valamivel rövidebbek voltak, a mostani viszont hosszabb. Több új játékos is van a keretben, akik így könnyebben és gyorsabban tudnak beilleszkedni a csapatba és a közösségbe.
Nálunk mindenki nagyon nyitott személyiség, az új játékosok pedig természetesen próbálnak alkalmazkodni. Nagyon befogadó a közösség, mindenkit szívesen lát a csapat. Szerintem ez mindenképpen pozitívum.
Minél több időt töltünk együtt, annál jobb lesz a csapaton belüli kohézió is. Reméljük, hogy ennek a pályán is meglesz az eredménye.”
A georgiai válogatottról és a következő mérkőzésről:
„Megnéztük és kielemeztük őket. Nyilvánvalóan jó erőkből álló csapatról van szó, semmiképpen sem lehet lebecsülni őket. A játékosaik jó csapatokban és erős bajnokságokban futballoznak, ráadásul van két-három kiemelkedő kvalitású játékosuk is.
Próbálunk belőlük megfelelően felkészülni, hogy védekezésben meg tudjuk oldani az általuk jelentett feladatokat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az ő védekezésükben hol lehetnek olyan pontok, amelyeket ki tudunk használni, és hol lehet esélyünk támadásokat vezetni, illetve helyzeteket kialakítani.
Van még egy edzésünk, amelyen az utolsó simításokat is elvégezzük. Átvesszük még egyszer a fontos dolgokat, hogy holnap eredményesek tudjunk lenni.”
A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést péntek este 20:45-től rendezik a Puskás Arénában. A találkozó játékvezetője a szerb Szrdjan Jovanovics lesz.