Megváltozott a Georgia-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszíne. Az eredeti tervek szerint az 54 ezres Dinamo Arénában fogadták volna a magyar válogatottat, a grúz szövetség azonban váratlanul úgy döntött, hogy a találkozót a jóval kisebb Mihail Meszhi Stadionban rendezik meg.
- Nemzetek Ligája: Georgia-Magyarország
- november 14. (szombat), 18:00
Georgia-Magyarország: szurkolók nélkül a magyar válogatott
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szóban forgó mérkőzésen nem lehetnek ott a helyszínen a magyar szurkolók.
„Az UEFA Fellebbviteli Bizottságának határozata értelmében a magyar szurkolók nagyszombati rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásai miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség nem értékesíthet vendégjegyeket a férfi A-válogatott következő idegenbeli mérkőzésére. Ez a találkozó a novemberben, Tbilisziben rendezendő Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés lesz” – írta közleményében a szövetség, utalva rá, hogy a mieinket a nagyszombati Ukrajna-Magyarország mérkőzésen történtek miatt büntették meg.
A magyar válogatott négy fordulót követően hét ponttal a csoportja második helyén áll a Nemzetek Ligája B divíziójában, míg Georgia két ponttal csak az utolsó helyen szerénykedik.