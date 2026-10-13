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A Georgia-Magyarország mérkőzést új helyszínen rendezik meg, de mást is közölt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a meccsel kapcsolatban. A novemberi Nemzetek Ligája-találkozón nem lehetnek ott a stadionban a magyar válogatott szurkolói.

Megváltozott a Georgia-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszíne. Az eredeti tervek szerint az 54 ezres Dinamo Arénában fogadták volna a magyar válogatottat, a grúz szövetség azonban váratlanul úgy döntött, hogy a találkozót a jóval kisebb Mihail Meszhi Stadionban rendezik meg

A magyar válogatottnak Georgiában el kell majd viselnie a szurkolók hiányát
A magyar válogatottnak Georgiában el kell majd viselnie a szurkolók hiányát
Fotó: Joe Klamar / AFP
  • Nemzetek Ligája: Georgia-Magyarország
  • november 14. (szombat), 18:00

Georgia-Magyarország: szurkolók nélkül a magyar válogatott

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szóban forgó mérkőzésen nem lehetnek ott a helyszínen a magyar szurkolók.

„Az UEFA Fellebbviteli Bizottságának határozata értelmében a magyar szurkolók nagyszombati rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásai miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség nem értékesíthet vendégjegyeket a férfi A-válogatott következő idegenbeli mérkőzésére. Ez a találkozó a novemberben, Tbilisziben rendezendő Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés lesz” – írta közleményében a szövetség, utalva rá, hogy a mieinket a nagyszombati Ukrajna-Magyarország mérkőzésen történtek miatt büntették meg.

A magyar válogatott négy fordulót követően hét ponttal a csoportja második helyén áll a Nemzetek Ligája B divíziójában, míg Georgia két ponttal csak az utolsó helyen szerénykedik.

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