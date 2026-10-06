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Vitális Milán remek átadását követően szerzett vezetést Marco Rossi csapata az ukránok ellen. A hétfő esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés után az AEK Athén magyar válogatott középpályásáról Görögországban is elismerően írtak.

A magyar válogatott az első félidőben nehezen találta a ritmust az ukránok ellen, a második játékrész elején azonban Tóth Milán révén vezetést szerzett. Az 52. percben Szoboszlai Dominik játszotta meg Vitális Milánt, az AEK középpályása pedig saját bevallása szerint először lőni akart, ám észrevette az üres területre remekül bemozgó csapattársát, akit kiváló passzal hozott helyzetbe. A Vasas támadója nem hibázott, a magyar válogatott tetszetős akció végén talált be az ukrán kapuba.

A magyar válogatott középpályása, Vitális Milán ezúttal is kezdett az ukránok ellen
A magyar válogatott középpályása, Vitális Milán ezúttal is kezdett az ukránok ellen
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Ukrajna-Magyarország: a magyar válogatott játékosát Görögországban is dicsérik

A 24 éves játékos az előző idényben bajnoki címet nyert az ETO-val, majd Varga Barnabást követve az AEK Athén csapatához igazolt. Vitális új klubjában hamar alapemberré vált, az ukránok elleni gólpassza pedig a görög sportsajtó figyelmét sem kerülte el.

„Vitális nagyszerű gólpasszt adott a magyarok vezető góljánál” 

– emelte ki cikkében a gazzetta.gr portál, amely szerint a középpályás volt a válogatott legjobbja a Nagyszombatban rendezett Ukrajna-Magyarország (1-2) találkozón.

AEK Athens Milan Vitalis controls the ball during the UEFA Champions League match against LASK in Athens, Greece on September 8, 2026. AEK Athens won the match 1-0 in the opening fixture of the 2026/27 UEFA Champions League league phase. (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
Vitális Milán gyorsan beilleszkedett az AEK Athénba
Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Olekszandr Zubkov és Varga Barnabás miatt aggódik az AEK

A görögök azt is megemlítették, hogy az AEK ukrán szélsője, Olekszandr Zubkov hátfájdalmak miatt nem játszhatott, és aggódnak a visszatérése kapcsán, 

ugyanis még nem tudni, mikor lesz újra bevethető.

Ugyanez Varga Barnabásra is érvényes, a magyar válogatott csatár ráadásul az összes szeptemberi és októberi NL-meccset kihagyta. A visszatérésének pontos időpontja még ismeretlen, igaz, az AEK-nál abban reménykednek, hogy a válogatott szünet után már pályára léphet.

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