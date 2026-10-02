Ugyanazt kell csinálnia Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának a pénteki Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen, mint az elmúlt két találkozón, csak a tizenhatoson belül jobban kell értékesíteni a helyzeteket – legalábbis Kerkez Milos szerint. A magyar válogatott balhátvéd elismerte, Ukrajna és Észak-Írország ellen sok volt a szabálytalanság – az első meccsen túlságosan is magasra szöktek az indulatok –, és a georgiaiak ellen sem számít másra.

Kerkez Milos kemény páharcokra számít a Magyarország-Georgia meccsen

Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Magyarország-Georgia (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Kerkez Milos kemény páharcokra számít a Magyarország-Georgia meccsen

Kerkez Milos Georgia ellen hasonlóan kemény párharcokra és sok szabálytalanságra számít, mint Ukrajna és Észak-Írország ellen.

Az első, Ukrajna elleni mérkőzésen a nagy érzelmek miatt is sok volt a sárga lap, túlságosan is magasra szöktek az indulatok

– idézi Kerkez Milos M4 Sportnak adott interjúját a CsakFoci.hu. A magyar balhátvéd hozzátette, ő mindig száz százalékot ad bele, és ugyanezt várja el mindenkitől.

A Liverpool játékosa klubtársával, a georgiaiak kapusával, Giorgi Mamardashvilivel is összecsaphat pénteken, míg a legveszélyesebb ellenfélnek Hvicsa Kvaracheliát és Georgi Mikautadzét nevezte meg.

Csapatként is szervezettek. Harcos mentalitással játszanak, beleállnak a párharcokba, és fontos, hogy meglegyen a megfelelő védekezésünk ezzel a párossal szemben, mert elég jól kombinálnak. Megvan bennük az a mentalitás, hogy nagyon keményen küzdjenek minden helyzetben. De összességében azt kell csinálnunk, amit eddig is, csak a tizenhatoson belül kell jobban értékesítenünk a helyzeteinket. Gólt kell szereznünk. Szerintem mindig megvannak a megfelelő embereink a kapu előtt, csak a befejezéseink nem voltak elég jók. A labdát a kapuba kell juttatnunk, erre készülünk

– fogalmazott Kerkez Milos, aki jó mérkőzésre számít a Puskás Arénában.