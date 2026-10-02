A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen két, eddig nyeretlen csapat találkozott a telt házas Puskás Arénában. Szoboszlai Dominikék múlt pénteken 1–0-s vereséget szenvedtek Ukrajnától, majd Belfastban gól nélküli döntetlent játszottak Észak-Írországgal. Marco Rossi együttese ezúttal azonban jóval nagyobb intenzitással kezdte a mérkőzést, aminek hamar meg is lett az eredménye. Lukács Dániel remek beadását követően Kerkez Milos gyönyörű fejessel juttatta vezetéshez a magyar válogatottat (1-0).

Kerkez Milos parádés gólt szerzett a Magyarország–Georgia meccsen

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Kerkez Milos parádés gólt szerzett a Magyarország–Georgia meccsen