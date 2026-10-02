Péntek este a Puskás Arénában rendezik a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést, amely előtt egy grúz szurkoló merész fogadással hívta fel magára a figyelmet. A Footballnews.ge beszámolója szerint a drukker arra tippelt, hogy hazája válogatottja megnyeri a találkozót, Khvicha Kvaratskhelia pedig gólt szerez. A két eseményt tartalmazó fogadásra 7-es szorzót kapott, így a szurkoló a tétje többszörösét nyerheti vissza.

Magyarország–Georgia: komoly pénzt tett a magyar válogatott vereségére egy szurkoló Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája

20.45, Tv: M4 Sport

Magyarország–Georgia: komoly pénzt tett a magyar válogatott vereségére

A grúz szurkoló komoly összeget kockáztatott a péntek esti találkozóra: 1000 larit tett fel arra, hogy Georgia legyőzi a magyar válogatottat, miközben Khvicha Kvaratskhelia is betalál. A feltett összeg átszámítva mintegy 120 ezer forintnak felel meg. A merész fogadás azonban komoly nyereményt is hozhat. A szelvényre 7-es szorzót kapott a drukker, így amennyiben mindkét tippje bejön, 7000 larit fizethet neki a fogadóiroda. Ez átszámítva megközelítőleg 850 ezer forintos összeget jelent.

Ehhez azonban két feltételnek is teljesülnie kell a Magyarország–Georgia mérkőzésen. A Napoli korábbi, jelenleg a Paris Saint-Germainben futballozó sztárjának, Kvaratskheliának be kell vennie a magyar kaput, Georgia pedig nem elégedhet meg a döntetlennel, győznie kell a Puskás Arénában.

A grúzok legnagyobb sztárjára egyébként is kiemelt figyelem hárulhat Budapesten. Kvaratskhelia a vendégek támadójátékának egyik legfontosabb szereplője, így Marco Rossi csapatának egyik kulcsfeladata lehet, hogy minél kevesebb területet engedjen neki.