A magyar labdarúgó-válogatott két forduló után egy ponttal áll a Nemzetek Ligájában, és egyelőre még nem szerzett gólt a sorozatban. A mieinkhez hasonlóan Georgia sem talált be az első két találkozóján, így mindkét együttes számára különösen fontos lehet a pénteki összecsapás. A Magyarország–Georgia mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt a keret állapotáról, az eddigi tapasztalatokról és a következő ellenfél erősségeiről is. Az olasz szakember hangsúlyozta, maximálisan bízik játékosaiban, ugyanakkor támadásban jelentős előrelépést vár csapatától.

Marco Rossi két játékosára is újra számíthat Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-meccsen

Fotó: Mehmet Murat Onel / Anadolu via AFP

Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája

Péntek, 20:45, Tv: M4 Sport

Magyarország–Georgia: Rossi két játékosára is újra számíthat

A magyar válogatott szövetségi kapitányának az elmúlt időszakban több sérülés is nehezítette a dolgát, ezért a keretet is többször módosítania kellett. Rossi a sajtótájékoztatón jó hírekkel szolgált: Szalai József és Tóth Rajmund felépült, így mindketten bevethetők lesznek pénteken. Ennek köszönhetően a felnőttek edzésén megjelent Kovács Bendegúz visszatérhet az U21-es válogatotthoz. A Belfastban megsérült Bolla Bendegúzra viszont nem számíthat a kapitány.

Szalai Józsi és Tóth Rajmi felépült, rendelkezésre állnak a mérkőzésen, így nincs okunk itt tartani Kovács Bendegúzt, ő az U21-ben lép pályára

– mondta Rossi.

A szövetségi kapitány ezután az első két Nemzetek Ligája-mérkőzés tapasztalatait értékelte. Úgy véli, az eredmények akár kedvezőbben is alakulhattak volna, ettől függetlenül több területen előre kell lépniük. Védekezésben az Ukrajna ellen kapott gólt emelte ki komoly hibaként, míg Belfastban az első félidőben engedtek néhány lehetőséget az északíreknek. A nagyobb változást azonban labdával várja csapatától. Rossi szerint gyorsabban és direktebben kell futballozni, a támadó harmadban pedig magasabb színvonalú megoldásokra van szükség.

Ha Ukrajna ellen döntetlent érünk el és legyőzzük az északíreket, úgy tűnhetett volna, hogy megérdemelt eredmény. De mégis javulnunk kell sok mindenben” – fogalmazott a kapitány, aki hangsúlyozta, továbbra is maximálisan bízik a játékosaiban.

Rossi arra is kitért, hogy Varga hiánya jelentősen befolyásolja a magyar válogatott támadójátékát, hiszen nélküle más módon kell kiszolgálni az elöl játszó futballistákat.

Bízom a srácokban, és szeretném egy dolgot tisztázni: ha nincs Varga, kiesik a legjobban fejelő játékosunk, ami azt jelenti, hogy máshogy kell kiszolgálnunk a támadókat. Tehát nem az a lényeg, hogy ne bíznék a játékosokban

– fogalmazott a szövetségi kapitány, aki az újoncokat is ígéretesnek tartja, ugyanakkor hangsúlyozta, teljesen más az NB I-ben, illetve a válogatottban, akár 60-70 ezer néző előtt futballozni.