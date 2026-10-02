A péntek esti Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzés már a harmadik találkozása lesz a két nemzet labdarúgó-válogatottjának, a vendégek viszont nem egy egymás ellen vívott párharc során szúrtak ki a legjobban a mieinkkel. Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának továbbjutása a 2024-es Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe végül azért is hiúsult meg, mert a georgiaiak a papírformát borítva legyőzték Portugáliát.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a Magyarország-Georgia mérkőzéssel folytatja a Nemzetek Ligáját

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Magyarország-Georgia (Nemzetek Ligája) péntek, 20.45, tv: M4 Sport

A magyar labdarúgó-válogatott mindössze kétszer játszott eddig Grúziával. A 2001-es világbajnoki selejtező első mérkőzésén 4-1-re győzött a Népstadionban, majd a visszavágón 3-1-es vereséget szenvedett Tbilisziben. Mégsem ez volt az, amikor a georgiaiak igazán kiszúrtak a nemzeti csapattal. Miután Marco Rossi szövetségi kapitány csapata óriási küzdelemben 1-0-s győzelmet aratott Skócia ellen a 2024-es Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, Georgia ütötte el az utolsó esélytől is a válogatottat, hogy ott legyen a kontinenstorna nyolcaddöntőjében.

Így szúrtak ki velünk a georgiaiak

A magyar csapat 3 ponttal, 2-5-ös gólkülönbséggel, harmadikként zárt a csoportjában a két évvel ezelőtti Eb-n, ami akár még továbbjutást érhetett volna. A nyolcaddöntőben ugyanis – az első két helyezettjek mellett – a négy legjobb csoportharmadik is ott lehetett. Sőt, miután Spanyolország legyőzte Albániát a csoportkör utolsó fordulójában, Olaszország pedig egy pontot szerzett Horvátország ellen, ahhoz, hogy Marco Rossi együttese továbbjusson, már csak a következők egyikének kellett volna megtörténnie:

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Bár az erőviszonyok alapján mindkettőnek volt esélye, a szlovénok előbb döntetlent értek el az angolok ellen, és bár a törökök legyőzték a cseheket, a georgiaiak végül 2-0-ra megverték a portugálokat – megelőzve minket a legjobb csoportharmadikok továbbjutásért folytatott versenyében.

Georgia a portugálok legyőzésével jutott tovább az Európa-bajnokságon

Fotó: Zhang Fan Xinhua / eyevine / eyevine

Szükségem volt időre, hogy megemésszem a történteket, mert például napokat kellett várnunk a skótok elleni meccs után a többi eredményre, hogy megtudjuk azokat, amik a továbbjutásról döntöttek. Ami Portugália és Georgia között történt, az megismételhetetlen, de hát történt, ami történt, nem szabad más eredményekre támaszkodni, a sajátunkra kellett volna alapoznunk

– fogalmazott egy korábbi interjúban a történtekről Marco Rossi szövetségi kapitány.