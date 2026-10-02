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Szoboszlai Dominik neve nemcsak a grúzoknál került elő, ráadásul nem akármilyen megjegyzés kíséretében. A Magyarország–Georgia mérkőzés előtt Ilia Beriasvili árulta el, mivel viccelődtek a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatban.

A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája mérkőzés előtt az MTK grúz válogatott védője, Ilia Beriasvili különleges helyzetben van, hiszen csaknem négy éve hazánkban él, Magyarország pedig mára a második otthonává vált. Bár a védő ezúttal nincs ott a grúzok meccskeretében, a két válogatott összecsapása természetesen klubcsapata öltözőjében is szóba került. A beszélgetések során Szoboszlai Dominik neve is előkerült, Beriasvili csapattársai pedig nem hagyták ki a lehetőséget, hogy egy kicsit ugrassák a kemény játékáról ismert grúz hátvédet. A viccelődés mellett ugyanakkor egy komoly figyelmeztetést is megfogalmaztak neki a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatban.

Szoboszlaival kapcsolatban is ment a viccelődés a Magyarország–Georgia előtt
Szoboszlaival kapcsolatban is ment a viccelődés a Magyarország–Georgia előtt  Fotó: PAUL ELLIS / AFP
  • Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája
  • 20:45, Tv: M4 Sport

 

Magyarország–Georgia: Szoboszlai Dominiken viccelődtek a meccs előtt

Ilia Beriasvili 2023-ban érkezett Magyarországra, azóta pedig olyannyira otthonra talált hazánkban, hogy itt alapított családot. A 28 éves középhátvéd időközben a grúz válogatottban is bemutatkozhatott, igaz, a Magyarország–Georgia mérkőzésre ezúttal nem került be a keretbe.

A kemény játékáról ismert védő a Nemzeti Sportnak adott interjújában elárulta, az MTK öltözőjében is szóba került a két válogatott összecsapása, és természetesen Szoboszlai Dominik neve sem maradhatott ki. Csapattársai viccesen arra figyelmeztették Beriasvilit, hogy azért túlságosan keményen ne bánjon a magyar válogatott csapatkapitányával.

A srácok viccelődtek, hogy azért a lábát ne törjem el, de megnyugtattam őket, ilyesmire sohasem vetemednék.

A tréfálkozás után azonban már komolyabb hangot ütöttek meg az MTK játékosai. Beriasvili elmondása szerint arra is felhívták a figyelmét, hogy Szoboszlai a tizenhatos környékén különösen veszélyes lehet, hiszen egy jó helyről elvégzett szabadrúgásból könnyen betalálhat. A grúz védőnek persze nem kellett bemutatni a Liverpool magyar klasszisát.

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Beriasvili számára a párosítás ettől függetlenül különleges jelentőséggel bír. Saját bevallása szerint Magyarország az elmúlt években az otthonává vált: itt él a családja, és rengeteget kapott az országtól. Ha pedig a jövőben lehetőséget kapna Magyarország ellen, érzelmileg különleges helyzetben lenne, hiszen a grúz válogatott tagjaként saját hazáját képviselné.

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