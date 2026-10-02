A Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen két eddig nyeretlen csapat találkozott a telt házas Puskás Arénában. Szoboszlai Dominikék múlt pénteken 1–0-ra kikaptak az ukránoktól, ezt követően pedig 0–0-s döntetlent játszottak Belfastban az északírekkel.

Szoboszlaiék győzelmi kényszerben játszanak a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A vendég georgiaiak az első körben otthon kaptak ki az északírektől, a második fordulóban pedig szintén hazai környezetben játszottak 0–0-s döntetlent az ukránokkal.

Magyarország-Georgia 0-0

Budapest, Puskás Aréna

Játékvezető: Srdjan Jovanovics (szerb)

Magyarország: Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Nagy Zs., Tóth A., Lukács – Tóth M. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Nagy Zs., Tóth A., Lukács – Tóth M. Marco Rossi Georgia: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egojan, Kiteisvili, Citaisvili – Csakvetadze – Kvarachelia, Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egojan, Kiteisvili, Citaisvili – Csakvetadze – Kvarachelia, Mikautadze. Ramaz Szvanadze gólszerzők:

sárga lap:

Azt túlzás lett volna állítani, hogy mindkét válogatott nyugodt körülmények között készült a mérkőzésre. A georgiaiak az első fordulóban elszenvedett vereség után kirúgták a francia Willy Sagnol szövetségi kapitányt, aki több mint öt évig irányított a kis padon. A magyar válogatottnál ennyire talán nem volt forró a helyzet, azonban Marco Rossi együttese az első két meccsen nem tudott betalálni, így egyre többen kezdtek el arról pusmogni, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakembernek veszélybe kerülhet az állása egy esetleges újabb rossz eredmény miatt.

A szövetségi kapitány meglepőt húzott az összeállítást illetően: először jelölte a kezdőcsapatba Tóth Milánt, a Vasas 24 éves támadóját, valamint bizalmat szavazott a 33 éves Nagy Zsoltnak is, aki eddig balhátvédként futballozott a nemzeti csapatban, most viszont a támadósorban kapott szerepet.

A magyar válogatott a Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Nagy Zs., Tóth A., Lukács – Tóth M. összeállításban futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére. A középkezdésből a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik azonnal átbombázta a labdát az ellenfél térfelére, hogy a magyar csapat ott kezdhesse meg a magas letámadást.

A magyar válogatott első helyzetére a negyedik perc elejéig kellett várni.

Ekkor Tóth Alex indult meg a kapu felé, majd 17 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, de a Liverpoolban védő Giorgi Mamardasvili ki tudta ütni a lövést.