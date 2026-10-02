Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Péntek este 20:45-től a magyar labdarúgó-válogatott Georgia csapatát fogadja a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában. Szoboszlai Dominikék nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis az első két NL-mérkőzésen még gólt sem tudtak szerezni, ráadásul most győzelmi kényszerben játszanak a telt házas Puskás Arénában. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk élőben a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést.

A Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen két eddig nyeretlen csapat találkozott a telt házas Puskás Arénában. Szoboszlai Dominikék múlt pénteken 1–0-ra kikaptak az ukránoktól, ezt követően pedig 0–0-s döntetlent játszottak Belfastban az északírekkel. 

Szoboszlaiék győzelmi kényszerben játszanak a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Szoboszlaiék győzelmi kényszerben játszanak a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A vendég georgiaiak az első körben otthon kaptak ki az északírektől, a második fordulóban pedig szintén hazai környezetben játszottak 0–0-s döntetlent az ukránokkal.

Magyarország-Georgia 0-0 

  • Budapest, Puskás Aréna
  • Játékvezető: Srdjan Jovanovics (szerb)
  • Magyarország: Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Nagy Zs., Tóth A., Lukács – Tóth M. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
  • Georgia: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egojan, Kiteisvili, Citaisvili – Csakvetadze – Kvarachelia, Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
  • gólszerzők:
  • sárga lap:

Azt túlzás lett volna állítani, hogy mindkét válogatott nyugodt körülmények között készült a mérkőzésre. A georgiaiak az első fordulóban elszenvedett vereség után kirúgták a francia Willy Sagnol szövetségi kapitányt, aki több mint öt évig irányított a kis padon. A magyar válogatottnál ennyire talán nem volt forró a helyzet, azonban Marco Rossi együttese az első két meccsen nem tudott betalálni, így egyre többen kezdtek el arról pusmogni, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakembernek veszélybe kerülhet az állása egy esetleges újabb rossz eredmény miatt.

A szövetségi kapitány meglepőt húzott az összeállítást illetően: először jelölte a kezdőcsapatba Tóth Milánt, a Vasas 24 éves támadóját, valamint bizalmat szavazott a 33 éves Nagy Zsoltnak is, aki eddig balhátvédként futballozott a nemzeti csapatban, most viszont a támadósorban kapott szerepet.

A magyar válogatott a Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Nagy Zs., Tóth A., Lukács – Tóth M. összeállításban futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére. A középkezdésből a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik azonnal átbombázta a labdát az ellenfél térfelére, hogy a magyar csapat ott kezdhesse meg a magas letámadást.

A magyar válogatott első helyzetére a negyedik perc elejéig kellett várni. 

Ekkor Tóth Alex indult meg a kapu felé, majd 17 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, de a Liverpoolban védő Giorgi Mamardasvili ki tudta ütni a lövést.

Georgia's goalkeeper #01 Giorgi Mamardashvili (R) gets down to save a shoot on goal during the UEFA Nations League Group B2 football match between Hungary and Georgia at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on October 2, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Giorgi Mamardasvilié volt a mérkőzés első védése
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A folytatásban is a mieink irányították a játékot, a kilencedik percben pedig ismét felhördült a Puskás Aréna szurkolóserege. Ezúttal Szoboszlai harcolt meg egy labdáért, Luka Locsosvili szorításában kapura tudott törni, azonban 18 méteres bombája elkerülte a bal kapufát.

Cikkünk folyamatosan frissül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!