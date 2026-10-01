A magyar labdarúgó-válogatott két forduló után továbbra is nyeretlen a Nemzetek Ligájában, pénteken azonban már újabb fontos mérkőzés vár Marco Rossi csapatára. A Magyarország–Georgia összecsapás előtt a következő ellenfél hazájában is felfigyeltek a gyenge magyar rajtra: a grúz sajtó elsősorban a támadójáték hiányosságait emelte ki az északírek elleni gól nélküli döntetlen után. A két válogatott helyzete ráadásul kísértetiesen hasonló, hiszen két mérkőzés után mindkettő egyetlen ponttal és szerzett gól nélkül áll.

A Magyarország–Georgia meccs kulcsfontosságú lesz mindkét válogatott számára Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája

Péntek, 20:45, Tv: M4 Sport

Magyarország–Georgia: kiszúrták Rossi csapatának gyenge pontját

A magyar csapat belfasti teljesítményével a grúz sportsajtó is részletesen foglalkozott. A Lelo már a címében meglehetősen kritikusan fogalmazott Marco Rossi együtteséről: a grúz lap szerint „Magyarországnál volt a labda, de játék nem…”.

A megállapítás különösen a magyar válogatott támadójátéka miatt érdekes, hiszen két Nemzetek Ligája-mérkőzés után továbbra is várat magára az első magyar gól.

A grúz Sportall szintén külön cikkben elemezte az északír–magyar döntetlen következményeit, ám már saját válogatottja szemszögéből. A lap szerint Georgia a rossz rajt ellenére sincs reménytelen helyzetben, és egyetlen győzelem alapjaiban változtathatná meg a csoport állását. Ennél is beszédesebb, hogy a portál megítélése szerint a négy válogatott megközelítőleg azonos szintet képvisel, ezért egyik mérkőzés kimenetele sem tekinthető előre eldöntöttnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyáltalán nem kezelik lefutott mérkőzésként a budapesti találkozót. A grúz sportlap ugyanakkor saját csapatával szemben is kritikus: kiemelte, hogy Georgiának javítania kell a játékán, ráadásul a hátralévő négy csoportmérkőzéséből hármat idegenben rendeznek.

Új kapitánnyal érkeznek Budapestre

A grúz válogatottnál ráadásul néhány nap alatt komoly változások történtek. Az Észak-Írország elleni vereséget követően Willy Sagnol távozott a szövetségi kapitányi posztról, helyét Ramaz Svanadze vette át, akivel 2028 végéig kötöttek szerződést.

A 45 éves tréner bemutatkozása már biztatóbbra sikerült: Georgia hazai pályán 0–0-s döntetlent játszott Ukrajnával. A grúz közmédia beszámolója szerint az új kapitány együttese az első félidőben aktívabb volt, és több lehetőséget is kialakított, ám a gólszerzés nekik sem sikerült. A szakember a mérkőzés után elégedett volt csapata védekezésével, amelyet – néhány kivételtől eltekintve – kifejezetten magas színvonalúnak értékelt. Azt ugyanakkor elismerte, hogy időre van szükségük a játék tökéletesítéséhez.

A fő célunk az lesz, hogy bármelyik csapat ellen pozitív eredményt érjünk el

– jelentette ki Svanadze az ukránok elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.