Javában zajlik a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzés a telt házas Puskás Arénában, ahol két, eddig nyeretlen válogatott csap össze. Szoboszlai Dominikék múlt pénteken 1–0-s vereséget szenvedtek Ukrajnától, majd Belfastban gól nélküli döntetlent játszottak Észak-Írországgal. A Georgia elleni találkozón azonban nemcsak a pályán történtek keltették fel a szurkolók figyelmét: a legszemfülesebbek egy egészen szokatlan bakit vettek észre. Schäfer András mezén ugyanis hibásan szerepel a magyar válogatott játékos neve.

Schäfer András mezén hibásan szerepelt a neve a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Schäfer András mezén hibásan szerepelt a neve a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Nem mindennapi részletet szúrhattak ki a szurkolók a Magyarország–Georgia meccsen. Schäfer András ugyanis „Shäfer” feliratú mezben futballozott, vagyis a felszereléséről lemaradt egy betű a nevéből – a „c” egyszerűen eltűnt.

A magyar válogatott remekül kezdte a Georgia elleni összecsapást, és Kerkez Milos fejesével már az első félidőben megszerezte a vezetést. Marco Rossi együttese nagy lendülettel futballozik a telt házas Puskás Arénában, ahol a magyar szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek.

