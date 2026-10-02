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A jobbhátvéd poszton kényszerűségből biztosan változtatnia kell Marco Rossinak, de máshol is átalakulhat a magyar válogatott kezdőcsapata az első két Nemzetek Ligája-mérkőzéshez képest. Egyedül a védelem összeállítása tűnik biztosnak a péntek esti Magyarország-Georgia találkozóra, a középpályán és a támadósorban viszont okozhat meglepetést a szövetségi kapitány.

Változtatásra kényszerül a péntek esti Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt Marco Rossi szövetségi kapitány, ami a csapat összeállítását illeti. A jobbhátvéd poszton biztosan új játékos kap helyet a kezdőben az északírek ellen megsérült Bolla Bendegúz helyett, de ezzel együtt is egyedül a védelem összetétele tűnik a legbiztosabbnak. Az olasz szakember a középpályán is változtathat – saját bevallása szerint jó esély van Tóth Alex kezdőcsapatba kerülésének –, és a támadósorban szintén okozhat meglepetést.

Marco Rossi a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt
Marco Rossi egy helyen biztosan változtat kezdőcsapatán a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésre, de több meglepetést is okozhat
Fotó: PAUL FAITH / AFP
  • Magyarország-Georgia (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Egy helyen biztosan változik majd a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata az előző két Nemzetek Ligája mérkőzéshez képest, miután a jobbhátvéd Bolla Bendegúz bokazúzódást és -rándulást szenvedett Belfastban.

  • a magyar kezdőcsapat Ukrajna ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Vitális Milán - Szoboszlai Dominik, Redzic Damir - Lukács Dániel
  • a magyar kezdőcsapat Észak-Írország ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Szűcs Tamás - Szoboszlai Dominik, Jurek Gábor - Lukács Dániel

Bolla Bendegúz kiesésével 24 egészséges labdarúgója maradt Marco Rossinak, akinek így egyvalakit kellett még kihagynia a Georgia elleni meccskeretből. A szövetségi kapitány pedig úgy döntött, hogy Szűcs Kornél nem lép majd pályára pénteken a Puskás Arénában.

A jobbhátvéd poszton Osváth Attila először lehet kezdő a Nemzetek Ligájában, de a kényszerű változtatás mellett más helyen is belenyúlhat a csapatba Marco Rossi. A szövetségi kapitány ugyanis a georgiaiak elleni mérkőzés megelőző sajtótájékoztatón elárulta, az északírek ellen még csak csereként játszott Tóth Alex ezúttal már az első perctől lehetőséget kaphat. Sőt, arról is szó esett, hogy Tóth Rajmund és Szalai József is felépültek a sérüléseikből, így rájuk szintén számíthat. Utóbbi viszont egyelőre inkább a kispadról beszállva jelenthet opciót az olasz szakembernek.

Várható kezdőcsapat a Magyarország-Georgia mérkőzésre:

  • Tóth Balázs - Osváth Attila, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Vitális Milán, Tóth Alex - Szoboszlai Dominik, Jurek Gábor - Lukács Dániel

Marco Rossi arra is kitért a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, hogy minden játékosában bízik, az újoncokat pedig ígéretesnek tartja, csak teljesen más az NB I-ben, illetve a válogatottban, akár 60-70 ezer néző előtt futballozni.

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