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Nincs már százszázalékos csapat az angol bajnokságban. A Premier League 8. fordulójának nyitómérkőzésén az Aston Villa 2–1-re legyőzte a Manchester Cityt a birminghami Villa Parkban, így odalett a listavezető manchesteri csapat tökéletes mérlege.

A Premier League-ben a forduló előtt még százszázalékos Manchester Cityre rendkívül nehéz feladat várt, ugyanis ahhoz az Aston Villához látogatott, amely legutóbb szeptember 12-én szenvedett vereséget. Unai Emery legénysége azóta minden sorozatot figyelembe véve hét mérkőzést játszott, ezek közül pedig hatot megnyert.

Referee Peter Bankes shows a yellow card to Manchester City's English defender #06 Marc Guehi (2L) for fouling Aston Villa's Senegalese striker #11 Nicolas Jackson during the English Premier League football match between Aston Villa and Manchester City at Villa Park in Birmingham, central England on October 24, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Odalett a Manchester City hibátlan mérlege a Premier League-ben
Fotó: Darren Staples / AFP

Odalett a Manchester City hibátlan mérlege a Premier League-ben

A Manchester City az idei szezonban minden bajnoki mérkőzését megnyerte. Enzo Maresca csapata csak az Arsenal elleni angol Szuperkupa-döntőt, valamint a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést veszítette el.

A Villa Parkban korán hátrányba került a Manchester City, miután a hatodik percben Marc Guéhi hibáját követően a szenegáli Nicolas Jackson óriási gólt lőtt a léc alá. Ezt követően sokkal többet birtokolta a labdát a City, az egyenlítés viszont csak az 52. percben jött össze a manchesteri csapatnak. Ekkor egy remek beadás után a norvég Erling Haaland fejelt védhetetlen gólt. Ez volt a szezonbeli kilencedik találata a Premier League-ben.

Sokáig azonban nem maradt döntetlen az állás, ugyanis a 60. percben egy szépen felépített támadás végén Nicolas Jackson 13 méteres lövése Gianluigi Donnarumma hóna alatt a kapuba csorgott, így ismét előnybe került a birminghami csapat.

A vezetés megszerzése után az Aston Villa átadta a kezdeményezést a Citynek, amely becsülettel nyomott, de nagy ziccereket nem tudott kialakítani, így az eredmény már nem változott. Az Aston Villa így az idei szezonban először nyert bajnoki mérkőzést hazai pályán, a Citynek pedig odalett a hibátlan mérlege. Ezzel az is eldőlt, hogy a 2026/27-es szezonban sem lesz veretlen bajnoka a Premier League-nek.

Premier League, 8. forduló:
Aston Villa-Manchester City 2-1 (1-0)

 

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