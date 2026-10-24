A Premier League-ben a forduló előtt még százszázalékos Manchester Cityre rendkívül nehéz feladat várt, ugyanis ahhoz az Aston Villához látogatott, amely legutóbb szeptember 12-én szenvedett vereséget. Unai Emery legénysége azóta minden sorozatot figyelembe véve hét mérkőzést játszott, ezek közül pedig hatot megnyert.

Odalett a Manchester City hibátlan mérlege a Premier League-ben

Fotó: Darren Staples / AFP

Odalett a Manchester City hibátlan mérlege a Premier League-ben

A Manchester City az idei szezonban minden bajnoki mérkőzését megnyerte. Enzo Maresca csapata csak az Arsenal elleni angol Szuperkupa-döntőt, valamint a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést veszítette el.

A Villa Parkban korán hátrányba került a Manchester City, miután a hatodik percben Marc Guéhi hibáját követően a szenegáli Nicolas Jackson óriási gólt lőtt a léc alá. Ezt követően sokkal többet birtokolta a labdát a City, az egyenlítés viszont csak az 52. percben jött össze a manchesteri csapatnak. Ekkor egy remek beadás után a norvég Erling Haaland fejelt védhetetlen gólt. Ez volt a szezonbeli kilencedik találata a Premier League-ben.

Sokáig azonban nem maradt döntetlen az állás, ugyanis a 60. percben egy szépen felépített támadás végén Nicolas Jackson 13 méteres lövése Gianluigi Donnarumma hóna alatt a kapuba csorgott, így ismét előnybe került a birminghami csapat.

A vezetés megszerzése után az Aston Villa átadta a kezdeményezést a Citynek, amely becsülettel nyomott, de nagy ziccereket nem tudott kialakítani, így az eredmény már nem változott. Az Aston Villa így az idei szezonban először nyert bajnoki mérkőzést hazai pályán, a Citynek pedig odalett a hibátlan mérlege. Ezzel az is eldőlt, hogy a 2026/27-es szezonban sem lesz veretlen bajnoka a Premier League-nek.

Premier League, 8. forduló:

Aston Villa-Manchester City 2-1 (1-0)