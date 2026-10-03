A Premier League 2023 februárjában 115 szabálysértéssel vádolta meg a Manchester Cityt, a csalási botrány pedig egy független bizottság előtt zajlott. A meghallgatások 2024 őszén kezdődtek, a döntésre pedig egészen 2026 szeptemberéig kellett várni.

A pénzügyi doppingnak köszönhetően a Manchester City Európa egyik legsikeresebb csapata lett

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A vádak középpontjában elsősorban az állt, hogy a Manchester City a 2009/10-es és a 2017/18-as szezon között nem a valós pénzügyi helyzetét mutatta be. A Premier League szerint a klub több olyan szponzori és kereskedelmi szerződést is használt, amelyek papíron jelentős bevételt termeltek, valójában viszont más forrásokból érkezett a pénz. A bizottság megállapítása szerint ezekkel a konstrukciókkal a klub mesterségesen növelhette bevételeit, illetve csökkenthette a kimutatott költségeit.

A liga szerint a különböző konstrukciók több mint 900 millió fonttal torzíthatták a klub elszámolásait a vizsgált kilenc idényben. A vádak között szerepelt továbbá a játékosok és edzők fizetésével kapcsolatos hiányos vagy pontatlan információszolgáltatás, a Premier League pénzügyi szabályainak megszegése, valamint az UEFA pénzügyi előírásainak megsértése is. Különösen súlyos elem volt, hogy a Cityt azzal is vádolták, hogy nem működött megfelelően együtt a Premier League-gel a négyéves vizsgálat során.

A Manchester City elmeszelése esetén borulhat az elmúlt másfél évtized futballtörténelme

A független bizottság végül 114 vádpontban találta vétkesnek a Manchester Cityt. És itt jön a történet még izgalmasabb fejezete: a büntetés mértéke egyelőre nem ismert. A Premier League szabályai alapján pénzbírság, pontlevonás, átigazolási korlátozás, sőt szélsőséges esetben a ligából való kizárás is szóba kerülhet.

A Manchester City csalási botránya után a legnagyobb riválisok játékosai és egykori edzői sorra kezdtek el azon lamentálni, mi történt volna, ha a világoskékek nem csaltak volna a 2009 és 2018 közötti időszakban. A The Athletic azt is kiszámolta, hány trófeát kellene elvenni a Manchester Citytől, és hogyan alakulna egyes sorozatok végeredménye, ha a City szabálytalanságai miatt utólag módosítanák azokat.

2010/11 – Stoke City (FA-kupa-győztes)

2011/12 – Manchester United (Premier League-bajnok)

2012/13 – Chelsea (angol Szuperkupa-győztes)

2013/14 – Sunderland (Ligakupa-győztes)

2013/14 – Liverpool (Premier League-bajnok)

2015/16 – Liverpool (Ligakupa-győztes)

2017/18 – Arsenal (Ligakupa-győztes)

2017/18 – Manchester United (Premier League-bajnok)

2018/18 – Chelsea (angol Szuperkupa-győztes)

2018/19 – Chelsea (Ligakupa-győztes)

2018/19 – Liverpool (Premier League-bajnok)

2018/19 – Watford (FA-kupa-győztes)

2019/20 – Liverpool (angol Szuperkupa-győztes)

2019/20 – Aston Villa (Ligakupa-győztes)

2020/21 – Tottenham (Ligakupa-győztes)

2020/21 – Manchester United (Premier League-bajnok)

2021/22 – Liverpool (Premier League-bajnok)

2022/23 – Arsenal (Premier League-bajnok)

2022/23 – Manchester United (FA-kupa-győztes)

2022/23 – Internazionale (Bajnokok Ligája-győztes)

2023/24 – Sevilla (európai Szuperkupa-győztes)

2023/24 – Fluminense (klubvilágbajnok)

2023/24 – Arsenal (Premier League-bajnok)

2024/25 – Manchester United (angol Szuperkupa-győztes)

2025/26 – Arsenal (Ligakupa-győztes)

2025/26 – Chelsea (FA-kupa-győztes)

Ha a „mi lett volna, ha” listára rátekintünk, láthatjuk, hogy ha nincs a Manchester City pénzügyi doppingja, az elmúlt években teljesen máshogy alakulhattak volna a dolgok Angliában.