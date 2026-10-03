A Premier League 2023 februárjában 115 szabálysértéssel vádolta meg a Manchester Cityt, a csalási botrány pedig egy független bizottság előtt zajlott. A meghallgatások 2024 őszén kezdődtek, a döntésre pedig egészen 2026 szeptemberéig kellett várni.
A vádak középpontjában elsősorban az állt, hogy a Manchester City a 2009/10-es és a 2017/18-as szezon között nem a valós pénzügyi helyzetét mutatta be. A Premier League szerint a klub több olyan szponzori és kereskedelmi szerződést is használt, amelyek papíron jelentős bevételt termeltek, valójában viszont más forrásokból érkezett a pénz. A bizottság megállapítása szerint ezekkel a konstrukciókkal a klub mesterségesen növelhette bevételeit, illetve csökkenthette a kimutatott költségeit.
A liga szerint a különböző konstrukciók több mint 900 millió fonttal torzíthatták a klub elszámolásait a vizsgált kilenc idényben. A vádak között szerepelt továbbá a játékosok és edzők fizetésével kapcsolatos hiányos vagy pontatlan információszolgáltatás, a Premier League pénzügyi szabályainak megszegése, valamint az UEFA pénzügyi előírásainak megsértése is. Különösen súlyos elem volt, hogy a Cityt azzal is vádolták, hogy nem működött megfelelően együtt a Premier League-gel a négyéves vizsgálat során.
A Manchester City elmeszelése esetén borulhat az elmúlt másfél évtized futballtörténelme
A független bizottság végül 114 vádpontban találta vétkesnek a Manchester Cityt. És itt jön a történet még izgalmasabb fejezete: a büntetés mértéke egyelőre nem ismert. A Premier League szabályai alapján pénzbírság, pontlevonás, átigazolási korlátozás, sőt szélsőséges esetben a ligából való kizárás is szóba kerülhet.
A Manchester City csalási botránya után a legnagyobb riválisok játékosai és egykori edzői sorra kezdtek el azon lamentálni, mi történt volna, ha a világoskékek nem csaltak volna a 2009 és 2018 közötti időszakban. A The Athletic azt is kiszámolta, hány trófeát kellene elvenni a Manchester Citytől, és hogyan alakulna egyes sorozatok végeredménye, ha a City szabálytalanságai miatt utólag módosítanák azokat.
- 2010/11 – Stoke City (FA-kupa-győztes)
- 2011/12 – Manchester United (Premier League-bajnok)
- 2012/13 – Chelsea (angol Szuperkupa-győztes)
- 2013/14 – Sunderland (Ligakupa-győztes)
- 2013/14 – Liverpool (Premier League-bajnok)
- 2015/16 – Liverpool (Ligakupa-győztes)
- 2017/18 – Arsenal (Ligakupa-győztes)
- 2017/18 – Manchester United (Premier League-bajnok)
- 2018/18 – Chelsea (angol Szuperkupa-győztes)
- 2018/19 – Chelsea (Ligakupa-győztes)
- 2018/19 – Liverpool (Premier League-bajnok)
- 2018/19 – Watford (FA-kupa-győztes)
- 2019/20 – Liverpool (angol Szuperkupa-győztes)
- 2019/20 – Aston Villa (Ligakupa-győztes)
- 2020/21 – Tottenham (Ligakupa-győztes)
- 2020/21 – Manchester United (Premier League-bajnok)
- 2021/22 – Liverpool (Premier League-bajnok)
- 2022/23 – Arsenal (Premier League-bajnok)
- 2022/23 – Manchester United (FA-kupa-győztes)
- 2022/23 – Internazionale (Bajnokok Ligája-győztes)
- 2023/24 – Sevilla (európai Szuperkupa-győztes)
- 2023/24 – Fluminense (klubvilágbajnok)
- 2023/24 – Arsenal (Premier League-bajnok)
- 2024/25 – Manchester United (angol Szuperkupa-győztes)
- 2025/26 – Arsenal (Ligakupa-győztes)
- 2025/26 – Chelsea (FA-kupa-győztes)
Ha a „mi lett volna, ha” listára rátekintünk, láthatjuk, hogy ha nincs a Manchester City pénzügyi doppingja, az elmúlt években teljesen máshogy alakulhattak volna a dolgok Angliában.
Ezzel kapcsolatban nemcsak az elmúlt napokban, hanem már az utóbbi években is megszólaltak a főszereplők. José Mourinho, a Manchester United korábbi edzője már 2020-ban azt pedzegette, hogy ha a Manchester Cityt megbüntetik, akkor a 2017/18-as bajnoki címet akár a Manchester Unitednek is odaítélhetnék.
„Talán így megnyernénk azt a bajnokságot, és akkor ki kellene fizetniük nekem a bónuszt, valamint oda kellene adniuk az aranyérmet is” – fogalmazott a portugál szakember.
Rio Ferdinand, a Manchester United legendás védője is poénkodott arról, hogy hamarosan újabb Premier League-trófea kerülhet a vitrinjébe, Wayne Rooney azonban nem érezné magáénak, ha így kapna egy újabb aranyérmet.
„Nem gondolom, hogy megérdemelnénk. Abban a szezonban nem tettünk eleget azért, hogy megnyerjük a bajnokságot. Úgy emlékszem, négy-öt fordulóval a vége előtt hat vagy hét ponttal vezettünk, aztán elrontottuk” – mondta a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, aki viszont hangsúlyozta, hogy azzal egyetért, hogy a Manchester City trófeáit el kell venni.
Nem fogalmazott ennyire visszafogottan Roy Keane, a Manchester United legendás csapatkapitánya, aki szimplán csalónak nevezte a Manchester Cityt.
„A játékosok helyében biztos, hogy a kukába dobnám azokat az érmeket. Ez csalás” – mondta az ír legenda, aki nem értett egyet Rooneyval abban, hogy a Manchester City játékosai nem tehetnek semmiről.
Olyan ostobaságokat hallani korábbi játékosoktól, hogy ők a pályán nyerték meg. De ez csalás volt. Csalás zajlott. Tudták, hogy ezzel rengeteg embernek fájdalmat okoznak, mégis megtették”
– tette hozzá Keane, aki kiemelte azt is, hogy a Manchester City csalása nagyban rontja a Premier League brandértékét.
2024 májusában egy liverpooli közönségtalálkozón felvetették Jürgen Kloppnak, hogy a Manchester City esetleges elmarasztalása után Liverpool visszamenőleg további bajnoki címeket kaphatna. Klopp erre tréfásan azt mondta:
„Ha szerveztek egy bajnoki buszparádét, én benne vagyok!”
Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, a német válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Klopp most már sokkal visszafogottabban nyilatkozott a történtekről.
Láttam a híreket, de nem gondoltam rá túl sokat. Tudom, mit mondtam erről korábban, de ez már nem ugyanúgy érződik. Túlságosan tisztelem Pep Guardiolát, illetve azt a futballt is, amit a Manchester City játszott, amikor egymás ellen küzdöttünk”
– mondta Klopp, aki kilenc év alatt „csak” egy bajnoki címet nyert a Liverpoollal, pedig lehetett volna több is, ha a Manchester City betartja a játékszabályokat.
A Manchester City történetének egyik legsúlyosabb válságában most, a nyáron, tíz év után távozott Pep Guardiola is megszólalt.
„Minden Manchester City-szurkoló tudja, hogy itt vagyok, most jobban, mint valaha. Együtt túljutunk ezen” – írta Guardiola, aki külön kiállt a tulajdonos, Khaldoon Al Mubarak elnök, Ferran Soriano vezérigazgató, Enzo Maresca vezetőedző, valamint a játékosok és a klub dolgozói mellett is.
A reakció azért is érdekes, mert Guardiola már 2022-ben, még a Premier League jelenlegi eljárásának megindítása előtt egyértelműen beszélt arról, mennyire bízik a City vezetőségében. Akkor azt mondta, minden felmerülő vádról magyarázatot kér a klub vezetőitől, és hisz az általuk elmondottakban.
Ha hazudtok nekem, másnap már nem leszek itt”
– fogalmazott akkor Guardiola, aki azt is hozzátette, ilyen esetben a barátsága is megszűnne a klub vezetőivel.
Hogy mi lesz a történet vége, azt egyelőre nem tudni, azonban a rivális csapatok szurkolói a Manchester City Premier League-ből való kizárását követelik. Ha pedig ez megtörténik, az alapjaiban változtathatja meg az angol futballt, valamint az átigazolási piacot is felkavarhatja, mert afelől ne legyenek kétségeink, hogy az Erling Haaland kaliberű sztárok nem fognak a csapattal tartani az alsóbb osztályokba.