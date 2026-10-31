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Rangadóval kezdődött az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapja. A Chelsea-Manchester United találkozó tovább mélyítette a vendégek válságát.

A Manchester Unitednél a hét közben további bizalmat kapott Michael Carrick vezetőedző, aki a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában próbálta bizonyítani, hogy megérte kitartani mellette. Nem sikerült neki, a Chelsea-Manchester United meccs tovább mélyítette a válságot.

Chelsea's English midfielder #17 Morgan Rogers celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge in London on October 31, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rogers szerezte az első gólt a Chelsea-Manchester United meccsen Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az első félidőben mindkét csapat egy-egy gólt szerzett, de végül mindkettőt érvénytelenítették. Aztán az 50. percben megszerezte már olyan gólt lőtt a Chelsea, amibe a VAR sem kötött bele: Rogers középen kapura tört, a manchesteri védők szinte a kapuig kísérték őt, és a londoniak játékosa a kapus felett a hálóba emelt. A 63. percben emberhátrányba került a Manchester United, Lisandro Martinezt ütésért második sárga lappal kiállították, a Chelsea 11-eshez jutott: Palmer gólra váltotta, a londoni kékek 2-0-ra vezettek, és gyakorlatilag eldöntötték a meccset. 

Michael Carricket újabb kudarc érte
Michael Carricket újabb kudarc érte Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Manchester United már a kiesés ellen küzd

A Chelsea végül 2-0-ra nyert. 

A Manchester Unitednek sorrendben ez volt a kilencedik tétmeccse, amelyen nem tudott nyerni. A Premier League-ben legutóbb augusztus 30-án az Ipswich ellen győzött. Carrick együttese a forduló végén könnyen kiesőhelyre kerülhet, hiszen a 16. helyen áll, mögötte a Crystal Palace, a Nottingham és a Coventry egy, a sereghajtó Sunderland két ponttal szorul mögé. Ez már vállalhatatlan mélység a klub múltját ismerve, könnyen lehet, hogy Carrick nem kap esélyt arra, hogy vele másszanak ki a gödörből...

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