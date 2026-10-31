A Manchester Unitednél a hét közben további bizalmat kapott Michael Carrick vezetőedző, aki a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában próbálta bizonyítani, hogy megérte kitartani mellette. Nem sikerült neki, a Chelsea-Manchester United meccs tovább mélyítette a válságot.

Rogers szerezte az első gólt a Chelsea-Manchester United meccsen Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az első félidőben mindkét csapat egy-egy gólt szerzett, de végül mindkettőt érvénytelenítették. Aztán az 50. percben megszerezte már olyan gólt lőtt a Chelsea, amibe a VAR sem kötött bele: Rogers középen kapura tört, a manchesteri védők szinte a kapuig kísérték őt, és a londoniak játékosa a kapus felett a hálóba emelt. A 63. percben emberhátrányba került a Manchester United, Lisandro Martinezt ütésért második sárga lappal kiállították, a Chelsea 11-eshez jutott: Palmer gólra váltotta, a londoni kékek 2-0-ra vezettek, és gyakorlatilag eldöntötték a meccset.

Michael Carricket újabb kudarc érte Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Manchester United már a kiesés ellen küzd

A Chelsea végül 2-0-ra nyert.

A Manchester Unitednek sorrendben ez volt a kilencedik tétmeccse, amelyen nem tudott nyerni. A Premier League-ben legutóbb augusztus 30-án az Ipswich ellen győzött. Carrick együttese a forduló végén könnyen kiesőhelyre kerülhet, hiszen a 16. helyen áll, mögötte a Crystal Palace, a Nottingham és a Coventry egy, a sereghajtó Sunderland két ponttal szorul mögé. Ez már vállalhatatlan mélység a klub múltját ismerve, könnyen lehet, hogy Carrick nem kap esélyt arra, hogy vele másszanak ki a gödörből...