A Manchester United legutóbb szeptember 10-én tudott mérkőzést nyerni, akkor az azeri Sabah csapatát győzte le a Bajnokok Ligája nyitófordulójában. A Vörös Ördögök azóta minden sorozatot figyelembe véve hét mérkőzés óta nyeretlenek, és csak a 13. helyen állnak a Premier League-ben.

Bruno Fernandes kifakadt a Manchester United újabb kudarca után

Fotó: Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP

A szezon eddigi legnagyobb pofonjába Comóban szaladt bele a Manchester United: 4–1-es vereséget szenvedett a BL-újonc otthonában, ráadásul az olasz csapat ennél nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.

Mi folyik a Manchester United háza táján?

A Manchester United háza táján valami nagyon nincs rendben. A múlt heti, Atlético Madrid elleni vereség után Lisandro Martínez, a csapat argentin világbajnok játékosa kritizálta a vezetőséget, amiért nyáron nem erősítették meg kellőképpen a keretet. Most pedig a csapatkapitány Bruno Fernandes bírálta a vezetőedzőt, a klublegendának számító Michael Carricket.

A szakmai stáb döntése volt, hogy nem alkalmazunk emberfogásos letámadást”

– kezdte a portugál sztár, amikor arról kérdezték, hogyan lehetett volna orvosolni a Como elleni mérkőzésen jelentkező szerkezeti problémákat.

„Időnként bátrabbnak kell lennünk, amikor nyomás alatt játszunk. Kockáztatnunk kell, és sokkal magasabban kell letámadnunk az ellenfelet, kellemetlen helyzetbe hozva őket, ahogyan ők is tették velünk. Az egyik középhátvédjük egészen a saját térfelemig követett, hogy engem fogjon. Szerintem csapatként nekünk is időnként így kellett volna játszanunk, de erre valójában nem voltunk képesek” – tette hozzá Bruno Fernandes, akit az előző szezonban a Premier League év játékosának választottak.

Bruno Fernandes burkolt kritikája nem maradt válasz nélkül: a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Michael Carrick vezetőedzőt is szembesítették a portugál csapatkapitány szavaival.

Bármilyen rendszert vagy taktikát is alkalmazol, ha a játékosok nem futnak, nem indulnak meg előre, és nem futnak vissza védekezni, akkor nem fogsz nyerni”

– reagált játékosa szavaira a Manchester United edzője, aki saját jövőjével kapcsolatban nem akart találgatásokba bocsátkozni.