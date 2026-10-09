A Manchester United a 2011/12-es idényben drámai végjátékban bukta el a bajnoki címet a Manchester Cityvel szemben. Az argentin Sergio Agüero a 94. percben szerzett góljának köszönhetően a Manchester City jobb gólkülönbségével szerezte meg a bajnoki címet, megelőzve a Unitedet. Michael Carrick akkor még a pályán volt, amikor eljutott hozzájuk a hír, hogy a City az utolsó pillanatban elhódította a bajnoki trófeát.
A korábbi kiváló középpályás a 2017/18-as szezonban is futballozott, amikor a José Mourinho által irányított Manchester United a második helyen végzett, 19 ponttal lemaradva a Manchester City mögött.
A Manchester United edzője játékosként átélte a poklot a Manchester City miatt
Mint ismert, a Premier League pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester Cityt az ügyet vizsgáló független bizottság. Miután megállapították 2009 és 2018 között szponzorokkal kötött, „színlelt” megállapodásokat, azonnal megindultak a találgatások arról, milyen következményekkel járhat az ügy.
- Az egyik felvetés szerint a Manchester Citytől elvehetnék azt a három bajnoki címet, amelyet ebben az időszakban szerzett.
- Egy másik kérdés, hogy amennyiben erre sor kerülne, a bajnoki címeket automatikusan odaítélnék-e az akkori második helyezetteknek.
„Azt hiszem, rengeteg kérdést vetett fel az ügy. Néhányra már választ kaptunk, másokra még nem. Mivel az eljárás még mindig folyamatban van, és azt sem tudjuk, meddig tart majd, csak bizonyos keretek között nyilatkozhatok róla” – idézi a The Athletic Michael Carricket.
Természetesen nekem is vannak kérdéseim az üggyel kapcsolatban. Különböző módokon, hosszú időn keresztül személyesen is érintett voltam benne. Nem tudom, jelenleg hol tart a dolog, és mi lesz a végkimenetele, úgyhogy várnunk kell, és meglátjuk. Egyvalamit azonban biztosan mondhatok: mindenki érdekében elengedhetetlen, hogy minél hamarabb lezárják az ügyet”
– folytatta a Manchester United edzője.
Carrick 12 éven át volt a Manchester United játékosa, ezalatt öt bajnoki címet nyert a csapattal. Az angol szakember úgy véli, hogy a játékosokat megfosztották a győzelem valódi jelentőségétől és örömétől.
Ezt már nem lehet visszacsinálni, bárhogyan is alakuljon az ügy. Azt sem tudom, mi fog történni, de ha egy ponton mégis úgy döntenének, hogy valamin változtatnak, az akkor sem változtatná meg az akkori pillanatban átélt érzelmeket. Azokat már nem lehet visszahozni”
– mondta a 34-szeres angol válogatott játékos.
Carrick felidézte azt a kétségbeesést is, amelyet akkor a Sunderland stadionjában élt át.
„Ez a versengés része, és éppen ezért van most ennyi megválaszolandó kérdés. Az csupán egyetlen pillanat volt az időben, amelyet el kellett fogadnunk, és amelyet soha többé nem kaphatunk vissza” – folytatta.
Arra a kérdésre, hogy szeretné-e visszakapni ezeket a bajnoki címeket, Carrick így válaszolt:
„Mivel az ügy még nem zárult le véglegesen, azt hiszem, ezt a kérdést egyelőre későbbre halasztom. De bármi is történjen, szerintem a sport történetében bármelyik éremről legyen is szó, amikor az ember később megkapja azt – és erre már máskor is volt példa –, az igazi cél mindig az a pillanat, amelyre egész idő alatt törekszik. Tehát az, hogy valaki megkap-e egy érmet vagy sem, nem jelenti azt, hogy ne vennénk komolyan a dolgot. De az érem nem adja vissza azt az érzést, amelyet akkor él át az ember, amikor eredetileg megnyeri a versenyt – vagy éppen elveszíti. Végső soron mindannyian ezért csináljuk. A sport szépsége – a trófeákért folytatott harc mellett – részben az odáig vezető útban rejlik, majd a végső pillanatban teljesedik ki. Abban, hogy végül neked kedveznek-e a dolgok, vagy éppen ellened fordulnak” – vélekedett a korábbi kiváló középpályás.
Carrick szerint az évek óta húzódó ügyben kulcsfontosságú a gyorsaság. A Premier League 2023 februárjában emelt vádat a Manchester City ellen, a meghallgatásokat 2024 szeptemberében tartották meg, az ítéletet pedig csak most hozták nyilvánosságra.
„A gyorsaság elengedhetetlen – ezt aligha kell magyaráznom. Rengeteg különböző szempontból lehet megközelíteni az ügyet, de a gyorsaság mindenki számára létfontosságú. Fontos, hogy végre tisztán lássunk, kezelni tudjuk a helyzetet, és bármi is történjen, továbbléphessünk. Ez példa nélküli ügy, egyedülálló helyzet, amely ilyen magas szinten, ennyire sokféle módon és ilyen jelentős hatással jár” – tette hozzá Michael Carrick, akinek csapata szombat este a Tottenhamet fogadja a Premier League 6. fordulójában.