A Manchester United a 2011/12-es idényben drámai végjátékban bukta el a bajnoki címet a Manchester Cityvel szemben. Az argentin Sergio Agüero a 94. percben szerzett góljának köszönhetően a Manchester City jobb gólkülönbségével szerezte meg a bajnoki címet, megelőzve a Unitedet. Michael Carrick akkor még a pályán volt, amikor eljutott hozzájuk a hír, hogy a City az utolsó pillanatban elhódította a bajnoki trófeát.

A City az argentin Sergio Agüero ráadásban lőtt góljával nyerte meg a bajnokságot a Manchester United előtt

Fotó: Paul Ellis/AFP / AFP

A korábbi kiváló középpályás a 2017/18-as szezonban is futballozott, amikor a José Mourinho által irányított Manchester United a második helyen végzett, 19 ponttal lemaradva a Manchester City mögött.

A Manchester United edzője játékosként átélte a poklot a Manchester City miatt

Mint ismert, a Premier League pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester Cityt az ügyet vizsgáló független bizottság. Miután megállapították 2009 és 2018 között szponzorokkal kötött, „színlelt” megállapodásokat, azonnal megindultak a találgatások arról, milyen következményekkel járhat az ügy.

Az egyik felvetés szerint a Manchester Citytől elvehetnék azt a három bajnoki címet, amelyet ebben az időszakban szerzett.

Egy másik kérdés, hogy amennyiben erre sor kerülne, a bajnoki címeket automatikusan odaítélnék-e az akkori második helyezetteknek.

„Azt hiszem, rengeteg kérdést vetett fel az ügy. Néhányra már választ kaptunk, másokra még nem. Mivel az eljárás még mindig folyamatban van, és azt sem tudjuk, meddig tart majd, csak bizonyos keretek között nyilatkozhatok róla” – idézi a The Athletic Michael Carricket.

Természetesen nekem is vannak kérdéseim az üggyel kapcsolatban. Különböző módokon, hosszú időn keresztül személyesen is érintett voltam benne. Nem tudom, jelenleg hol tart a dolog, és mi lesz a végkimenetele, úgyhogy várnunk kell, és meglátjuk. Egyvalamit azonban biztosan mondhatok: mindenki érdekében elengedhetetlen, hogy minél hamarabb lezárják az ügyet”

– folytatta a Manchester United edzője.

Carrick 12 éven át volt a Manchester United játékosa, ezalatt öt bajnoki címet nyert a csapattal. Az angol szakember úgy véli, hogy a játékosokat megfosztották a győzelem valódi jelentőségétől és örömétől.

Ezt már nem lehet visszacsinálni, bárhogyan is alakuljon az ügy. Azt sem tudom, mi fog történni, de ha egy ponton mégis úgy döntenének, hogy valamin változtatnak, az akkor sem változtatná meg az akkori pillanatban átélt érzelmeket. Azokat már nem lehet visszahozni”

– mondta a 34-szeres angol válogatott játékos.