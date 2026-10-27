A Manchester United vasárnap hazai pályán 3-0-ra kapott ki a Bournemouth-tól, a kudarcot követően pedig komoly kérdések merültek fel Michael Carrick jövőjével kapcsolatban. A manchesteriek immár nyolc mérkőzés óta nyeretlenek, a Premier League tabelláján pedig a 16. helyen szerénykednek. A csapat teljesítménye messze elmarad a várakozásoktól, így nem lett volna meglepő, ha a klub vezetői az edzőváltás mellett döntenek.
Manchester United: Michael Carrick egyelőre megmenekült
Angol sajtóhírek szerint a Manchester United döntéshozói egyelőre nem találták meg azt a szakembert, akire szívesen rábíznák az együttes irányítását. A lehetséges jelöltek között Antonio Conte, Eddie Howe és Julian Nagelsmann neve is felmerült, ám a vezetőség egyikük kinevezését sem tartja egyértelműen ideális megoldásnak. Egy, a klubhoz közel álló forrás tömören így fogalmazott a szóba kerülő edzőkről: „A legjobbak nem jönnek.” A Brighton német vezetőedzője, Fabian Hürzeler a magas kompenzációs díj miatt kerülhetett le a listáról, míg az Aston Villát irányító Unai Emery megszerzése szintén komoly anyagi áldozattal járna.
Carrick tehát újabb lehetőséget kapott, de a türelem aligha tarthat örökké.
A Chelsea elleni idegenbeli rangadón már bizonyítania kell, hogy képes fordítani a csapat helyzetén. A manchesteriek számára különösen fontos lenne a javulás, hiszen a nyeretlenségi sorozat folytatása tovább növelheti a nyomást az edzőn és a klub vezetőségén is.
A Manchester United legutóbb szeptember 10-én nyert tétmérkőzést, akkor az azeri Sabah együttesét tudta legyőzni a Bajnokok Ligájában.
Azóta nyolc meccsen maradt nyeretlen a csapat, utóbbi két alkalommal csúfos, háromgólos vereséget szenvedett.
A BL-alapszakasz harmadik fordulójában az olasz Como 4-1-re ütötte ki, majd jött a PL-ben az említett Bournemouth elleni kudarc. A gyenge eredmények és a kilátástalannak tűnő játék miatt egyre jobban inog a kispad Carrick alatt, akinek előreláthatólag a Xabi Alonso vezette Chelsea otthonában sem lesz könnyű dolga, holott a londoni klub is rapszodikusan teljesít a szezonban.
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