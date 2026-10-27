A Manchester United vasárnap hazai pályán 3-0-ra kapott ki a Bournemouth-tól, a kudarcot követően pedig komoly kérdések merültek fel Michael Carrick jövőjével kapcsolatban. A manchesteriek immár nyolc mérkőzés óta nyeretlenek, a Premier League tabelláján pedig a 16. helyen szerénykednek. A csapat teljesítménye messze elmarad a várakozásoktól, így nem lett volna meglepő, ha a klub vezetői az edzőváltás mellett döntenek.

Michael Carrick vezetésével gyengén kezdte a szezont a Manchester United

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Manchester United: Michael Carrick egyelőre megmenekült

Angol sajtóhírek szerint a Manchester United döntéshozói egyelőre nem találták meg azt a szakembert, akire szívesen rábíznák az együttes irányítását. A lehetséges jelöltek között Antonio Conte, Eddie Howe és Julian Nagelsmann neve is felmerült, ám a vezetőség egyikük kinevezését sem tartja egyértelműen ideális megoldásnak. Egy, a klubhoz közel álló forrás tömören így fogalmazott a szóba kerülő edzőkről: „A legjobbak nem jönnek.” A Brighton német vezetőedzője, Fabian Hürzeler a magas kompenzációs díj miatt kerülhetett le a listáról, míg az Aston Villát irányító Unai Emery megszerzése szintén komoly anyagi áldozattal járna.

Carrick tehát újabb lehetőséget kapott, de a türelem aligha tarthat örökké.

A Chelsea elleni idegenbeli rangadón már bizonyítania kell, hogy képes fordítani a csapat helyzetén. A manchesteriek számára különösen fontos lenne a javulás, hiszen a nyeretlenségi sorozat folytatása tovább növelheti a nyomást az edzőn és a klub vezetőségén is.

Michael Carrick will be given more time to turn Manchester United's fortunes around after a meeting of the club's hierarchy on Monday. Carrick's position as head coach appeared under serious threat following Sunday's 3-0 defeat at home to Bournemouth, a result which left United 16th and without a win in their last eight matches in all competitions. However, following talks on Monday between the club's senior leadership figures, including co-owner Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada and director of football Jason Wilcox, the decision has been made to give Carrick and the players more time. More from @lauriewhitwell 🔗 https://t.co/Rqt79k5q9z — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 27, 2026

A Manchester United legutóbb szeptember 10-én nyert tétmérkőzést, akkor az azeri Sabah együttesét tudta legyőzni a Bajnokok Ligájában.

Azóta nyolc meccsen maradt nyeretlen a csapat, utóbbi két alkalommal csúfos, háromgólos vereséget szenvedett.

A BL-alapszakasz harmadik fordulójában az olasz Como 4-1-re ütötte ki, majd jött a PL-ben az említett Bournemouth elleni kudarc. A gyenge eredmények és a kilátástalannak tűnő játék miatt egyre jobban inog a kispad Carrick alatt, akinek előreláthatólag a Xabi Alonso vezette Chelsea otthonában sem lesz könnyű dolga, holott a londoni klub is rapszodikusan teljesít a szezonban.