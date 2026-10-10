Aligha így képzelte a Bayern München az Augsburg elleni bajnoki rajtját. A német rekordbajnok már a kezdés után néhány másodperccel hátrányba került, miután a 40 éves Manuel Neuer egészen elképesztő hibát követett el: a rutinos kapus szerencsétlenkedéséből Robin Fellhauer talált be, méghozzá olyan gyorsan, amilyenre a Bundesliga 1963 óta íródó történetében korábban egyszer sem volt példa.

Manuel Neuer óriásit hibázott

Fotó: Tom Weller/DPA/AFP

Manuel Neuer hatalmas hibájából született meg a Bundesliga leggyorsabb gólja

A Bayern kezdte a mérkőzést, a labda pedig néhány passz után Neuerhez került. A világbajnok kapus első labdaérintése nem sikerült tökéletesen, majd a rátámadó Fellhauer felett próbálta átemelni a labdát. A mozdulat azonban csúnyán félresikerült: Neuer éppen az augsburgi játékos hátát találta el, akiről a labda az üres kapu irányába pattant. Fellhauer azonnal lecsapott a lehetőségre, és könnyedén a kapuba lőtt, miközben Neuer már hiába próbált visszafutni.

A gól videón:

A találat mindössze nyolc másodperccel a kezdő sípszó után született, amivel az Augsburg futballistája új Bundesliga-rekordot állított fel.

A korábbi csúcsot két játékos tartotta, egyaránt kilenc másodperccel. Karim Bellarabi 2014-ben a Bayer Leverkusen színeiben a Borussia Dortmund ellen, Kevin Volland pedig 2015-ben a Hoffenheim játékosaként, éppen a Bayern München ellen szerzett villámgyors gólt.

A mérkőzés végül 2–2-es döntetlennel zárult – Neuer a második kapott gólnál is hibázott –, így a Bayern München pontokat veszített a bajnokságban.

Schäfer András győztes meccsen játszott, majdnem gólt is szerzett

A Bundesliga szombati játéknapján Schäfer András csapata, az Union Berlin is pályára lépett, és 1–0-ra legyőzte az Elversberget. A magyar válogatott középpályás a kezdőcsapatban kapott helyet, az első félidőben pedig egy távoli szabadrúgással veszélyeztetett, amelyet Nicolas Kristof csak nagy bravúrral tudott szögletre ütni. A hajrában egy kapáslövéssel is próbálkozott, de a labda egy védőről pattant le. A berliniek győztes gólját a 81. percben Livan Burcu szerezte, Schäfert pedig a hosszabbításban cserélték le.