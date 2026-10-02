A magyar válogatott nem kezdett álomszerűen a Nemzetek Ligája B divíziójában: Marco Rossi csapata a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajnától, majd Belfastban 0-0-s döntetlent játszott az északírekkel. Szoboszlai Dominikék a harmadik fordulóban Georgiát fogadják, a két csapat azonos pontszámmal és gólkülönbséggel sereghajtó a 2. csoportban.

Marco Rossi csapata pénteken Georgiát fogadja a Puskás Arénában

Fotó: Mehmet Murat Onel / Anadolu via AFP

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 3. forduló: Magyarország-Georgia

október 2., péntek, 20:45 (tv: M4 Sport)

Magyarország-Georgia: Marco Rossi jövője a téma

Rossi az ukránok és az északírek elleni mérkőzések után is némileg sejtelmesen nyilatkozott a jövőjéről, de nem lehet kijelenteni, hogy veszélyben lenne az állása. Az olasz szakember szerződése 2030-ig érvényes, és olyan hírek is felröppentek, miszerint Szerhij Rebrov lehet majd az utódja, ám az MLSZ leszögezte, nem tárgyal senkivel a szövetségi kapitányi posztról.

A georgiai sportsajtóban azonban a mérkőzés előtt olyan cikk jelent meg, miszerint Rossi sorsa a péntek esti meccstől függ,

vereség esetén pedig kirúghatják a trénert. A sportall.ge oldal a magyar sajtóban megjelent híreket kiszínezve azt is felvetette, hogy Rebrov akár már az október 5-ei, ukránok elleni találkozón, éppen a volt csapata ellen debütálhat a magyar kispadon.

Szerhij Rebrovot ismét szóba hozták a magyar válogatottal, az MLSZ azonban cáfol

Fotó: AFP

Természetesen erről nincs szó, Rossi minden bizonnyal marad a válogatott élén. Az 52 éves ukrán szakember ugyan korábban elismerte, hogy szívesen irányítaná nemzeti csapatunkat, ám az MLSZ reakciója is megerősítette, hogy Rebrov szerepvállalása jelenleg nincs napirenden a magyar válogatottnál.

Szoboszlai Dominikék péntek este 20:45-től fogadják Georgiát a Puskás Arénában, a mérkőzést a szerb Szrdjan Jovanovics vezeti.

Kapcsolódó cikkek