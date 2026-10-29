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A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának pár nap múlva keretet kell hirdetnie a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Marco Rossi azért került nehéz helyzetbe, mert az utóbbi napokban több labdarúgó helyzete is kérdésessé vált sérülés miatt.

Sorsdöntő mérkőzések előtt tornyosulnak a gondok a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi előtt. A 62 éves olasz szakember november 3-án hirdeti ki a nemzeti együttes keretét a Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Tóth Milánra biztosan nem számíthat, Tóth Alex, Redzic Damir és Bárány Donát játéka is kérdésessé vált, Szoboszlai Dominik helyzetét pedig a következő napok tisztázhatják.  

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi
Tornyosulnak a gondok a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi előtt
Fotó: Ladóczki Balázs

Marco Rossi nehéz helyzetbe került

A magyar labdarúgó-válogatott már az előző Nemzetek Ligája-mérkőzéseken is alapembereit volt kénytelen nélkülözni. Előbb Varga Barnabás, majd Sallai Roland és Callum Styles sérültek meg, később Bolla Bendegúz és Redzic Damir is kidőltek a sorból. A többségük felépült – utóbbi azóta újabb sérülést szedett össze –, másokat viszont elveszíthetett Marco Rossi szövetségi kapitány. Márpedig pár nap múlva, egészen pontosan november 3-án keretet kell hirdetnie a következő két, Georgia és Észak-Írország elleni találkozókra.

  • Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik helyzete jelenleg bizonytalan – erről a Liverpool vezetőedzője beszélt a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzés előtt –, de így is neki vannak a legjobb kilátásai a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket illetően. Mint ismert, a 26 éves középpályás teljesen egészségesen, de Andoni Iraola szerint kimerülten érkezett vissza az előző, kéthetes válogatott szünetről Liverpoolba, ahol aztán combizom-sérülést szenvedett. Emiatt előbb egy Manchester City elleni bajnokit, majd a LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést kényszerült kihagyni. Bár a Brentford elleni Premier League-meccsre visszatért a pályára, félórányi játék után le kellett cserélni, és a Villarreal valamint a Brighton ellen sem lépett pályára. A magyar labdarúgó visszatérését már a hétvégi, Arsenal elleni bajnokira várják, és ha erre valóban sor kerül, akkor a több mint két hét múlva esedékes válogatott mérkőzéseken már nem lehet gond a pályára lépéssel. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) reacts after picking up an injury during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset
Fotó: GLYN KIRK / AFP
  • Tóth Alex

Tóth Alex azok után kapott egyre több lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól az előző Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, hogy a Bournemouth-ban csak kevés játékperc jutott neki a szezonban. Az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen végre klubcsapatában is megkapta a bizalmat, de mindössze negyedórát tölthetett a pályán, mielőtt sérülés miatt le kellett cserélni. Marco Rose vezetőedző pedig többhetes kihagyásról és komolyabb izomsérülésről beszélt. Ha ez beigazolódik, a 21 éves labdarúgó szereplése komoly veszélybe kerülhet Georgia és Észak-Írország ellen.

  • Redzic Damir

Redzic Damir hiába került be rögtön a magyar válogatott kezdőcsapatába az első, Ukrajna elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen, akkora rúgást kapott a lábára, hogy belesérült. A 23 éves támadó így kihagyni kényszerült a soron következő három válogatott találkozót, és bár azóta felépült – az Altach és a LASK elleni bajnokin is pályára lépett a Salzburg színeiben –, most megint kidőlt. Az osztrák klub a honlapján számolt be róla, hogy a magyar labdarúgó combizom-sérülés miatt kihagyja a Bregenz elleni kupamérkőzést.

  • Tóth Milán

Tóth Milán úgy lett 4-szeres válogatott labdarúgó, hogy csak utólag – Sallai Roland sérülése miatt – került be Marco Rossi szövetségi kapitány Nemzetek Ligája-keretébe. Sőt, amellett, hogy valamennyi októberi-novemberi találkozón pályára lépett, az ukránok elleni második mérkőzésen az első találatát is megszerezte nemzeti színekben. A Vasashoz visszatérve viszont súlyosan megsérült, az MTK ellen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A 24 éves támadót a héten már meg is műtötték egy ismert osztrák magánklinikán. A rehabilitációt Magyarországon folytatja, így a novemberi válogatott mérkőzéseken biztosan nem léphet pályára.

  • Bárány Donát

Bárány Donát az októberi-novemberi szünetben három Nemzetek Ligája-mérkőzésen szerepelt a válogatottban, majd a Telstar elleni holland bajnokin is pályára lépett az ADO Den Haag színeiben. A következő két találkozót – a PSV, majd a Heerenveen ellen – viszont már kihagyni kényszerült sérülés miatt. Egy szurkolói oldal információi szerint a 26 éves támadóval az egyik edzésen történt szerencsétlen eset, és a combja sérült meg. A hírek ugyan arról szóltak, hogy csak kisebb problémáról van szó, Bárány még a keddi, Excelsior 31 elleni kupameccsen sem lépett pályára.

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
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