Sorsdöntő mérkőzések előtt tornyosulnak a gondok a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi előtt. A 62 éves olasz szakember november 3-án hirdeti ki a nemzeti együttes keretét a Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Tóth Milánra biztosan nem számíthat, Tóth Alex, Redzic Damir és Bárány Donát játéka is kérdésessé vált, Szoboszlai Dominik helyzetét pedig a következő napok tisztázhatják.

Tornyosulnak a gondok a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi előtt

Fotó: Ladóczki Balázs

Marco Rossi nehéz helyzetbe került

A magyar labdarúgó-válogatott már az előző Nemzetek Ligája-mérkőzéseken is alapembereit volt kénytelen nélkülözni. Előbb Varga Barnabás, majd Sallai Roland és Callum Styles sérültek meg, később Bolla Bendegúz és Redzic Damir is kidőltek a sorból. A többségük felépült – utóbbi azóta újabb sérülést szedett össze –, másokat viszont elveszíthetett Marco Rossi szövetségi kapitány. Márpedig pár nap múlva, egészen pontosan november 3-án keretet kell hirdetnie a következő két, Georgia és Észak-Írország elleni találkozókra.

Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik helyzete jelenleg bizonytalan – erről a Liverpool vezetőedzője beszélt a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzés előtt –, de így is neki vannak a legjobb kilátásai a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket illetően. Mint ismert, a 26 éves középpályás teljesen egészségesen, de Andoni Iraola szerint kimerülten érkezett vissza az előző, kéthetes válogatott szünetről Liverpoolba, ahol aztán combizom-sérülést szenvedett. Emiatt előbb egy Manchester City elleni bajnokit, majd a LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést kényszerült kihagyni. Bár a Brentford elleni Premier League-meccsre visszatért a pályára, félórányi játék után le kellett cserélni, és a Villarreal valamint a Brighton ellen sem lépett pályára. A magyar labdarúgó visszatérését már a hétvégi, Arsenal elleni bajnokira várják, és ha erre valóban sor kerül, akkor a több mint két hét múlva esedékes válogatott mérkőzéseken már nem lehet gond a pályára lépéssel.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex

Tóth Alex azok után kapott egyre több lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól az előző Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, hogy a Bournemouth-ban csak kevés játékperc jutott neki a szezonban. Az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen végre klubcsapatában is megkapta a bizalmat, de mindössze negyedórát tölthetett a pályán, mielőtt sérülés miatt le kellett cserélni. Marco Rose vezetőedző pedig többhetes kihagyásról és komolyabb izomsérülésről beszélt. Ha ez beigazolódik, a 21 éves labdarúgó szereplése komoly veszélybe kerülhet Georgia és Észak-Írország ellen.

Redzic Damir

Redzic Damir hiába került be rögtön a magyar válogatott kezdőcsapatába az első, Ukrajna elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen, akkora rúgást kapott a lábára, hogy belesérült. A 23 éves támadó így kihagyni kényszerült a soron következő három válogatott találkozót, és bár azóta felépült – az Altach és a LASK elleni bajnokin is pályára lépett a Salzburg színeiben –, most megint kidőlt. Az osztrák klub a honlapján számolt be róla, hogy a magyar labdarúgó combizom-sérülés miatt kihagyja a Bregenz elleni kupamérkőzést.

Tóth Milán

Tóth Milán úgy lett 4-szeres válogatott labdarúgó, hogy csak utólag – Sallai Roland sérülése miatt – került be Marco Rossi szövetségi kapitány Nemzetek Ligája-keretébe. Sőt, amellett, hogy valamennyi októberi-novemberi találkozón pályára lépett, az ukránok elleni második mérkőzésen az első találatát is megszerezte nemzeti színekben. A Vasashoz visszatérve viszont súlyosan megsérült, az MTK ellen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A 24 éves támadót a héten már meg is műtötték egy ismert osztrák magánklinikán. A rehabilitációt Magyarországon folytatja, így a novemberi válogatott mérkőzéseken biztosan nem léphet pályára.

Bárány Donát

Bárány Donát az októberi-novemberi szünetben három Nemzetek Ligája-mérkőzésen szerepelt a válogatottban, majd a Telstar elleni holland bajnokin is pályára lépett az ADO Den Haag színeiben. A következő két találkozót – a PSV, majd a Heerenveen ellen – viszont már kihagyni kényszerült sérülés miatt. Egy szurkolói oldal információi szerint a 26 éves támadóval az egyik edzésen történt szerencsétlen eset, és a combja sérült meg. A hírek ugyan arról szóltak, hogy csak kisebb problémáról van szó, Bárány még a keddi, Excelsior 31 elleni kupameccsen sem lépett pályára.