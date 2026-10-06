Nyugodtabb lesz a jövőben Marco Rossi, miután az elmúlt időszak hatására úgy döntött, nem olvas többet közösségi médiát – ezt maga az olasz szakember jegyezte meg viccesen a hétfői Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést után. A szövetségi kapitány korábban is már beszélt arról, hogy le fogja magát törölni a különböző platformokról.

Marco Rossi úgy döntött, nem olvas már közösségi médiát

Fotó: Ladóczki Balázs

Marco Rossi törölni akarta az oldalát

Marco Rossi szövetségi kapitány tavaly szeptemberben beszélt először arról, hogy már nem olvassa a kommenteket. Sőt, az olasz szakember a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után arra az elhatározásra jutott, hogy le is törli magát a közösségi oldalakról.

Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni

– fogalmazott egy évvel ezelőtt Marco Rossi, aki végül meggondolta magát, mert a meccs másnapján máris új poszt jelent meg a Facebook- és Instagram-oldalán. Ebben a születésnapi köszöntésekre reagált, valamint a szurkolóknak üzent.

Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!

– írta akkori bejegyzésben a szövetségi kapitány, aki azóta is folyamatosan oszt meg tartalmakat az oldalain, elsősorban a magyar labdarúgó-válogatottról.

Már nem olvas közösségi médiát

A tavalyi világbajnoki-selejtezők óta most először játszott tétmérkőzéseket a nemzeti csapat, és az elmúlt két hét nehezen indult. Egy Ukrajna elleni, 1-0-s hazai vereség után gólnélküli döntetlent játszott Észak-Írországban. Végül azonban a georgiaiak és az ukránok elleni második mérkőzést is sikerült egy góllal megnyerni.