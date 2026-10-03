Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar válogatott megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája B-divíziójának harmadik mérkőzésén, miután Kerkez Milos góljával 1–0-ra legyőzte Georgiát a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány a találkozó után kiemelte Szoboszlai Dominik vezérszerepét, külön beszélt Schäfer András teljesítményéről és arról, hogy a középpályás először viselhette a válogatott csapatkapitányi karszalagját, emellett Csányi Sándornak, az MLSZ elnökének is köszönetet mondott a támogatásáért.

Csányi Sándor személyesen látogatta meg Marco Rossit Telkiben

Fotó: Csudai Sándor

Magyarország-Georgia 1–0 (1–0)

gólszerző: Kerkez Milos (35.)

Marco Rossi: Szoboszlai minden szempontból igazi csapatkapitány

Rossi a mérkőzés után hosszabban beszélt Szoboszlai Dominikról. A szövetségi kapitányt többek között arról kérdezték, hogy a magyar válogatott számára a hatos vagy a nyolcas pozícióban lehet-e hasznosabb a Liverpool középpályása. Az olasz szakember szerint azonban nem feltétlenül a pozíció a legfontosabb, hanem az, hogy Szoboszlai minél többször játékba kerüljön.

Számunkra egyértelmű, hogy minél többször kerül kapcsolatba Dominik a labdával egy mérkőzésen, annál jobb nekünk. Nagyon sokat ad a játékunkhoz a passzainak minőségével és tisztaságával. Ezt ma is megmutatta, miközben a piszkos munkából is kivette a részét. Minden szempontból igazi csapatkapitány. Az egyik legelkötelezettebb játékos, akit valaha láttam a magyar válogatott iránt. Részemről csak dicséret illeti

– fogalmazott Rossi.

Az olasz szakember hozzátette, természetesen Szoboszlainak is lehetnek olyan időszakai, amikor kevésbé tud érvényesülni. Példaként az Írország elleni mérkőzés első félidejét említette, amikor a magyar csapat nehezen találta meg a középpályást. A kapitány hangsúlyozta, ez nem Szoboszlai hozzáállásán múlt.

Nem azért történt, mert lusta volt, nem futott vagy nem dolgozott megfelelően. Egyszerűen nem tudtuk megtalálni őt.

A Georgia elleni találkozón Szoboszlai végül nem tudta befejezni a mérkőzést. Rossi elárulta, kizárólag fizikai probléma miatt döntött a lecserélése mellett.