Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar válogatott megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája B-divíziójának harmadik mérkőzésén, miután Kerkez Milos góljával 1–0-ra legyőzte Georgiát a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány a találkozó után kiemelte Szoboszlai Dominik vezérszerepét, külön beszélt Schäfer András teljesítményéről és arról, hogy a középpályás először viselhette a válogatott csapatkapitányi karszalagját, emellett Csányi Sándornak, az MLSZ elnökének is köszönetet mondott a támogatásáért.
- Magyarország-Georgia 1–0 (1–0)
- gólszerző: Kerkez Milos (35.)
Marco Rossi: Szoboszlai minden szempontból igazi csapatkapitány
Rossi a mérkőzés után hosszabban beszélt Szoboszlai Dominikról. A szövetségi kapitányt többek között arról kérdezték, hogy a magyar válogatott számára a hatos vagy a nyolcas pozícióban lehet-e hasznosabb a Liverpool középpályása. Az olasz szakember szerint azonban nem feltétlenül a pozíció a legfontosabb, hanem az, hogy Szoboszlai minél többször játékba kerüljön.
Számunkra egyértelmű, hogy minél többször kerül kapcsolatba Dominik a labdával egy mérkőzésen, annál jobb nekünk. Nagyon sokat ad a játékunkhoz a passzainak minőségével és tisztaságával. Ezt ma is megmutatta, miközben a piszkos munkából is kivette a részét. Minden szempontból igazi csapatkapitány. Az egyik legelkötelezettebb játékos, akit valaha láttam a magyar válogatott iránt. Részemről csak dicséret illeti
– fogalmazott Rossi.
Az olasz szakember hozzátette, természetesen Szoboszlainak is lehetnek olyan időszakai, amikor kevésbé tud érvényesülni. Példaként az Írország elleni mérkőzés első félidejét említette, amikor a magyar csapat nehezen találta meg a középpályást. A kapitány hangsúlyozta, ez nem Szoboszlai hozzáállásán múlt.
Nem azért történt, mert lusta volt, nem futott vagy nem dolgozott megfelelően. Egyszerűen nem tudtuk megtalálni őt.
A Georgia elleni találkozón Szoboszlai végül nem tudta befejezni a mérkőzést. Rossi elárulta, kizárólag fizikai probléma miatt döntött a lecserélése mellett.
Azért cseréltem le, mert görcsei voltak. Még akkor is, amikor fáradt, és már a mérkőzés végén járunk, nagyon fontos számunkra a személyisége. A pályán mutatott vezérszerepe rengeteget jelent nekünk.
Schäfer András először lehetett a magyar válogatott csapatkapitánya
Szoboszlai lecserélése egy különleges pillanatot is hozott a mérkőzésen: a csapatkapitányi karszalag Schäfer Andráshoz került, aki először tölthette be ezt a szerepet a magyar válogatottban. A középpályás ráadásul nemcsak emiatt kapott fontos szerepet a találkozón. Rossi taktikai szempontból is kulcsfeladatot bízott rá, elsősorban a georgiai válogatott egyik legveszélyesebb futballistája, Hvicsa Kvarachelia miatt.
Az volt a tervünk, hogy Schäfert azon az oldalon használjuk, ahol szűkíteni tudjuk a területeket, és megpróbáljuk elszigetelni Kvaracheliát. Természetesen Schäfer területén játszott Chakvetadze is, aki szintén nagyon jó játékos, de az alapvető tervünk Kvarachelia elszigetelése volt
– magyarázta Rossi, majd hozzátette:
"Az első félidőben közel harminc percen keresztül sikerült arra kényszerítenünk Georgiát, hogy inkább a jobb oldalon játsszon. Ezzel Kvarachelia valamelyest elszigetelődött."
A vezető gól megszerzése után azonban megváltozott a játék képe. Rossi elismerte, hogy csapata ekkor már több területet engedett az ellenfélnek, amely különösen a találkozó utolsó negyedórájában tudott veszélyt teremteni.
Csányi Sándor személyesen látogatta meg Marco Rossit Telkiben
A sajtótájékoztató egyik legszemélyesebb része nem is közvetlenül a mérkőzésről szólt. Rossi elárulta, hogy Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke egy nappal a találkozó előtt személyesen látogatott el Telkibe, hogy biztosítsa támogatásáról a szövetségi kapitányt. Rossi számára különösen sokat jelentett az MLSZ elnökének gesztusa az elmúlt időszakban megjelent kritikák és a személyével kapcsolatos találgatások miatt.
Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, mert tegnap eljött Telkibe, hogy megerősítse a belém vetett bizalmát. Biztosított arról, hogy hisz a munkámban, a stábom munkájában és ebben a keretben. Mindezt annak ellenére tette, hogy sokféle hangot lehetett hallani, és voltak furcsa helyzetek is, amelyeket olyanok teremtettek, akik talán soha többé nem szeretnének engem Magyarországon látni. De rendben van, ez is a futball része.
Rossi ugyanakkor nem a kritikákra akart koncentrálni, hanem Csányi Sándor támogatását emelte ki.
„Az elnök úr nagyon kedves volt velem, és ezért szeretnék köszönetet mondani neki. Nagyon nagyra értékelem.”