A magyar válogatott nehéz helyzetből kapaszkodott vissza a Nemzetek Ligájában: az Ukrajna elleni hazai vereség és az északírekkel játszott döntetlen után előbb Georgiát győzte le 1–0-ra, majd Nagyszombatban 2–1-re nyert Ukrajna ellen. Marco Rossi együttese így négy forduló után hét ponttal a B-liga csoportjának második helyén áll, és továbbra is saját kezében van a sorsa. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak adott interjújában ugyanakkor meglepő felvetéssel állt elő a válogatott esetleges feljutásával kapcsolatban.

Marco Rossi szerint Szoboszlai Dominik nem a válogatottnál sérült meg

Fotó: Paul Faith/AFP

Marco Rossi megkérdőjelezte az A-ligába jutás előnyeit

Az olasz szakember emlékeztetett arra, hogy Magyarország korábban már kétszer is szerepelt a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában, ahol a világ legerősebb válogatottjaival kellett megmérkőznie. Rossi szerint a szurkolók és a közvélemény gyakran megfeledkeznek az erőviszonyokról, amikor a magyar csapat súlyos vereséget szenved egy jóval esélyesebb ellenféltől.

Akkor felteszem a kérdést: biztos, hogy Magyarországnak az a legjobb, ha visszajutunk az A-ligába? Mert amikor ott vagyunk, és négy vagy öt nullára kikapunk világklasszisokkal felálló topválogatottól, nagyon sok kritikát kapunk. Arra viszont már senki sem emlékszik, hogy a nálunk sokkal erősebb Hollandiával például egy egyes döntetlent játszottunk

– fogalmazott Rossi.

A kapitány szerint a munkáját érő bírálatok során a negatív eredmények gyakran jóval nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a válogatott sikerei.

„Nézzük a tényeket! Az utóbbi tizenöt mérkőzésünkből mindössze hármat veszítettünk el: Írország, Ukrajna és Portugália ellen. Csakhogy ezek között ott van az Írország elleni hazai három kettes vereség, amely azóta is szinte mindent meghatároz. Az emberek fejében máig annak a találkozónak az emléke él, és ez alapvetően befolyásolja a közvéleményt” – hangsúlyozta a szakember, aki szerint a jó eredményeket is figyelembe kell venni a teljesítmény megítélésekor.

A 62 esztendős szakember elismerte, hogy tisztában van a távozását sürgető véleményekkel, ugyanakkor úgy érzi, legalább ugyanennyien szeretnék, ha folytatná a munkát. Csányi Sándor MLSZ-elnök támogatását pedig továbbra is rendkívül fontosnak tartja.