A magyar válogatott nehéz helyzetből kapaszkodott vissza a Nemzetek Ligájában: az Ukrajna elleni hazai vereség és az északírekkel játszott döntetlen után előbb Georgiát győzte le 1–0-ra, majd Nagyszombatban 2–1-re nyert Ukrajna ellen. Marco Rossi együttese így négy forduló után hét ponttal a B-liga csoportjának második helyén áll, és továbbra is saját kezében van a sorsa. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak adott interjújában ugyanakkor meglepő felvetéssel állt elő a válogatott esetleges feljutásával kapcsolatban.
Marco Rossi megkérdőjelezte az A-ligába jutás előnyeit
Az olasz szakember emlékeztetett arra, hogy Magyarország korábban már kétszer is szerepelt a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában, ahol a világ legerősebb válogatottjaival kellett megmérkőznie. Rossi szerint a szurkolók és a közvélemény gyakran megfeledkeznek az erőviszonyokról, amikor a magyar csapat súlyos vereséget szenved egy jóval esélyesebb ellenféltől.
Akkor felteszem a kérdést: biztos, hogy Magyarországnak az a legjobb, ha visszajutunk az A-ligába? Mert amikor ott vagyunk, és négy vagy öt nullára kikapunk világklasszisokkal felálló topválogatottól, nagyon sok kritikát kapunk. Arra viszont már senki sem emlékszik, hogy a nálunk sokkal erősebb Hollandiával például egy egyes döntetlent játszottunk
– fogalmazott Rossi.
A kapitány szerint a munkáját érő bírálatok során a negatív eredmények gyakran jóval nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a válogatott sikerei.
„Nézzük a tényeket! Az utóbbi tizenöt mérkőzésünkből mindössze hármat veszítettünk el: Írország, Ukrajna és Portugália ellen. Csakhogy ezek között ott van az Írország elleni hazai három kettes vereség, amely azóta is szinte mindent meghatároz. Az emberek fejében máig annak a találkozónak az emléke él, és ez alapvetően befolyásolja a közvéleményt” – hangsúlyozta a szakember, aki szerint a jó eredményeket is figyelembe kell venni a teljesítmény megítélésekor.
A 62 esztendős szakember elismerte, hogy tisztában van a távozását sürgető véleményekkel, ugyanakkor úgy érzi, legalább ugyanennyien szeretnék, ha folytatná a munkát. Csányi Sándor MLSZ-elnök támogatását pedig továbbra is rendkívül fontosnak tartja.
Szoboszlai Dominik sérüléséről és az új válogatott rendszerről is beszélt
A kapitány az elmúlt hetek egyik legnagyobb vitájára, Szoboszlai Dominik túlterheltségére is kitért. A Liverpool középpályása a négy Nemzetek Ligája-mérkőzés mindegyikén pályára lépett, majd klubcsapatánál sérülés miatt több találkozót is kihagyott, legutóbb pedig ugyancsak sérülés miatt le kellett cserélni.
Rossi az MLSZ-hez hasonlóan hangsúlyozta, hogy Szoboszlai nem a válogatottnál sérült meg.
Mind a négy mérkőzésen játszani akart, és pályára is lépett. És itt szeretném hangsúlyozni, amikor visszaengedtük Liverpoolba, nem volt sérült, csak fáradt. De a fáradtság teljesen normális velejárója a futballnak, pláne ennyi idő és mérkőzés után.
A szövetségi kapitány az új versenynaptárral sincs kibékülve. Szerinte a szeptemberi és októberi válogatott időszak összevonása rendkívüli terhelést ró a futballistákra, miközben a változtatás éppen a klubok panaszaira reagálva született.
„Őszintén? Nem látok túl sok pozitívumot az új rendszerben. Az UEFA nyilvánvalóan a klubok kéréseit próbálta figyelembe venni, amelyek folyamatosan a túl sok mérkőzésre panaszkodnak. Csakhogy olyan évben, amelyben nincs Európa-bajnokság vagy világbajnokság, a válogatottak mindössze tíz mérkőzést játszanak. Biztos, hogy éppen ezekkel van a probléma?” – tette fel a kérdést Rossi.
Végezetül hozzátette, hogy a kéthetes összetartásnak elsősorban a csapatszellem és a fiatal játékosok beilleszkedése szempontjából voltak előnyei, a tíz-tizenegy nap alatt lejátszott négy találkozó azonban a klubfutballban megszokottnál is nagyobb igénybevételt jelenthetett.
A magyar válogatottra novemberben két sorsdöntő összecsapás vár: Rossi együttese előbb Georgia vendége lesz, majd Észak-Írországot fogadja a Nemzetek Ligájában. A szövetségi kapitány szerint egy idegenbeli döntetlennel és egy hazai győzelemmel biztosan visszajutnának az A-ligába, ahol azonban ismét a kontinens legerősebb válogatottjai várhatnának rájuk.