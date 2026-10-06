Marco Rossi együttese az Ukrajna-Magyarország mérkőzés első félidejében szenvedett, a második játékrész elején azonban Tóth Milán góljával előnybe került Nagyszombatban. A hajrában az ukránok fokozták a nyomást, és egyenlítettek, ám Csinger Márk erre rögvest góllal válaszolt. Szoboszlai Dominikék végül 2-1-re nyertek, és ezzel feljöttek a csoport második helyére, mindössze egy pontra megközlítve az éllovas északíreket.

Marco Rossi csapata Nagyszombatban 2-1-re legyőzte az ukránokat

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 4. forduló: Ukrajna-Magyarország 1-2 (0-0)

Ukrajna-Magyarország 1-2 (0-0) gólszerzők: Jaremcsuk (83.), illetve Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Ukrajna-Magyarország: Marco Rossi szerint nem érdemeltek győzelmet

A nemzeti csapatban első gólját szerző Csinger Márk szerint az akaraterő döntött a javukra, a szintén először eredményes Tóth Milán pedig nem hitte volna, hogy így alakul számára a válogatott szünet. A Vasas támadója az ukránok elleni, budapesti meccsen debütált, azóta már négy meccset játszott a válogatottban. „Nagyon befogadó a brigád, de amúgy se tartom magam egy félős gyereknek. Azért dolgozom majd, hogy minél többet itt lehessek” – mondta Tóth Milán a 2-1-es siker után, Marco Rossi pedig arról beszélt, hogy ezúttal szerencséjük volt.

Tóth Milán szép támadás végén talált be az ukránok ellen

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

„Őszinte vagyok, nem érdemeltünk teljes mértékben győzelmet. Ha Ukrajna nyert volna, az is fair lett volna, éppen úgy, mint egy döntetlen Budapesten.

Ma itt az idő, hogy beismerjem: szerencsések voltunk. Megszenvedtünk, nyögvenyelős győzelem volt.

A szünet után 15-20 percig jól működtek a változtatások, majd mélyen védekeztünk, ezért kaptunk gólt. Megszenvedtük a fizikalitásban mutatkozó különbségeket. Nem hívhatok a keretbe óriásokat. Vannak javulási, fejlődési lehetőségeink, de az ilyen fizikális csapatok ellen szenvedhetünk. A csoportunkban ez minden riválisunkra jellemző.” – kezdte értékelését az M4 Sportnak a szövetségi kapitány, majd a gólszerzőkről is szót ejtett.

„Márk úgy játszott le zsinórban négy meccset, hogy egyik jobb volt mint a másik. Le a kalappal előtte. Tóth Milán sokat szenvedett, nem tudott párharcokat nyerni az első félidőben. Majdnem lehoztam, aztán úgy voltam vele, várjunk még öt percet – közben pedig lőtt egy gólt. Ez is benne van a játékban, nem tudom megjósolni a jövőt” – tette hozzá Rossi, aki Szoboszlaiéknak is üzent.