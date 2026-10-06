Marco Rossi együttese az Ukrajna-Magyarország mérkőzés első félidejében szenvedett, a második játékrész elején azonban Tóth Milán góljával előnybe került Nagyszombatban. A hajrában az ukránok fokozták a nyomást, és egyenlítettek, ám Csinger Márk erre rögvest góllal válaszolt. Szoboszlai Dominikék végül 2-1-re nyertek, és ezzel feljöttek a csoport második helyére, mindössze egy pontra megközlítve az éllovas északíreket.
- Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 4. forduló: Ukrajna-Magyarország 1-2 (0-0)
- gólszerzők: Jaremcsuk (83.), illetve Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Ukrajna-Magyarország: Marco Rossi szerint nem érdemeltek győzelmet
A nemzeti csapatban első gólját szerző Csinger Márk szerint az akaraterő döntött a javukra, a szintén először eredményes Tóth Milán pedig nem hitte volna, hogy így alakul számára a válogatott szünet. A Vasas támadója az ukránok elleni, budapesti meccsen debütált, azóta már négy meccset játszott a válogatottban. „Nagyon befogadó a brigád, de amúgy se tartom magam egy félős gyereknek. Azért dolgozom majd, hogy minél többet itt lehessek” – mondta Tóth Milán a 2-1-es siker után, Marco Rossi pedig arról beszélt, hogy ezúttal szerencséjük volt.
„Őszinte vagyok, nem érdemeltünk teljes mértékben győzelmet. Ha Ukrajna nyert volna, az is fair lett volna, éppen úgy, mint egy döntetlen Budapesten.
Ma itt az idő, hogy beismerjem: szerencsések voltunk. Megszenvedtünk, nyögvenyelős győzelem volt.
A szünet után 15-20 percig jól működtek a változtatások, majd mélyen védekeztünk, ezért kaptunk gólt. Megszenvedtük a fizikalitásban mutatkozó különbségeket. Nem hívhatok a keretbe óriásokat. Vannak javulási, fejlődési lehetőségeink, de az ilyen fizikális csapatok ellen szenvedhetünk. A csoportunkban ez minden riválisunkra jellemző.” – kezdte értékelését az M4 Sportnak a szövetségi kapitány, majd a gólszerzőkről is szót ejtett.
„Márk úgy játszott le zsinórban négy meccset, hogy egyik jobb volt mint a másik. Le a kalappal előtte. Tóth Milán sokat szenvedett, nem tudott párharcokat nyerni az első félidőben. Majdnem lehoztam, aztán úgy voltam vele, várjunk még öt percet – közben pedig lőtt egy gólt. Ez is benne van a játékban, nem tudom megjósolni a jövőt” – tette hozzá Rossi, aki Szoboszlaiéknak is üzent.
Marco Rossi kösznetet mondott Szoboszlaiéknak
„Az első meccs, az ukránok elleni hazai vereség után nehezen jósoltam volna hét pontot négy forduló után, ezért szeretnék köszönetet mondani. Hálás vagyok a csapatkapitánynak, valamint Willinek és Schäfinek.
A válogatott vezéreinek üzenek most, nem kímélték magukat ebben az időszakban. Majdnem 90 perceket játszottak mind a négy meccsen, de nem törődtek vele,
keményen odatették magukat” – emelte ki Rossi Szoboszlai Dominikot, Willi Orbánt és Schäfer Andrást is az Ukrajna-Magyarország meccs után.
A sikernek köszönhetően a magyar válogatott egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. Rossi együttese a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja majd.