Szombat este kilenc órától a Real Madrid a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarrealt fogadja a spanyol bajnokság 8. fordulójában. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón José Mourinho, a madridi csapat edzője ismét elvitte a show-t. Ezúttal a francia Kylian Mbappé miatt ment neki az újságíróknak.

José Mourinho Kylian Mbappé miatt kapta a legtöbb kérdést a meccs előtt

Fotó: Burak Akbulut / Anadolu via AFP

A sajtótájékoztató elején a 63 éves portugál szakember még mézesmázos hangnemet ütött meg. Elmondta a szokásos tiszteletköröket, és hangsúlyozta, hogy a Villarreal remek csapat, amely a mutatott játéka alapján sokkal előrébb is állhatna a tabellán.

A Real Madrid edzője Kylian Mbappé miatt akadt ki a mérkőzés előtt

José Mourinho ezt követően arról beszélt, hogy a válogatott szünet rendkívül nehéz időszak volt számára, hiszen az első csapatból mindössze öt játékosa maradt Madridban, így pedig szinte lehetetlen volt érdemi munkát végezni. Elmondta, hogy a héten mindössze két napot tudott együtt dolgozni a Real Madrid játékosaival, ugyanakkor elismerte, hogy ez nem lehet kifogás, hiszen a Villarrealnak is számos válogatott futballistája van.

Ezután következett a sajtótájékoztató legfeszültebb része, amikor Mourinho kikelt magából Kylian Mbappé miatt. A világbajnok francia támadó győztes gólt szerzett, majd megsérült a térde a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ezt követően pedig elhagyta a francia válogatott edzőtáborát.

Az újságírók azonban Mbappé hozzáállásáról kérdezték Mourinhót, ugyanis olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint a világbajnok támadó a sérülése után egy párizsi diszkóban mulatozott.

„Itt volt velünk, elvégeztük a vizsgálatokat, majd elment, hogy egy második orvosi véleményt is kérjen, mert van valami a térdével, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A két vizsgálat eredménye teljes mértékben megegyezett” – mondta Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy Mbappé rehabilitációjának minden egyes részletét nem fogja ismertetni a sajtó munkatársaival.

Aztán elkezdődött a problémák keresése. Először jött a diszkós történet, ami valójában nem is diszkó volt. Egy olyan helyről beszélünk, amelyet a párizsi divathét idejére egy privát rendezvény helyszínévé alakítottak át. Aztán jött a kerékpározós történet, amelynek a lényege mindössze annyi volt, hogy egy rendkívül nyugodt szállodában szállt meg, amely kisebb házakból állt. A vendégeknek kerékpárral kellett közlekedniük, hogy eljussanak a wellnessrészlegre vagy a közös helyiségekbe”

– folytatta a portugál edző, aki megjegyezte, hogy a sajtó munkatársai úgy írnak Mbappé biciklizéséről, mintha a sérülése ellenére letekerte volna a Tour de Suisse-t.