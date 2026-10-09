Szombat este kilenc órától a Real Madrid a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarrealt fogadja a spanyol bajnokság 8. fordulójában. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón José Mourinho, a madridi csapat edzője ismét elvitte a show-t. Ezúttal a francia Kylian Mbappé miatt ment neki az újságíróknak.
A sajtótájékoztató elején a 63 éves portugál szakember még mézesmázos hangnemet ütött meg. Elmondta a szokásos tiszteletköröket, és hangsúlyozta, hogy a Villarreal remek csapat, amely a mutatott játéka alapján sokkal előrébb is állhatna a tabellán.
A Real Madrid edzője Kylian Mbappé miatt akadt ki a mérkőzés előtt
José Mourinho ezt követően arról beszélt, hogy a válogatott szünet rendkívül nehéz időszak volt számára, hiszen az első csapatból mindössze öt játékosa maradt Madridban, így pedig szinte lehetetlen volt érdemi munkát végezni. Elmondta, hogy a héten mindössze két napot tudott együtt dolgozni a Real Madrid játékosaival, ugyanakkor elismerte, hogy ez nem lehet kifogás, hiszen a Villarrealnak is számos válogatott futballistája van.
Ezután következett a sajtótájékoztató legfeszültebb része, amikor Mourinho kikelt magából Kylian Mbappé miatt. A világbajnok francia támadó győztes gólt szerzett, majd megsérült a térde a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ezt követően pedig elhagyta a francia válogatott edzőtáborát.
Az újságírók azonban Mbappé hozzáállásáról kérdezték Mourinhót, ugyanis olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint a világbajnok támadó a sérülése után egy párizsi diszkóban mulatozott.
„Itt volt velünk, elvégeztük a vizsgálatokat, majd elment, hogy egy második orvosi véleményt is kérjen, mert van valami a térdével, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A két vizsgálat eredménye teljes mértékben megegyezett” – mondta Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy Mbappé rehabilitációjának minden egyes részletét nem fogja ismertetni a sajtó munkatársaival.
Aztán elkezdődött a problémák keresése. Először jött a diszkós történet, ami valójában nem is diszkó volt. Egy olyan helyről beszélünk, amelyet a párizsi divathét idejére egy privát rendezvény helyszínévé alakítottak át. Aztán jött a kerékpározós történet, amelynek a lényege mindössze annyi volt, hogy egy rendkívül nyugodt szállodában szállt meg, amely kisebb házakból állt. A vendégeknek kerékpárral kellett közlekedniük, hogy eljussanak a wellnessrészlegre vagy a közös helyiségekbe”
– folytatta a portugál edző, aki megjegyezte, hogy a sajtó munkatársai úgy írnak Mbappé biciklizéséről, mintha a sérülése ellenére letekerte volna a Tour de Suisse-t.
Ezt követően Dean Huijsen esetét is szóba hozta, aki az autójával megállt Thiago Pitarch háza előtt, majd üzenetet kezdett írni a telefonján.
„Ebből azt hoztátok ki, mintha valami bűnöző lenne, aki az autópályán 200 km/órás sebességgel száguldozik, miközben üzeneteket ír. Ez nevetséges” – mondta Mourinho, aki szerint a szenzációhajhász cikkekkel ellentétben az az igazi hír, hogy a Real Madridnak jelenleg egyetlen sérült játékosa sincs.
Az újságírók ezt követően ismét Mbappéra terelték a szót, és arról kérdezték Mourinhót, hogy szerinte kifütyülik-e majd a francia támadót a Santiago Bernabéu Stadionban.
„Ha ez megtörténik, az számotokra győzelem lesz. Az elmúlt hetekben azt gondoltam, hogy a futball világában rengeteg érdekes dolog történt, de úgy tűnik, nektek ez nem elég. Ott van a Manchester City esete, vagy az országom nehéz helyzete Cristiano Ronaldo és a szövetségi kapitány kapcsán. Annyi történet van, amely táplálhatná a munkátokat, de úgy látszik, ez sem elegendő. A Real Madrid az Real Madrid, itt mindig kell találni valamit, amiről beszélni lehet” – dühöngött a portugál szakember, aki bízik benne, hogy a szurkolók képesek olvasni a sorok között.
Mourinho végezetül kijelentette, hogy ha egy játékos nem teljesíti a Real Madrid futballistájaként rá háruló kötelezettségeit, hibázik, vagy emberileg sem viselkedik megfelelően, akkor nem a kispadon kap helyet, hanem otthon marad.