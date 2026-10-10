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Egyre nagyobb az elégedetlenség a nemzetközi futballban a válogatott mérkőzések sűrűsége miatt, és már az európai szövetségek is változást sürgetnek. A jelenlegi menetrend nemcsak a játékosok egészségét veszélyeztetheti, hanem a kisebb országok válogatottjait is hátrányos helyzetbe hozhatja, miközben Szoboszlai Dominik is élesen bírálta a kialakult helyzetet.

Az európai labdarúgó-szövetségek többsége visszatérne a korábbi válogatott menetrendhez, miután komoly elégedetlenséget váltott ki az új, háromhetesre nyújtott nemzetközi szünet. A szövetségek szerint a sűrített program túlzott terhelést jelent a játékosoknak, növeli a sérülések kockázatát, és a kisebb országok számára is komoly hátrányokat okoz. Egy szövetségi vezető a Guardiannek egyenesen „katasztrófának” nevezte az új rendszert, amit Szoboszlai Dominik is bírált.

Szoboszlai Dominik is bírálja a menetrendet
Szoboszlai Dominik is bírálja a menetrendet Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A kérdés csütörtökön, Berlinben, az európai labdarúgó-szövetségek találkozóján is napirendre került. A résztvevők szinte egyhangúlag bírálták a jelenlegi menetrendet, a vita során pedig több heves felszólalás is elhangzott. Az angol szövetség (FA) elnöke, Debbie Hewitt és ügyvezető igazgatója, Mark Bullingham szintén azok között volt, akik felhívták a figyelmet a változtatás hátrányaira - írja a The Guardian.

A FIFA tanácsa által 2023-ban jóváhagyott rendszer a korábbi szeptemberi és októberi válogatott szünetet egyetlen, háromhetes időszakká vonta össze. Ennek részeként az európai válogatottaknak négy Nemzetek Ligája-mérkőzést kellett lejátszaniuk, jellemzően mindössze 11 nap alatt. A változtatás egyik célja az volt, hogy csökkentse a játékosok utazási terheit és javítsa a körülményeiket, a gyakorlatban azonban sokak szerint éppen ellenkező hatást ért el.

Új menetrend jöhet

A szövetségek többsége inkább a korábbi, öt különálló, kéthetes válogatott szünetből álló menetrendet részesítené előnyben. A problémát elsősorban az jelenti, hogy a Nemzetek Ligájában a mérkőzések tétje és intenzitása jóval nagyobb lehet, mint a barátságos találkozókon, miközben a sűrű program kevés lehetőséget hagy a játékosok regenerálódására.

A túlterhelés következményei már a sztárjátékosok között is megmutatkoztak. Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Alexander Isak és Brian Brobbey mellett Alex Scott is szerepel azok között, akik sérüléssel bajlódtak. A probléma az UEFA tagországait egyaránt aggasztja, a kisebb válogatottak helyzete azonban különösen nehéz: a szűkebb játékoskeretek miatt nekik jóval kevesebb lehetőségük van arra, hogy pihentessék kulcsembereiket.

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A sűrített menetrend ráadásul versenyhátrányt is jelenthet azoknak az országoknak, amelyek nem rendelkeznek olyan széles merítési lehetőséggel, mint a legerősebb futballnemzetek. 

A kritikák szerint a nagyobb játékosállománnyal rendelkező válogatottak könnyebben átvészelik a megterhelő időszakot, ami a pályán is előnyt jelenthet.

Ennek különös jelentősége lehet, hiszen a 2028-as Európa-bajnokság kiemelését a Nemzetek Ligájában elért eredmények is befolyásolják.

A válogatott mérkőzések számáról és a játékosok terheléséről korábban Szoboszlai Dominik is kritikus véleményt fogalmazott meg:

Nem vagyok döntési pozícióban, de személy szerint nem tetszik ez a lebonyolítási rend

 – fogalmazott világosan a magyar válogatott csapatkapitánya, akit a Magyar Nemzet idézett.

A berlini találkozón elhangzottak alapján egyre erősebb az igény arra, hogy az UEFA vizsgálja felül a jelenlegi rendszert, és térjen vissza egy kiegyensúlyozottabb menetrendhez. A kérdés az, hogy a játékosok egészségét és a versenyek minőségét szem előtt tartva sikerül-e változtatni a nemzetközi futball naptárán.

 

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