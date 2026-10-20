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52 évesen elhunyt a győri sportélet ismert alakja. Meronka Pétert a Ferencváros egykori labdarúgója, Vincze Ottó is gyászolja. A korábbi válogatott játékos egy fekete-fehér fotót és megható szavakat osztott meg a közösségi oldalán.

Tragikusan fiatalon, 52 évesen elhunyt a győri sportélet krónikása, Meronka Péter. Bár széles körben tudták, hogy betegséggel küzd, mégis sokakat megdöbbentett a hír. A sportújságírót a Fradi egykori magyar válogatott labdarúgója, Vincze Ottó is gyászolja. 

Elhunyt Meronka Péter sportújságíró
Elhunyt Meronka Péter sportújságíró
Fotó: Pexels

Elhunyt Meronka Péter

Meronka Péter halálának hírét a győri Oxygen Média és Győr város hivataos oldala közölte. A győri sportélet krónikása évtizedeken át tudósított a város sporteseményeiről, sikereiről és a sport mögött álló emberekről – számolt be róla a Kisalföld.

A portál hozzátette, az 52 éves sportújságíró betegsége közismert volt, a hír mégis sokakat megdöbbentett.

A szakembert rengetegen gyászolják, többek közt a Ferencváros korábbi magyar válogatott labdarúgója, Vincze Ottó is.

Te egy esernyő voltál nekünk, drága Pepe

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött fekete-fehér fotó mellett Vincze Ottó.

 

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