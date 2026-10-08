A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi szerdán éjjel a Benin elleni gálameccsen lépett pályára utoljára az argentin válogatottban. A világbajnok argentin támadó két gólpasszal, valamint egy tizenegyesből lőtt góllal tette emlékezetessé búcsúmeccsét, míg az afrikai csapat játékosai keserű szájízzel távoztak Buenos Airesből – de korántsem a háromgólos vereség miatt.

Lionel Messinek remekül sikerült a búcsúmeccse az argentin válogatottban

Fotó: Federico Peretti / NurPhoto via AFP

Lionel Messi utolsó fellépése történelmi jelentőségű mérkőzés volt, márpedig egy ilyen esemény kapcsán minden résztvevő szeretne magának egy örök emléket.

A benini játékosok is szerettek volna részt venni Messi búcsúztatásában

A találkozó után Gernot Rohr, a benini válogatott szövetségi kapitánya viszont arról panaszkodott, hogy az argentinok még azt sem engedték, hogy a lefújás után az afrikai játékosok fotózkodhassanak Messivel. Kiemelte azt is, hogy az argentinok azt sem engedélyezték, hogy Messi mezt cseréljen valamelyik benini futballistával, miközben ez is megszokott dolog.

Bár ebben az esetben a beniniek kritikája korántsem állja meg a helyét, hiszen nyilvánvaló, hogy Messi kiemelt helyen fogja tartani azt a mezt, amelyben utoljára pályára lépett az argentin válogatottban. Nyilván nem a beninieknek szólt, hogy nem cserélt mezt senkivel, valószínűleg akkor sem tette volna, ha Cristiano Ronaldo kéri erre.

A benini válogatott szövetségi kapitánya az RMC Sportnak elmondta, hogy a játékosai a mérkőzés után szerettek volna bekapcsolódni Messi búcsúztatásába.

„Mindent megpróbáltak, de semmi sem működött. Az argentinok semmit sem adtak a játékosainknak, még egy közös fotót sem Messivel” – mondta Gernot Rohr.

„Szerettünk volna mezt cserélni, de egyet sem kaptunk. Még azt sem engedték meg, hogy belépjünk a játékosok folyosójára. A biztonságiak mindenkit visszafordítottak. A játékosok a saját mezükkel érkeztek, abban a reményben, hogy elcserélhetik azokat az argentin játékosok mezére” – mesélte a benini szövetségi kapitány.

Gernot Rohr azt is elárulta, hogy a lefújás után több mint 30 percet várt arra, hogy Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya aláírjon neki egy korábbi mérkőzésen viselt Messi-mezt, amely már régóta a birtokában volt.