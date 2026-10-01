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Minden idők egyik legjobb futballistája újabb klubot vásárolt. A spanyol másodosztályban szereplő Eldense hivatalosan is bejelentette, hogy a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi megvásárolta a klubot.

A La Liga 2-ben szereplő klub a honlapján azt írja, hogy Lionel Messi érkezésével egy új, izgalmas korszak következik a több mint százéves klub történetében.

Argentina's forward #10 Lionel Messi react after Spain won the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi újabb futballklubot vásárolt 
Fotó: Juan Mabromata / AFP

Kiemelik, hogy a nyolcszoros aranylabdás futballista tulajdonosi szerepvállalásával egy hosszú távú projekt veszi kezdetét, amelynek célja a klub intézményi és társadalmi szintű fejlesztése.

Lionel Messi a második spanyol klubját vásárolta meg

Az 1921-ben alapított spanyol klub azzal a céllal vág neki a jövőnek, hogy stabilizálja a helyét a La Liga 2-ben és tovább fejlődjön, miközben továbbra is megőrzi gyökereit, történelmét és kék-gránátvörös identitását.

Az Inter Miami csapatában futballozó Lionel Messi már egy ideje építgeti a visszavonulása utáni életét. Az argentin klasszis egyik legjobb barátjával, az uruguayi Luis Suárezzel karöltve korábban Deportivo LSM néven új klubot alapítottak Uruguayban azzal a céllal, hogy a negyedosztályból indulva a legmagasabb osztályba kerüljenek. 

Idén áprilisban Messi megvásárolta a szintén katalán székhelyű Cornellà csapatát, amelynek akadémiájáról olyan klasszisok kerültek ki, mint David Raya, Gerard Martín vagy André Onana. A Cornellà 2014 és 2024 között a spanyol harmadosztályban szerepelt, azonban a 2024-es és 2025-ös kiesések után jelenleg már az ötödik ligában játszik.

A Messi által most megvásárolt Eldense jelenleg a 19., kieső helyen áll a 22 csapatos spanyol másodosztályban.

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