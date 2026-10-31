A Milan–Inter rivalizálás több mint egy évszázada tart, a két milánói csapat pedig már bőven kétszáz alkalommal mérte össze az erejét tétmérkőzésen. A Derby della Madonnina történetében az Inter valamivel eredményesebb mérleggel rendelkezik, az elmúlt években azonban rendre szoros, nagy téttel bíró összecsapásokat vívott egymással a két városi rivális. A San Siróban szombat este újabb fejezet kezdődött a piros-feketék és a kék-feketék párharcában.

Christian Pulisic szerzete meg a Milan–Inter rangadó első találatát Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Kiütéses hazai siker született a Milan–Inter rangadón

A Milan villámrajtot vett a városi rangadón, és már a negyedik percben megszerezte a vezetést: Diego Moreira beadása után Christian Pulisic fejelt a kapuba. A piros-feketék lendülete nem tört meg, a 10. percben ismét Moreira készített elő, Adrien Rabiot pedig közelről a hálóba lőtt, így nagyon gyorsan kétgólosra nőtt a különbség.

Az Inter a rossz kezdés után magára talált, és a 22. percben szépített. Egy szöglet után Alessandro Bastoni érkezett jó ütemben, és fejjel vette be Mike Maignan kapuját. A gól után a kék-feketék egyre nagyobb nyomást helyeztek a Milanra, Calhanoglu és Spence is veszélyeztetett, Maignan azonban mindkét alkalommal hárított. A félidő hajrájában aztán ismét a Milan villant. A 43. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, Diego Moreira pedig remekül tekert a kapuba, ezzel két gólpassza után maga is eredményes volt. A Milan így 3–1-es előnnyel vonulhatott az öltözőbe a városi rivális ellen.

A fordulás után az Inter ragadta magához a kezdeményezést, és egyre nagyobb nyomás alá helyezte a Milan védelmét. A vendégek több veszélyes támadást is vezettek: Barella egészen az ötösig jutott, mielőtt Pavlovics becsúszva szerelte, Spence távoli lövését Diawara blokkolta, míg Carlos Augusto beadásánál ismét a hazai védelem mentett az utolsó pillanatban. Az Inter nyomása a 74. percben majdnem büntetőt eredményezett. Henrikh Mhitarjan bal oldali beadása Gila mellkasán csattant, a játékvezető pedig először tizenegyest ítélt. Rövid VAR-vizsgálat után azonban visszavonta a döntést. Az utolsó percekben a vendégek még fokozták a nyomást, gólt azonban már nem tudtak szerezni, így a 247. milánói derbit a Milan 3–1-re megnyerte.