Sokáig kellett várniuk Mohamed Szalah rajongóinak, most azonban végre elérkezett a pillanat: az egyiptomi futballsztár először mutatta meg újszülött kisfiát. Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Szalah szeptemberben lett harmadszor apa, miután felesége, Magi életet adott első fiúgyermeküknek. Az örömhírt akkor a labdarúgó testvére osztotta meg a közösségi médiában, a kisfiúról azonban egészen mostanáig nem láthattak fotót a rajongók.

Mohamed Szalah először mutatta meg újszülött kisfiát

Fotó: Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP

Mohamed Szalah először mutatta meg újszülött kisfiát

Mohamed Szalah hónapokkal a születése után mutatta meg először kisfiát a követőinek. Az egyiptomi futballista több fotót is feltöltött, az egyiken a baba Szalah mellkasán fekszik, miközben édesapja átöleli. A bejegyzés azért is érdekes, mert a támadó eddig nem osztott meg képet a szeptemberben született gyermekről. Szalahnak és feleségének, Maginak két lánya van: Makka 2014-ben, Kayan pedig 2020-ban született, tavaly ősszel pedig első fiuk érkezésével öttagúvá vált a család.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Szalah a gyermek születésekor Liverpoolba utazott, hogy családja mellett lehessen. Felesége és gyermekei ugyanis Angliában maradtak azt követően is, hogy a futballista kilenc év után távozott a Liverpooltól, és Törökországban folytatta pályafutását. Harmadik gyermekük így szintén az angol városban jött világra. A szeptemberi örömhír után azonban Szalah nem sietett azzal, hogy a nyilvánosságnak is megmutassa kisfiát. Most megtette, a családi fotók pedig rövid idő alatt rengeteg reakciót váltottak ki.