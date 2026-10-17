Az MTK-Vasas mérkőzés elején a kék-fehérek futballoztak veszélyesebben. Ezt Kata kapufát eltaláló fejese is jelezte, majd az első komolyabb hazai lehetőség végén Komáromi 15 méteres lövését védte Engedi. A két játékos következő párharcából már az MTK futballistája került ki győztesen: egy kifejelt labdát 18 méterről, kapásból bombázott a bal alsó sarokba a 26. percben.

Az MTK-Vasas meccs hazai sikerrel ért véget

Fotó: mtkbudapest.hu/

NB I, 10. forduló:

MTK-Vasas 1-0 (1-0)

MTK-Vasas: kőkemény szabálytalanság után villant a piros

A vezető gól után sem változott a játék képe, de a félidőben becserélt Kovácsréti új lendületet adott a Vasasnak, amely a fordulást követően kevesebb mint tíz perc alatt akár meg is fordíthatta volna az állást. Az egyenlítés azonban elmaradt: előbb a válogatottban fontos gólt szerző Tóth Milán ziccerét hárította Varga, majd Koszta előtt adódott három nagy lehetőség, ám a támadó ezekből egyet sem tudott gólra váltani, ráadásul kétszer kifejezetten rosszul találta el a labdát.

Erre reagálva Erős Gábor vezetőedző hármas cserére szánta el magát. A sérülés miatt lecserélt Tóth mellett a gyengébb napot kifogó Koszta is elhagyta a pályát, de az egyenlítés ezt követően sem jött össze a Vasasnak, amely az utolsó negyedórára emberelőnybe került.

A 76. percben Kovács Patrik kőkeményen letalpalta Kovácsrétit – ő maga is megijedt saját durvasága láttán –, a játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot.

A Vasas azonban a létszámfölényt sem tudta kihasználni, így pont nélkül távozott a Hungária körútról. Az MTK tehát 1-0-ra nyert, ezzel lezárta négy meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

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