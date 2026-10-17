Megváltozott Orbán Willi helyzete az RB Leipzignél. A magyar válogatott védő kis híján távozott a nyáron a Bundesligában szereplő csapattól, most viszont már úgy tűnik, hogy új szerződést kaphat.

Orbán Willi szerződéshosszabbításán dolgozhat az RB Leipzig

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Orbán Willi szerződését meghosszabbítják Lipcsében?

Orbán Willi már az orvosi vizsgálatra készült a nyáron, hogy aztán – sajtóhírek szerint 15 millió dolláros fizetésért – két évre aláírjon a szaúdi Al-Diriyah csapatához, amikor az RB Leipzig az utolsó pillanatban megakadályozta a klubváltást. Mindezt azért, mert a lipcseiek 21 éves védője, Abdoul Koné vállsérülés miatt kidőlt a csapatból.

A 72-szeres magyar válogatott védő azóta az RB Leipzig mind a nyolc mérkőzését – Bundesliga, Bajnokok Ligája és Német Kupa – végigjátszotta, ráadásul olyan jó teljesítménnyel, hogy sajtóhírek szerint a szezon végén a távozás helyett új szerződést kaphat.

A 33 éves labdarúgó kontraktusa 2027 júniusában jár le, de olyan jó párost alkot Castello Lukebával, hogy a német Bild szerint jó esély van arra, hogy az RB Leipzig és Orbán Willi megegyeznek a folytatásról.