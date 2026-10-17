Megváltozott Orbán Willi helyzete az RB Leipzignél. A magyar válogatott védő kis híján távozott a nyáron a Bundesligában szereplő csapattól, most viszont már úgy tűnik, hogy új szerződést kaphat.
Orbán Willi szerződését meghosszabbítják Lipcsében?
Orbán Willi már az orvosi vizsgálatra készült a nyáron, hogy aztán – sajtóhírek szerint 15 millió dolláros fizetésért – két évre aláírjon a szaúdi Al-Diriyah csapatához, amikor az RB Leipzig az utolsó pillanatban megakadályozta a klubváltást. Mindezt azért, mert a lipcseiek 21 éves védője, Abdoul Koné vállsérülés miatt kidőlt a csapatból.
A 72-szeres magyar válogatott védő azóta az RB Leipzig mind a nyolc mérkőzését – Bundesliga, Bajnokok Ligája és Német Kupa – végigjátszotta, ráadásul olyan jó teljesítménnyel, hogy sajtóhírek szerint a szezon végén a távozás helyett új szerződést kaphat.
A 33 éves labdarúgó kontraktusa 2027 júniusában jár le, de olyan jó párost alkot Castello Lukebával, hogy a német Bild szerint jó esély van arra, hogy az RB Leipzig és Orbán Willi megegyeznek a folytatásról.
A magyar hátvéd 2015 nyarán igazolt Lipcsébe, azóta 393 tétmérkőzésen szerepelt a klub színeiben. Ezeken 38 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Az elmúlt 11 évben kétszer nyert Német Kupát a csapattal, egyszer pedig a Német Szuperkupát is elhódították. Orbán éveken keresztül az RB Leipzig csapatkapitánya volt.