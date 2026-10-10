Kedvező előjelekkel várta az MTK elleni bajnokit a Paks, amely több mint tizenkét éve nem kapott ki hazai pályán a fővárosi együttestől. A kék-fehérek legutóbb 2014 áprilisában tudtak győzni az atomvárosban, azóta tíz paksi siker és négy döntetlen született, ráadásul az előző öt egymás elleni találkozójukat is a tolnaiak nyerték meg. Bognár György csapatára ugyanakkor ráfért a javítás, hiszen legutóbb 4–2-re kikapott otthon a Debrecentől, míg a három forduló óta nyeretlen MTK a rossz sorozatainak megszakításában reménykedett.
A hazaiaknál különleges alkalomra készülhetett Kinyik Ákos, aki január közepén, a törökországi edzőtáborban szenvedett elülső keresztszalag-szakadást. A műtéten is átesett 32 éves védő közel tíz hónapnyi bajnoki kihagyás után tért vissza az élvonalba, ráadásul éppen a 200. NB I-es mérkőzésén. Ami aligha alakulhatott volna emlékezetesebben...
A szombati utolsó meccsen a Paks ugyanis már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést, Haraszti Zsolt távoli lövését Fadgyas Attila nagy vetődéssel ütötte ki. A 19. percben azonban már a vendégek kapusa is tehetetlen volt: egy bal oldali szöglet után Szabó János csúsztatta kapura a labdát, amelybe az ötösön belül érkező Kinyik még beleért, így a hazaiak megszerezték a vezetést (1–0).
Az MTK hamar válaszolhatott volna, Jurek Gábor 17 méteres szabadrúgását azonban Gyetván Márk hárította, majd egy újabb paksi szöglet után a játékvezetői stáb büntetőgyanús esetet vizsgált. Armalas a tizenhatoson belül letaposta Papp Kristóf cipőjét, a VAR azonban végül nem látott okot a közbeavatkozásra.
A félidő hajrájában továbbra is a Paks futballozott veszélyesebben. Haraszti több alkalommal is próbára tette Fadgyast, Győrfi Milán beadása után pedig a vendégek kapusának ismét védenie kellett. Az MTK csak elvétve jutott el a hazai kapuig, így a tolnaiak megérdemelt előnnyel vonulhattak pihenőre.
Simán nyert a Paks
A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, a Paks továbbra is veszélyesebben futballozott. Győrfi Milán rövid időn belül két nagy lehetőséget is elpuskázott: előbb 11 méterről az oldalhálóba lőtt, majd egy szöglet után tíz méterről a kapu fölé célzott. Az MTK ugyan igyekezett feljebb tolni a védekezését, de kevés helyzetet tudott kialakítani, Armalas közeli fejesénél viszont Gyetván Márknak kellett bravúrral védenie.
A 74. percben aztán megduplázta előnyét a Paks: a csereként beállt Tóth Barna remekül tartotta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd Horváth Kevinhez passzolt, aki 11 méterről higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt (2–0). A második gól után a hazaiak még felszabadultabban játszottak, és akár hamarabb is eldönthették volna a mérkőzést, Pető Milán azonban egymás után két nagy helyzetet is elhibázott.
A hajrában aztán végleg megpecsételődött a fővárosiak sorsa: a 87. percben Szuhodovszki Soma elkésett egy belépővel, és durván rátaposott Papp Kristóf lábfejére, amiért a játékvezető azonnal kiállította. Az emberelőnyben futballozó Paks a hosszabbításban még egyszer betalált: Silye Erik passza után Tóth Barna készített le Petőnek, aki ezúttal már nem hibázott, 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A VAR rövid vizsgálat után érvényesítette a találatot, így Bognár György együttese végül magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott.
A Paks ezzel sorozatban hatodik bajnokiját nyerte meg az MTK ellen, és tovább nyújtotta hazai veretlenségi sorozatát a kék-fehérekkel szemben. A fővárosi együttes több mint tizenkét éve képtelen győzni Pakson, ráadásul megszakadt a nyolc mérkőzés óta tartó idegenbeli döntetlensorozata is.
NB I, 9. forduló
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