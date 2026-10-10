Kedvező előjelekkel várta az MTK elleni bajnokit a Paks, amely több mint tizenkét éve nem kapott ki hazai pályán a fővárosi együttestől. A kék-fehérek legutóbb 2014 áprilisában tudtak győzni az atomvárosban, azóta tíz paksi siker és négy döntetlen született, ráadásul az előző öt egymás elleni találkozójukat is a tolnaiak nyerték meg. Bognár György csapatára ugyanakkor ráfért a javítás, hiszen legutóbb 4–2-re kikapott otthon a Debrecentől, míg a három forduló óta nyeretlen MTK a rossz sorozatainak megszakításában reménykedett.

A Paks nem adott sok esélyt az MTK-nak

Fotó: paksifc.hu

A hazaiaknál különleges alkalomra készülhetett Kinyik Ákos, aki január közepén, a törökországi edzőtáborban szenvedett elülső keresztszalag-szakadást. A műtéten is átesett 32 éves védő közel tíz hónapnyi bajnoki kihagyás után tért vissza az élvonalba, ráadásul éppen a 200. NB I-es mérkőzésén. Ami aligha alakulhatott volna emlékezetesebben...

A szombati utolsó meccsen a Paks ugyanis már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést, Haraszti Zsolt távoli lövését Fadgyas Attila nagy vetődéssel ütötte ki. A 19. percben azonban már a vendégek kapusa is tehetetlen volt: egy bal oldali szöglet után Szabó János csúsztatta kapura a labdát, amelybe az ötösön belül érkező Kinyik még beleért, így a hazaiak megszerezték a vezetést (1–0).

Az MTK hamar válaszolhatott volna, Jurek Gábor 17 méteres szabadrúgását azonban Gyetván Márk hárította, majd egy újabb paksi szöglet után a játékvezetői stáb büntetőgyanús esetet vizsgált. Armalas a tizenhatoson belül letaposta Papp Kristóf cipőjét, a VAR azonban végül nem látott okot a közbeavatkozásra.

A félidő hajrájában továbbra is a Paks futballozott veszélyesebben. Haraszti több alkalommal is próbára tette Fadgyast, Győrfi Milán beadása után pedig a vendégek kapusának ismét védenie kellett. Az MTK csak elvétve jutott el a hazai kapuig, így a tolnaiak megérdemelt előnnyel vonulhattak pihenőre.

Simán nyert a Paks

A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, a Paks továbbra is veszélyesebben futballozott. Győrfi Milán rövid időn belül két nagy lehetőséget is elpuskázott: előbb 11 méterről az oldalhálóba lőtt, majd egy szöglet után tíz méterről a kapu fölé célzott. Az MTK ugyan igyekezett feljebb tolni a védekezését, de kevés helyzetet tudott kialakítani, Armalas közeli fejesénél viszont Gyetván Márknak kellett bravúrral védenie.