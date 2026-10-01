Ahogy az Origo Sport is beszámolt róla, a független bizottság súlyos pénzügyi szabálysértésekben marasztalta el a Manchester Cityt. A klub vitatja a megállapításokat és fellebbezést jelentett be, a konkrét büntetésről pedig még nem született döntés. A City történetének egyik legsúlyosabb válságában most a nyáron, tíz év után távozó Pep Guardiola is megszólalt.

Pep Guardiola kiállt a Manchester City mellett

Fotó: Oli Scarff/AFP

Minden Manchester City-szurkoló tudja, hogy itt vagyok, most jobban, mint valaha. Együtt túljutunk ezen

– írta Guardiola, aki külön kiállt a tulajdonos, Khaldoon Al Mubarak elnök, Ferran Soriano vezérigazgató, Enzo Maresca vezetőedző, valamint a játékosok és a klub dolgozói mellett is. A spanyol szakember a Manchester Cityt továbbra is a saját klubjaként emlegette.

Pep Guardiola korábbi kijelentése új megvilágításba került

A reakció azért is érdekes, mert Guardiola már 2022-ben, még a Premier League jelenlegi eljárásának megindítása előtt egyértelműen beszélt arról, mennyire bízik a City vezetőségében. Akkor azt mondta, minden felmerülő vádról magyarázatot kér a klub vezetőitől, és hisz az általuk elmondottakban.

„Ha hazudtok nekem, másnap már nem leszek itt” – fogalmazott akkor Guardiola, aki azt is hozzátette, ilyen esetben a barátsága is megszűnne a klub vezetőivel.

A független bizottság mostani döntése után ez a kijelentés ismét előkerült az angol sajtóban. Guardiola azonban jelenlegi megszólalásával világossá tette, hogy továbbra is a Manchester City vezetőinek oldalán áll. A klub változatlanul ártatlannak vallja magát, és azt állítja, hogy a határozat súlyos jogi és ténybeli hibákat tartalmaz.

Guardiola 2016 és 2026 között irányította a Manchester Cityt, amellyel hat Premier League-címet és Bajnokok Ligáját is nyert. A vizsgált időszak utolsó két idénye már az ő manchesteri korszakára esett, ezért a mostani ügy az általa felépített sikerkorszak megítélésére is hatással lehet. A City fellebbezése után új testület vizsgálhatja az ügyet, a végleges döntésre várhatóan csak hónapok múlva kerülhet sor.