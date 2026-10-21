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Földrengés volt Székesfehérvár mellett

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A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi rangadóját a címvédő nyerte 4-2-re. A PSG-Barcelona mérkőzés nemcsak a magas színvonalú játék miatt szolgáltat beszédtémát, hanem azért is, ahogyan a hazai ultrák fogadták a katalán csapatot a Parc des Princes-ben.

A PSG-Barcelona BL-rangadó azt hozta, amit a legtöbb szurkoló várt: csúcsfutball, elképesztő iram, fordulatok és rengeteg gól. A Barcelona végül 4-2-es vereséget szenvedett a címvédőtől, aminek jogosságát a katalánok nem is vitatták, ám nem mentek el szó nélkül amellett, ahogyan a stadionban fogadták őket a hazai szurkolók. 

Vitinha bombagólt rúgott, a PSG-Barcelona meccs 4-2-es francia sikert hozott
Vitinha bombagólt rúgott, a PSG-Barcelona meccs 4-2-es francia sikert hozott
Fotó: FRANCK FIFE / AFP
  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: PSG-Barcelona 4-2 (1-0)
  • gól: Doué (38.), Hernandez (72.), Vitinha (82.), Fabián Ruiz (86.) illetve Xavi Espart (55.), Yamal (79.)

PSG-Barcelona: az UEFA-hoz fordultak a katalánok 

A Parc des Princes egyik lelátóján a PSG ultrái a mérkőzés kezdete előtt egy hatalmas molinót feszítettek ki. 

Ezen egy maszkos alak volt látható, aki láncfűrésszel szétzúzza a Barcelona címerét. A koreográfián a „Massacre à la parisienne”, vagyis nagyjából „Mészárlás párizsi módra” felirat szerepelt. 

Ezenkívül további kisebb transzparenseket is kifüggesztettek sértésekkel, például „K.rva Barca”, amelyek közül néhányat a mérkőzés idején eltávolítottak.

A spanyol sajtó értesülései szerint a Barcelona a mérkőzés után jelezte az UEFA delegáltjának a kifogásait, és hivatalos bejelentést tett az ügyben. A klub a feliratokat fenyegetőnek és a sportverseny elfogadható kereteit átlépőnek tartja. Barcelonában értetlenül állnak azelőtt, hogyan engedhették bevinni az említett molinókat a párizsi stadionba, tekintve, hogy Spanyolországban az ilyen transzparenseket szigorú biztonsági ellenőrzéseknek vetik alá. A katalánok egyelőre várnak az ítéletre, ugyanis az UEFA fegyelmi testülete fogja eldönteni, hogy milyen lépéseket tesz a PSG legradikálisabb szurkolóinak sértő viselkedésével kapcsolatban.

Nem ez volt az egyetlen incidens a keddi mérkőzés alatt. A Barca azt is sérelmezte, hogy a PSG góljait folyamatosan jelzőrakéták zápora követte, ami minden spanyol futballstadionban tilos, bár Európában látszólag nincsenek korlátozások rá. 

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