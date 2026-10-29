A Puskás Akadémia közleményben reagált a kormány által nyilvánosságra hozott úgynevezett tao-térképre. Az akadémia szerint az adatok bemutatása nem ad teljes képet a társaságiadó-kedvezmények sportban történő felhasználásáról, és különösen megtévesztő lehet a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány támogatásának értelmezése.

A Puskás Akadémia szerint félrevezető a kormány TAO-térképe Fotó: Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia szerint félrevezető a kormány tao-térképe

A kormány nemrég tette közzé az úgynevezett tao-térképet, amely többféle bontásban összesíti, hogy az elmúlt másfél évtizedben hogyan oszlottak meg a magyar sportban a társaságiadó-kedvezményből származó források. A rendszer keretében összesen mintegy 1408 milliárd forint jutott sportszervezetekhez. A Puskás Akadémia szerint ugyanakkor az összeállítás több szempontból megtévesztő, mert az adatok önmagukban, megfelelő háttér nélkül félreérthetők.

A kormányzati közlemény maga is kiemeli, hogy a sportegyesületek jelentős társadalmi szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek, tömegsportot szerveznek és helyi közösségeket tartanak össze. A tájékoztatásban az is szerepel, hogy az adatok nyilvánosságra hozásának nem célja az érintett szervezetek megbélyegzése. A Puskás Akadémia álláspontja szerint azonban az adatok nem kellően árnyalt csoportosítása mégis olyan értelmezésekhez vezethet, amelyek torz képet adnak egyes klubok támogatásáról.

Az akadémia külön kifogásolja, hogy a sajtóban elsősorban az jelent meg, hogy a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 15 év alatt mintegy 45 milliárd forint támogatást kapott. A klub szerint azonban fontos hozzátenni, hogy minden évben a jogszabályoknak megfelelően közzétették, mekkora összegű tao-támogatáshoz jutottak magáncégektől a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével, és azt is, hogy ezeket a forrásokat milyen sportfejlesztési célokra használták fel. Az akadémia ebből következően úgy látja, hogy a most nyilvánosságra hozott adatok önmagukban nem jelentenek új információt.

A közlemény szerint arról sem esik kellő hangsúllyal szó, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia a hozzá érkező forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta. Maga a kormányzati anyag is elismeri, hogy a listákból nem minden esetben állapítható meg, hogy a feltüntetett támogatás végül ténylegesen melyik klubhoz került, hiszen a szövetségek és akadémiák a források egy részét más szervezeteknek is továbbadhatják. A Puskás Akadémia közlése szerint esetükben is ez történt, és tao-forrásokból a külhoni magyar sportközösségek utánpótlás-nevelő munkáját is segítették.