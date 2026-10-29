A Puskás Akadémia közleményben reagált a kormány által nyilvánosságra hozott úgynevezett tao-térképre. Az akadémia szerint az adatok bemutatása nem ad teljes képet a társaságiadó-kedvezmények sportban történő felhasználásáról, és különösen megtévesztő lehet a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány támogatásának értelmezése.
A Puskás Akadémia szerint félrevezető a kormány tao-térképe
A kormány nemrég tette közzé az úgynevezett tao-térképet, amely többféle bontásban összesíti, hogy az elmúlt másfél évtizedben hogyan oszlottak meg a magyar sportban a társaságiadó-kedvezményből származó források. A rendszer keretében összesen mintegy 1408 milliárd forint jutott sportszervezetekhez. A Puskás Akadémia szerint ugyanakkor az összeállítás több szempontból megtévesztő, mert az adatok önmagukban, megfelelő háttér nélkül félreérthetők.
A kormányzati közlemény maga is kiemeli, hogy a sportegyesületek jelentős társadalmi szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek, tömegsportot szerveznek és helyi közösségeket tartanak össze. A tájékoztatásban az is szerepel, hogy az adatok nyilvánosságra hozásának nem célja az érintett szervezetek megbélyegzése. A Puskás Akadémia álláspontja szerint azonban az adatok nem kellően árnyalt csoportosítása mégis olyan értelmezésekhez vezethet, amelyek torz képet adnak egyes klubok támogatásáról.
Az akadémia külön kifogásolja, hogy a sajtóban elsősorban az jelent meg, hogy a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 15 év alatt mintegy 45 milliárd forint támogatást kapott. A klub szerint azonban fontos hozzátenni, hogy minden évben a jogszabályoknak megfelelően közzétették, mekkora összegű tao-támogatáshoz jutottak magáncégektől a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével, és azt is, hogy ezeket a forrásokat milyen sportfejlesztési célokra használták fel. Az akadémia ebből következően úgy látja, hogy a most nyilvánosságra hozott adatok önmagukban nem jelentenek új információt.
A közlemény szerint arról sem esik kellő hangsúllyal szó, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia a hozzá érkező forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta. Maga a kormányzati anyag is elismeri, hogy a listákból nem minden esetben állapítható meg, hogy a feltüntetett támogatás végül ténylegesen melyik klubhoz került, hiszen a szövetségek és akadémiák a források egy részét más szervezeteknek is továbbadhatják. A Puskás Akadémia közlése szerint esetükben is ez történt, és tao-forrásokból a külhoni magyar sportközösségek utánpótlás-nevelő munkáját is segítették.
Az akadémia arra is felhívta a figyelmet, hogy a teljes, mintegy 1408 milliárd forintos hazai tao-felhasználás 2–2,5 százaléka jutott a Puskás Akadémia szakmai feladatainak ellátására és létesítményeinek építésére. Közlésük szerint a fennmaradó mintegy 98 százalék országszerte sportfejlesztéseket, valamint gyermekek és amatőr sportolók százezreinek sportolási lehetőségeit szolgálta.
Az akadémia az eredményeit is felsorolta
A Puskás Akadémia hangsúlyozta, hogy az elmúlt húsz évben Felcsúton Közép-Európa egyik legnagyobb és legjobban felszerelt futball- és sportközpontja épült ki. Az intézményhez saját, külsős diákok számára is nyitott középiskola, fiú- és lánykollégium, négyezer férőhelyes stadion, valamint sportcsarnok is tartozik.
A közlemény szerint az elmúlt két évtizedben több száz, az akadémián nevelkedett fiatal kapott meghívást a magyar korosztályos válogatottakba, és sokan közülük bemutatkoztak a hazai bajnokság legmagasabb osztályaiban is. A Puskás Akadémia eddig tíz játékost adott a magyar férfi felnőttválogatottnak, négyet pedig a női nemzeti csapatnak. Az U19-es együttes a legutóbbi két idényben egyaránt bekerült Európa legjobb 32 ifjúsági csapata közé, a felnőttcsapat pedig több alkalommal is kivívta az európai kupaszereplés jogát.
A klub azt is kiemelte, hogy a legutóbbi magyar felnőttválogatott keretébe hét, az U21-es nemzeti csapatba pedig hat, a Puskás Akadémián nevelkedett labdarúgó kapott meghívást.
Az Ukrajna ellen megnyert válogatott mérkőzésen Marco Rossi szövetségi kapitány Tóth Balázst és Nagy Zsoltot is a kezdőcsapatba jelölte, mellettük pedig Pécsi Ármin, Gruber Zsombor, Markgráf Ákos és Gundel-Takács Bence is a keret tagja volt, míg Sallai Roland sérülés miatt nem állhatott rendelkezésre.
A Puskás Akadémia szerint az eredmények is alátámasztják az elmúlt évek beruházásait. A közleményben hangsúlyozták, hogy a nagy magyar sportklubok közül egyedüliként tartanak fenn saját középiskolát, és állításuk szerint a nagyegyesületek stadionjai közül kizárólag a Pancho Aréna épült tao-forrásokból, míg más klubok létesítményeit központi költségvetési támogatásból finanszírozták. Az akadémia azt is kiemelte, hogy évek óta vezeti a Magyar Labdarúgó Szövetség produktivitási listáját, vagyis az ott nevelkedett magyar játékosok nagy számban szerepelnek magas szintű bajnokságokban és klubokban. A klub szerint mindezt annak fényében is érdemes értékelni, hogy a Puskás Akadémia mindössze húsz éve működik.
A Puskás Akadémia végül azt hangsúlyozta, hogy a kormany.hu, valamint a sportért felelős államtitkár, Kálnoki-Kiss Attila által közzétett TAO-adatokat ezeknek a körülményeknek az ismeretében érdemes vizsgálni.