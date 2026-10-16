Néhány hónappal ezelőtt még egy sérülésből és az azt követő műtétből kellett visszakapaszkodnia, csütörtök este pedig már a Ferencváros kapuját védte a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen a húszéves Radnóti Dániel. A Kecskemétről induló, már 16 évesen profi szerződést kapó kapus az elmúlt időszakban főként a másodosztályú Soroksárban gyűjtötte a tapasztalatot, a Fradi első csapatában a Plzen elleni találkozó előtt mindössze egyetlen tétmérkőzésen védett. A lehetőség most Varga Ádám sérülése miatt nyílt meg előtte, és ugyan Borbély Balázs vezetőedző szerint idegesen kezdte a találkozót, később magabiztossá vált. A Ferencváros végül 2–1-re nyert, Radnóti pedig első nemzetközi kupamérkőzését is győzelemmel zárta.

Radnóti Dániel bemutatkozott az Európa-ligában a Fradi színeiben

Fotó: Szabolcs László

Tizenhat évesen már profi szerződést kapott Radnóti Dániel

Radnóti Dániel 2006. október 1-jén született Kecskeméten, és ott kezdett futballozni. 2021-ben került a Ferencvároshoz, a klub pedig már 16 évesen profi szerződést kötött vele. Később a Fradi második csapatában, majd a Soroksárban védett, ahol az NB II-ben gyűjtött meccsrutint.

Pályafutását 2026 januárjában komolyabb sérülés akasztotta meg, amely miatt műtétre is szüksége volt. A Ferencvárosnak akkor különösen rosszul jött a kiesése, hiszen Dibusz Dénes is rehabilitációját végezte, ezért Varga Ádámot vissza kellett rendelni debreceni kölcsönjátékából.

Radnóti a felépülése után visszatért a Soroksárhoz, majd a válogatott szünetben ismét a Fradihoz hívták, ezúttal Varga Ádám sérülése miatt. Kedden már sejtette, hogy komolyabb szerep várhat rá, szerdán pedig megtudta: ő véd majd a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen. Nem sokkal korábban még az NB II-ben szerepelt, most viszont már egy nemzetközi kupameccsen kellett helytállnia.

Idegesen kezdett, aztán egyre biztosabbá vált

Borbély Balázs a találkozó után elmondta, hogy a húszéves kapuson kezdetben látszott az idegesség, később azonban megnyugodott és egyre magabiztosabban védett. Radnóti maga is elismerte, hogy kellett neki némi idő: az első félidőben volt egy rossz kirúgása, az első védése után viszont felszabadult, és a társai is egyre bátrabban vonták be a játékba.