Különleges napnak indult a szombati a Rayo Vallecano számára, amely 147 nap után rendezhetett ismét hivatalos mérkőzést saját stadionjában. A madridi együttesnek az idény első három hazai bajnokiját a Leganés otthonául szolgáló Butarque Stadionban kellett lejátszania, miután a helyi hatóságok az Estadio de Vallecas súlyos biztonsági és higiéniai hiányosságai miatt ideiglenesen megvonták a létesítmény használati engedélyét.

A Rayo Vallecano szurkolói nem bírtak magukkal

Fotó: Northfoto

A visszatérés azonban ünneplés helyett hatalmas botrányba torkollott: a Rayo szurkolói hosszú ideje elégedetlenek a klub elnökének, Raúl Martín Presának a tevékenységével, a feszültség pedig pont az Athletic Bilbao elleni mérkőzésen érte el a tetőpontját.

Papírrepülők és labdák záporoztak a pályára, a rendőrség közbelépett

A Rayo Vallecano–Athletic Bilbao találkozó már ellenséges hangulatban kezdődött, a lelátókról folyamatosan az elnök távozását követelték. A 13. percben, amikor a Bilbao szöglethez készülődött, a hazai drukkerek egyszerre több száz papírrepülőt és apró műanyag labdát hajítottak a játéktérre.

A szurkolók egy transzparenst is kifeszítettek, amelyen az elnöknek címzett üzenet szerepelt: „Presa, nálad a labda!”

José María Sánchez Martínez játékvezető azonnal megállította a mérkőzést. A pálya megtisztítása közel tíz percet vett igénybe, majd a csapatok folytathatták volna a játékot, ám újabb tárgyak érkeztek a lelátókról.

A bíró ekkor az öltözőbe küldte a futballistákat, miközben a stadion hangosbemondóján figyelmeztették a szurkolókat, hogy a rendbontás folytatása a találkozó végleges félbeszakításához vezethet.

A Rayo játékosai, köztük Óscar Valentín csapatkapitány és Isi Palazón is megpróbálták jobb belátásra bírni a drukkereket, de hiába.

A következő újrakezdés után mindössze 16 másodperc telt el, amikor ismét tárgyak repültek a gyepre, ezúttal már műanyag palackok is. A rendőrség biztonsági koordinátora jelezte, hogy nem tudják garantálni a mérkőzés biztonságos folytatását, ezért a játékvezető végleg félbeszakította a 0–0-ra álló összecsapást.

A hivatalos jelentés szerint a bedobált tárgyak senkit sem találtak el, személyi sérülés nem történt.