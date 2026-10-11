Különleges napnak indult a szombati a Rayo Vallecano számára, amely 147 nap után rendezhetett ismét hivatalos mérkőzést saját stadionjában. A madridi együttesnek az idény első három hazai bajnokiját a Leganés otthonául szolgáló Butarque Stadionban kellett lejátszania, miután a helyi hatóságok az Estadio de Vallecas súlyos biztonsági és higiéniai hiányosságai miatt ideiglenesen megvonták a létesítmény használati engedélyét.
A visszatérés azonban ünneplés helyett hatalmas botrányba torkollott: a Rayo szurkolói hosszú ideje elégedetlenek a klub elnökének, Raúl Martín Presának a tevékenységével, a feszültség pedig pont az Athletic Bilbao elleni mérkőzésen érte el a tetőpontját.
Papírrepülők és labdák záporoztak a pályára, a rendőrség közbelépett
A Rayo Vallecano–Athletic Bilbao találkozó már ellenséges hangulatban kezdődött, a lelátókról folyamatosan az elnök távozását követelték. A 13. percben, amikor a Bilbao szöglethez készülődött, a hazai drukkerek egyszerre több száz papírrepülőt és apró műanyag labdát hajítottak a játéktérre.
A szurkolók egy transzparenst is kifeszítettek, amelyen az elnöknek címzett üzenet szerepelt: „Presa, nálad a labda!”
José María Sánchez Martínez játékvezető azonnal megállította a mérkőzést. A pálya megtisztítása közel tíz percet vett igénybe, majd a csapatok folytathatták volna a játékot, ám újabb tárgyak érkeztek a lelátókról.
A bíró ekkor az öltözőbe küldte a futballistákat, miközben a stadion hangosbemondóján figyelmeztették a szurkolókat, hogy a rendbontás folytatása a találkozó végleges félbeszakításához vezethet.
A Rayo játékosai, köztük Óscar Valentín csapatkapitány és Isi Palazón is megpróbálták jobb belátásra bírni a drukkereket, de hiába.
A következő újrakezdés után mindössze 16 másodperc telt el, amikor ismét tárgyak repültek a gyepre, ezúttal már műanyag palackok is. A rendőrség biztonsági koordinátora jelezte, hogy nem tudják garantálni a mérkőzés biztonságos folytatását, ezért a játékvezető végleg félbeszakította a 0–0-ra álló összecsapást.
A hivatalos jelentés szerint a bedobált tárgyak senkit sem találtak el, személyi sérülés nem történt.
Kemény közleményt adott ki a Rayo Vallecano, a stadion bezárása is felvetődött
A történtek után a Rayo Vallecano vezetősége rendkívül kemény hangú közleményben ítélte el a tiltakozókat. A klub szerint előre megtervezett akció történt, amelynek célja kifejezetten a mérkőzés félbeszakítása volt.
A madridi egyesület azt is bejelentette, hogy kikéri a biztonsági kamerák felvételeit, és megpróbálja azonosítani a pályára tárgyakat dobáló személyeket, hogy felelősségre vonhassa őket.
A klubvezetés és a szurkolók közötti konfliktus azonban jóval régebbre nyúlik vissza. A drukkerek szerint Presa irányítása alatt elhanyagolták a stadiont, és a létesítmény használatának korábbi megtiltása is a vezetőség felelősségét bizonyítja. Az elnök ezzel szemben a hatóságok döntését is bírálta, klubja pedig szervezett szurkolói csoportokat tett felelőssé a mostani botrányért.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Óscar Valentín csapatkapitány a közösségi médiában maga is tarthatatlannak nevezte az állapotokat, hozzátéve, hogy már jóval korábban lépéseket kellett volna tenni a konfliktus rendezése érdekében. Valentín hangsúlyozta, hogy meg kell hallgatni a szurkolók sérelmeit, és párbeszédre van szükség az érintett felek között, a klub érdekeit szem előtt tartva.
A botrány a Rayo Vallecano számára súlyos következményekkel járhat. A spanyol sportsajtó szerint a szövetség fegyelmi bizottsága akár egy-három mérkőzésre, vagy legfeljebb két hónapra is bezárathatja az Estadio de Vallecast, emellett pénzbüntetés is szóba kerülhet.
A La Liga közölte, hogy a félbeszakadt találkozót későbbi időpontban folytatják, ennek pontos dátumát azonban még nem határozták meg. Az Athletic Bilbao játékosai már vissza is utaztak Bilbaóba, miután kiderült, hogy vasárnap biztosan nem rendezik meg a mérkőzés hátralévő részét.