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A portugál Carlos Queiroz távozik a ghánai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A Real Madrid korábbi edzőjét három hónapon belül másodszor rúgták ki a ghánai válogatott éléről.

A Real Madridnál is megfordult, 73 éves szakember július elején mondott le a ghánai válogatott irányításáról, miután csapata a legjobb 32 között búcsúzott a világbajnokságon.

Carlos Queiroz korábban a Real Madrid csapatát is irányította
Carlos Queiroz korábban a Real Madrid csapatát is irányította 
Fotó: Odd Andersen / AFP

A portugál Carlos Queirozt azonban szeptember elején újra kinevezték a csapat élére, de a második szerepvállalása sem sült el túl jól az afrikai válogatottnál.

A Real Madrid korábbi edzőjét három hónap alatt másodszor rúgták ki a ghánai válogatottól

Carlos Queiroz együttese szeptember 24-én 2–0-s vereséget szenvedett Elefántcsontpart ellen az Afrika-kupa-selejtezőn, öt nappal később pedig Gambiától kapott ki hazai pályán 4–2-re, mindezt úgy, hogy a 65. percben még két góllal vezetett.

A két sikertelen mérkőzés után a portugál szakember közös megegyezéssel szerződést bontott a ghánai szövetséggel.

„Nem volt könnyű döntés, de mindkét fél egyetértett abban, hogy a jelenlegi körülmények között a szakmai kapcsolatunk lezárása volt a legmegfelelőbb lépés, és mindenekelőtt a ghánai labdarúgás érdekeit tartottuk szem előtt” olvasható a Ghánai Labdarúgó-szövetség közleményében.

„Megtiszteltetés volt Ghánát és a Fekete Csillagokat szolgálni. Őszintén köszönöm a Ghánai Labdarúgó-szövetségnek, különösen annak elnökének a belém vetett bizalmat és a lehetőséget, hogy egy ilyen büszke futballnemzetet vezethettem” – mondta a menesztése után Queiroz, aki hangsúlyozta, hogy azzal a céllal érkezett Ghánába, hogy támogassa az ország tehetségeinek fejlődését.

„Elkötelezettségünk és erőfeszítéseink ellenére a szükséges feltételek nem voltak meg teljes mértékben, és a közelmúlt eredményei is hozzájárultak ahhoz a döntéshez, hogy lezárjuk ezt az utat” – tette hozzá.

Carlos Queiroz hét mérkőzésen vezette a ghánai válogatottat, ezeken négy vereség, két döntetlen és egy győzelem volt a mérlege.

A portugál szakember a 2003/04-es szezonban volt a Real Madrid vezetőedzője. Ezt megelőzően és ezt követően is Sir Alex Ferguson mellett dolgozott másodedzőként a Manchester Unitednél, amely ebben az időszakban három bajnoki címet, valamint 2008-ban egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert.

Real Madrid's coach Carlos Queiroz (R) talks to British player David Beckham during a practice session at Hongta sports center in the southwestern city of Kunming, 26 July 2003. Real Madrid will spend a week in Kunming city, training before an exhibition match in Beijing 02 August and a series of pre-season friendlies in Japan, Hong Kong and Thailand. AFP PHOTO/LIU Jin (Photo by LIU JIN / AFP)
Carlos Queiroz állítólag David Beckham közbenjárása miatt lett a Real Madrid edzője
Fotó: Liu Jin / AFP

A ghánai volt a kilencedik válogatott, amelyet Queiroz szövetségi kapitányként irányított. Korábban dolgozott többek között Dél-Afrikában, az Egyesült Arab Emírségekben, Kolumbiában, Egyiptomban, Katarban és Ománban – utóbbi ország válogatottjától márciusban távozott.

 

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