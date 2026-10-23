Súlyos következményei lehetnek a Real Madrid és a spanyol labdarúgó-bajnokságot irányító La Liga közötti konfliktusnak. A spanyol Nemzeti Sporttanács (CSD) csütörtökön hivatalosan a sportbírósághoz (TAD) fordult Javier Tebas kijelentései miatt. Az illetékes testületnek azt kell megvizsgálnia, hogy a ligaelnök szavai megsértették-e a sport méltóságának és tisztességének védelmét szolgáló előírásokat.

Javier Tebas a náci propaganda módszereihez hasonlította a Real Madrid kommunikációját

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP

Ahogyan arról korábban az Origo Sport is beszámolt, Tebas október 16-án az X-en a náci Németország propagandaminisztere, Joseph Goebbels által alkalmazott módszerekhez hasonlította a Real Madrid kommunikációs stratégiáját. A sportvezető szerint a madridi klub televíziós csatornája szelektíven mutatja be az eseményeket, rendszeresen sérelmeket hangsúlyoz, és ellenségképet épít.

A Real Madrid rendkívül súlyosnak és elfogadhatatlannak nevezte a párhuzamot, és azonnali lemondásra szólította fel Tebast a La Liga elnöki, valamint a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség alelnöki tisztségéről is.

Akár két évre is eltilthatják a Real Madridot támadó sportvezetőt

A spanyol Nemzeti Sporttanács most saját hatáskörében kezdeményezte az ügy kivizsgálását. A szervezet szerint felmerülhet az 1990-es sporttörvény 76. cikkének megsértése, amely súlyos szabálytalanságnak minősíti a sport méltóságát vagy tekintélyét sértő nyilvános megnyilvánulásokat.

A spanyol AS részletesen beszámolt a lehetséges következményekről. Amennyiben a sportbíróság fegyelmi eljárást indít, és megállapítja a szabálysértést, Tebas nyilvános figyelmeztetést, 600 és 3000 euró közötti pénzbírságot, súlyosabb esetben pedig akár két évig terjedő eltiltást is kaphat a sportvezetői tisztségek betöltésétől.

Egyelőre azonban még a fegyelmi eljárás megindításáról sem született döntés. A sportbíróságnak először azt kell megállapítania, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre a vizsgálathoz. Az AS szerint ennek nincs meghatározott határideje, egy esetleges eljárás pedig hónapokig is elhúzódhat.

A spanyol lap felidézte Luis Rubiales korábbi esetét is. A szövetség egykori elnökét a sportbíróság két súlyos szabálysértés miatt összesen három évre tiltotta el, így már arra is volt példa, hogy egy vezető nyilvános viselkedése komoly fegyelmi következményeket vont maga után.