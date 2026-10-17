Újabb konfliktus robbant ki a Real Madrid és a spanyol labdarúgó-bajnokságot irányító La Liga között. A fővárosi egyesület hivatalos közleményben reagált Javier Tebas elnök szavaira, és nemcsak a liga éléről, hanem a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetségben betöltött alelnöki tisztségéből is azonnali távozásra szólította fel a sportvezetőt.
Felháborodott a Real Madrid
A Real Madrid szerint Tebas kijelentése „abszolút elfogadhatatlan és rendkívül súlyos”. A klub úgy véli, a ligaelnök azért a náci rezsim propagandamódszereivel vont párhuzamot, hogy lejárassa az egyesületet, annak vezetőségét, valamint a Real Madrid saját televíziós csatornáját – amely a múltban többször intézett kemény támadást a játékvezetőkkel szemben.
A madridiak hangsúlyozták, hogy továbbra is kiállnak az érdekeik és az intézményi tekintélyük védelme mellett.
A közleményben egyértelművé tették, hogy Tebas lemondását tartják megfelelő lépésnek az ügyben.
A 64 éves Javier Tebas 2013 áprilisa óta tölti be a La Liga elnöki tisztségét. A sportvezetőt 2023 decemberében ismét megválasztották, így negyedik ciklusát kezdhette meg, amely 2027-ig tart.
A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez és a spanyol bajnokság vezetése között korábban is több kérdésben alakult ki nézeteltérés. A mostani ügy tovább élezheti a felek közötti konfliktust, különösen annak fényében, hogy a madridi klub már nemcsak nyilvánosan bírálta Tebast, hanem mindkét vezetői pozíciójáról való távozását követeli.
- Kapcsolódó cikkek