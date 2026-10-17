Újabb konfliktus robbant ki a Real Madrid és a spanyol labdarúgó-bajnokságot irányító La Liga között. A fővárosi egyesület hivatalos közleményben reagált Javier Tebas elnök szavaira, és nemcsak a liga éléről, hanem a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetségben betöltött alelnöki tisztségéből is azonnali távozásra szólította fel a sportvezetőt.

Javier Tebas kijelentése mélyen megsértette a Real Madridot

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Felháborodott a Real Madrid

A Real Madrid szerint Tebas kijelentése „abszolút elfogadhatatlan és rendkívül súlyos”. A klub úgy véli, a ligaelnök azért a náci rezsim propagandamódszereivel vont párhuzamot, hogy lejárassa az egyesületet, annak vezetőségét, valamint a Real Madrid saját televíziós csatornáját – amely a múltban többször intézett kemény támadást a játékvezetőkkel szemben.

A madridiak hangsúlyozták, hogy továbbra is kiállnak az érdekeik és az intézményi tekintélyük védelme mellett.

A közleményben egyértelművé tették, hogy Tebas lemondását tartják megfelelő lépésnek az ügyben.

🚨 BREAKING: Real Madrid have demanded the IMMEDIATE resignation of LaLiga president Javier Tebas after he compared Real Madrid TV's methods to those of Nazi propagandist Joseph Goebbels. The club condemned his remarks as "intolerable", accused him of repeated attacks and a lack of impartiality, and criticised his handling of the Negreira case. Madrid also called for greater transparency and a major overhaul of Spanish football's refereeing system. — RazedFootball (@RazedFootball) October 16, 2026

A 64 éves Javier Tebas 2013 áprilisa óta tölti be a La Liga elnöki tisztségét. A sportvezetőt 2023 decemberében ismét megválasztották, így negyedik ciklusát kezdhette meg, amely 2027-ig tart.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez és a spanyol bajnokság vezetése között korábban is több kérdésben alakult ki nézeteltérés. A mostani ügy tovább élezheti a felek közötti konfliktust, különösen annak fényében, hogy a madridi klub már nemcsak nyilvánosan bírálta Tebast, hanem mindkét vezetői pozíciójáról való távozását követeli.