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A La Liga-elnök kijelentése miatt áll a bál Spanyolországban. Javier Tebas a náci Németország propagandaminiszterééhez, Joseph Göbbelséhez hasonlította a Real Madrid televíziós csatornájának tevékenységét. A madridi klubnál emiatt forrnak az indulatok, és Tebas azonnali lemondását követelik.

Újabb konfliktus robbant ki a Real Madrid és a spanyol labdarúgó-bajnokságot irányító La Liga között. A fővárosi egyesület hivatalos közleményben reagált Javier Tebas elnök szavaira, és nemcsak a liga éléről, hanem a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetségben betöltött alelnöki tisztségéből is azonnali távozásra szólította fel a sportvezetőt.

Javier Tebas kijelentése mélyen megsértette a Real Madridot
Javier Tebas kijelentése mélyen megsértette a Real Madridot
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Felháborodott a Real Madrid

A Real Madrid szerint Tebas kijelentése „abszolút elfogadhatatlan és rendkívül súlyos”. A klub úgy véli, a ligaelnök azért a náci rezsim propagandamódszereivel vont párhuzamot, hogy lejárassa az egyesületet, annak vezetőségét, valamint a Real Madrid saját televíziós csatornáját – amely a múltban többször intézett kemény támadást a játékvezetőkkel szemben.

A madridiak hangsúlyozták, hogy továbbra is kiállnak az érdekeik és az intézményi tekintélyük védelme mellett. 

A közleményben egyértelművé tették, hogy Tebas lemondását tartják megfelelő lépésnek az ügyben.

A 64 éves Javier Tebas 2013 áprilisa óta tölti be a La Liga elnöki tisztségét. A sportvezetőt 2023 decemberében ismét megválasztották, így negyedik ciklusát kezdhette meg, amely 2027-ig tart.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez és a spanyol bajnokság vezetése között korábban is több kérdésben alakult ki nézeteltérés. A mostani ügy tovább élezheti a felek közötti konfliktust, különösen annak fényében, hogy a madridi klub már nemcsak nyilvánosan bírálta Tebast, hanem mindkét vezetői pozíciójáról való távozását követeli.

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