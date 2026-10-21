Kettős érzésekkel tér vissza a Santiago Bernabéu stadionba Orbán Willi. A magyar válogatott labdarúgó több mint két évvel ezelőtt csapatkapitányként gólt szerzett egy Real Madrid-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen, csapata mégis búcsúzni kényszerült a legrangosabb európai kupasorozattól. A 33 éves védő egyébként egyszer már legyőzte a királyi gárdát, de az Lipcsében történt.
- Real Madrid-RB Leipzig (Bajnokok Ligája-alapszakasz)
- szerda, 21.00, tv: Sport 2
Orbán Willi gólt szerzett a legutóbbi Real Madrid-RB Leipzig meccsen
Orbán Willi eddig négy alkalommal lépett pályára az RB Leipzig színeiben a Real Madrid ellen, és elég vegyes érzései lehetnek a spanyol csapattal kapcsolatban. A 33 éves magyar válogatott védő legemlékezetesebb mérkőzése 2024. februárjában volt, amikor csapatkapitányként gólt szerzett a Santiago Bernabéu stadionban. A 68. percben fejjel egyenlített, a találkozó legjobbjának is megválasztották, a lipcseiek 2-1-es összesítéssel mégis búcsúzni kényszerültek a Bajnokok Ligájától a legjobb 16 között.
Sokkal több volt ebben a párharcban, a munkánknak nem lett meg a gyümölcse
– nyilatkozta akkor Orbán Willi.
Vinícius Júniorral összetűzésbe került
A 33 éves magyar válogatott védő ezen a mérkőzésen került emlékezetes összetűzésbe a madridiak sztárjával, Vinícius Júniorral, aki előbb letarolta, majd a torkánál fogva két kézzel még el is lökte az őt számonkérni igyekvő Orbánt. A brazil labdarúgó mindezt megúszta egy sárga lappal.
Egyértelmű piros lap. De a játékvezetők is hibázhatnak, ez is a futball része. Én is védekezhettem volna jobban a kapott gólunknál, és lőhettünk volna egynél többet is. Szóval b***a meg, megünneplem a gólomat, aztán visszatérünk! Újra és újra
– fogalmazott a mérkőzés után az Instagram-oldalán az RB Leipzig védője.
A két évvel ezelőtti összecsapáson kívül is keserédes emlékeket őriz a Real Madridról Orbán Willi. Az RB Leipzig a Bajnokok Ligája 2022/23-as kiírásában egy csoportba került a királyi gárdával, és magyar csapatkapitányával a soraiban hazai pályán 3-2-es sikert aratott, idegenben viszont 1-0-ás vereséget szenvedtek. Ezzel pedig a Real lett a csoportelső, a lipcseieknek pedig meg kellett elégedniük a második hellyel.
Orbán Willi a Real Madrid ellen:
- 2022. szeptember 14. Real Madrid-RB Leipzig 2-0 (BL-csoportmeccs)
- 2022. október 25. RB Leipzig-Real Madrid 3-2 (BL-csoportmeccs)
- 2024. február 13. RB Leipzig-Real Madrid 0-1 (BL-nyolcaddöntő)
- 2024. március 6. Real Madrid-RB Leipzig 1-1 (BL-nyolcaddöntő)
Sallai Roland újra kezdő lehet a BL-ben
A Bajnokok Ligája-alapszakasz szerdai játéknapjának másik magyar érdekeltségű találkozója a Lille-Galatasaray mérkőzés lehet, Sallai Roland ugyanis combizom-sérüléséből visszatérve már újra a török együttes kezdőjében szerepelt hétvégén a Genclerbirligi ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. Sőt, a jobbhátvédként játszó magyar csapata egyik legjobbja volt, így a franciák elleni BL-meccsre is őt jósolják a Galatasaray védelmének szélére.
- Lille-Galatasaray (Bajnokok Ligája-alapszakasz)
- szerda, 18.45
A szerdai játéknap további mérkőzései:
- Como-Manchester United 18.45 (tv: Sport 2)
- Aston Villa-Viking 21.00
- Bayern München-Arsenal 21.00
- Betis-Feyenoord 21.00
- Club Brugge-Lens 21.00
- Inter-Sahtar Donyeck 21.00 (tv: Sport 1)
- Sporting-LASK 21.00