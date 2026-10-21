Kettős érzésekkel tér vissza a Santiago Bernabéu stadionba Orbán Willi. A magyar válogatott labdarúgó több mint két évvel ezelőtt csapatkapitányként gólt szerzett egy Real Madrid-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen, csapata mégis búcsúzni kényszerült a legrangosabb európai kupasorozattól. A 33 éves védő egyébként egyszer már legyőzte a királyi gárdát, de az Lipcsében történt.

Orbán Willi gólt szerzett a legutóbbi Real Madrid-RB Leipzig BL-mérkőzésen, de a végén nem volt oka ünnepelni

Fotó: Juan Carlos Rojas / Juan Carlos Rojas

Real Madrid-RB Leipzig (Bajnokok Ligája-alapszakasz)

szerda, 21.00, tv: Sport 2

Orbán Willi gólt szerzett a legutóbbi Real Madrid-RB Leipzig meccsen

Orbán Willi eddig négy alkalommal lépett pályára az RB Leipzig színeiben a Real Madrid ellen, és elég vegyes érzései lehetnek a spanyol csapattal kapcsolatban. A 33 éves magyar válogatott védő legemlékezetesebb mérkőzése 2024. februárjában volt, amikor csapatkapitányként gólt szerzett a Santiago Bernabéu stadionban. A 68. percben fejjel egyenlített, a találkozó legjobbjának is megválasztották, a lipcseiek 2-1-es összesítéssel mégis búcsúzni kényszerültek a Bajnokok Ligájától a legjobb 16 között.

Sokkal több volt ebben a párharcban, a munkánknak nem lett meg a gyümölcse

– nyilatkozta akkor Orbán Willi.

Vinícius Júniorral összetűzésbe került

A 33 éves magyar válogatott védő ezen a mérkőzésen került emlékezetes összetűzésbe a madridiak sztárjával, Vinícius Júniorral, aki előbb letarolta, majd a torkánál fogva két kézzel még el is lökte az őt számonkérni igyekvő Orbánt. A brazil labdarúgó mindezt megúszta egy sárga lappal.

Egyértelmű piros lap. De a játékvezetők is hibázhatnak, ez is a futball része. Én is védekezhettem volna jobban a kapott gólunknál, és lőhettünk volna egynél többet is. Szóval b***a meg, megünneplem a gólomat, aztán visszatérünk! Újra és újra

– fogalmazott a mérkőzés után az Instagram-oldalán az RB Leipzig védője.

A két évvel ezelőtti összecsapáson kívül is keserédes emlékeket őriz a Real Madridról Orbán Willi. Az RB Leipzig a Bajnokok Ligája 2022/23-as kiírásában egy csoportba került a királyi gárdával, és magyar csapatkapitányával a soraiban hazai pályán 3-2-es sikert aratott, idegenben viszont 1-0-ás vereséget szenvedtek. Ezzel pedig a Real lett a csoportelső, a lipcseieknek pedig meg kellett elégedniük a második hellyel.

Orbán Willi a Real Madrid ellen: 2022. szeptember 14. Real Madrid-RB Leipzig 2-0 (BL-csoportmeccs)

2022. október 25. RB Leipzig-Real Madrid 3-2 (BL-csoportmeccs)

2024. február 13. RB Leipzig-Real Madrid 0-1 (BL-nyolcaddöntő)

2024. március 6. Real Madrid-RB Leipzig 1-1 (BL-nyolcaddöntő)

Sallai Roland újra kezdő lehet a BL-ben

A Bajnokok Ligája-alapszakasz szerdai játéknapjának másik magyar érdekeltségű találkozója a Lille-Galatasaray mérkőzés lehet, Sallai Roland ugyanis combizom-sérüléséből visszatérve már újra a török együttes kezdőjében szerepelt hétvégén a Genclerbirligi ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. Sőt, a jobbhátvédként játszó magyar csapata egyik legjobbja volt, így a franciák elleni BL-meccsre is őt jósolják a Galatasaray védelmének szélére.